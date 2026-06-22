Vượt 5 đối thủ, Công ty Vạn Phúc trúng gói thầu cây xanh tại Phường Tân Triều

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều (TP Đồng Nai) vừa ký Quyết định số 19/QĐ-PKHTĐT ngày 08/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Duy trì, chăm sóc cây xanh phường Tân Triều năm 2026. Gói thầu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính, có giá dự toán 2.522.839.380 đồng. Điểm nhấn nổi bật của quá trình lựa chọn nhà thầu này là tính cạnh tranh rất cao khi thu hút đến 6 đơn vị nộp hồ sơ tham dự.

Vượt qua các đối thủ, Công ty TNHH xây dựng & Môi trường Vạn Phúc (Công ty Vạn Phúc) đã xuất sắc trúng thầu với giá 1.824.707.800 đồng. Con số này tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 27,67%, giúp ngân sách nhà nước tại địa phương tiết giảm 698.131.580 đồng.

Tại Biên bản mở thầu ngày 21/05/2026, Công ty Vạn Phúc là đơn vị bỏ giá thấp nhất, trong khi 5 nhà thầu còn lại đưa ra mức giá dao động từ 1.891.665. 733 đồng đến 1.989.339. 421 đồng.

Quyết định số 19/QĐ-PKHTĐT ngày 08/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Duy trì, chăm sóc cây xanh phường Tân Triều năm 2026. (Nguồn MSC)

Theo dữ liệu thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Vạn Phúc (Mã số thuế: 3603981580; trụ sở tại Phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) đã tham gia 28 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, trượt 14 gói, 3 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 22.614.521.483 đồng. Hoạt động chủ yếu trên địa bàn TP Đồng Nai, nhà thầu này thể hiện năng lực thi công ổn định khi liên tục trúng các gói thầu có tính cạnh tranh sòng phẳng.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2705/2026/BCĐG-TA do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An lập ngày 27/05/2026 thể hiện rõ trình tự xét duyệt minh bạch, khách quan. Việc áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ giúp Tổ chuyên gia nhanh chóng xác định được nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất. Do E-HSDT của Công ty Vạn Phúc xếp hạng thứ nhất và đạt toàn bộ tiêu chí về tính hợp lệ, kỹ thuật, Tổ chuyên gia không tiến hành đánh giá năng lực đối với 5 nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Bước làm này hoàn toàn tuân thủ Luật Đấu thầu 2023, giúp chủ đầu tư tối ưu hóa thời gian và nguồn lực xét duyệt.

Bình luận về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhìn nhận đây là một tín hiệu rất tích cực trong công tác quản lý vốn đầu tư công tại TP Đồng Nai. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ "việc một gói thầu chăm sóc cây xanh quy mô hơn 2,5 tỷ đồng thu hút được 6 đơn vị tham gia cho thấy tính công khai, minh bạch của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày càng phát huy hiệu quả rõ rệt. Mức giảm giá sâu chứng tỏ sức cạnh tranh lớn giữa các doanh nghiệp, qua đó mang lại lợi ích tối đa cho ngân sách nhà nước".

Sự chuẩn bị bài bản từ khâu phê duyệt E-HSMT đến đánh giá E-HSDT tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều là minh chứng cho trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo mục tiêu kép: vừa nâng cao chất lượng môi trường đô thị, vừa sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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