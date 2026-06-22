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Bạn đọc - Phản biện

Vượt 5 đối thủ, Công ty Vạn Phúc trúng gói thầu cây xanh tại Phường Tân Triều

Vượt qua 5 đối thủ cạnh tranh, Công ty Vạn Phúc vừa trúng gói thầu chăm sóc cây xanh tại phường Tân Triều với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ấn tượng 27,67%.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều (TP Đồng Nai) vừa ký Quyết định số 19/QĐ-PKHTĐT ngày 08/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Duy trì, chăm sóc cây xanh phường Tân Triều năm 2026. Gói thầu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính, có giá dự toán 2.522.839.380 đồng. Điểm nhấn nổi bật của quá trình lựa chọn nhà thầu này là tính cạnh tranh rất cao khi thu hút đến 6 đơn vị nộp hồ sơ tham dự.

Vượt qua các đối thủ, Công ty TNHH xây dựng & Môi trường Vạn Phúc (Công ty Vạn Phúc) đã xuất sắc trúng thầu với giá 1.824.707.800 đồng. Con số này tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 27,67%, giúp ngân sách nhà nước tại địa phương tiết giảm 698.131.580 đồng.

Tại Biên bản mở thầu ngày 21/05/2026, Công ty Vạn Phúc là đơn vị bỏ giá thấp nhất, trong khi 5 nhà thầu còn lại đưa ra mức giá dao động từ 1.891.665. 733 đồng đến 1.989.339. 421 đồng.

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Quyết định số 19/QĐ-PKHTĐT ngày 08/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Duy trì, chăm sóc cây xanh phường Tân Triều năm 2026. (Nguồn MSC)

Theo dữ liệu thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Vạn Phúc (Mã số thuế: 3603981580; trụ sở tại Phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) đã tham gia 28 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, trượt 14 gói, 3 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 22.614.521.483 đồng. Hoạt động chủ yếu trên địa bàn TP Đồng Nai, nhà thầu này thể hiện năng lực thi công ổn định khi liên tục trúng các gói thầu có tính cạnh tranh sòng phẳng.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2705/2026/BCĐG-TA do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An lập ngày 27/05/2026 thể hiện rõ trình tự xét duyệt minh bạch, khách quan. Việc áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ giúp Tổ chuyên gia nhanh chóng xác định được nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất. Do E-HSDT của Công ty Vạn Phúc xếp hạng thứ nhất và đạt toàn bộ tiêu chí về tính hợp lệ, kỹ thuật, Tổ chuyên gia không tiến hành đánh giá năng lực đối với 5 nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Bước làm này hoàn toàn tuân thủ Luật Đấu thầu 2023, giúp chủ đầu tư tối ưu hóa thời gian và nguồn lực xét duyệt.

Bình luận về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhìn nhận đây là một tín hiệu rất tích cực trong công tác quản lý vốn đầu tư công tại TP Đồng Nai. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ "việc một gói thầu chăm sóc cây xanh quy mô hơn 2,5 tỷ đồng thu hút được 6 đơn vị tham gia cho thấy tính công khai, minh bạch của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày càng phát huy hiệu quả rõ rệt. Mức giảm giá sâu chứng tỏ sức cạnh tranh lớn giữa các doanh nghiệp, qua đó mang lại lợi ích tối đa cho ngân sách nhà nước".

Sự chuẩn bị bài bản từ khâu phê duyệt E-HSMT đến đánh giá E-HSDT tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều là minh chứng cho trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo mục tiêu kép: vừa nâng cao chất lượng môi trường đô thị, vừa sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

#Quy trình đấu thầu minh bạch #Tiết kiệm ngân sách công #Chọn nhà thầu cạnh tranh #Quản lý vốn đầu tư công #Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu

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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Hai gói thầu giao thông hơn 14 tỷ đồng đều về tay Công ty Đức Minh

Trong ngày 09/06/2026, hai gói thầu đường nhựa quy mô hơn 14 tỷ đồng tại xã Minh Đức đều về tay Công ty TNHH MTV Đức Minh với tỷ lệ tiết kiệm mỗi gói đạt 2,5%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 09/06/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Minh Đức (TP Đồng Nai) đã thông qua các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Điểm chung mang tính hệ thống của các gói thầu xây lắp này là đều được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng ngày, tổ chức đóng mở thầu sát ngày và ghi nhận duy nhất một công ty tham dự rồi trúng thầu.

Trúng hai gói thầu lớn trong một ngày

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Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Công ty Thái Sơn trúng gói thầu hơn 14 tỷ đồng tại xã Tân Hưng

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây dựng Đường ấp Sóc Ruộng đi ấp Địa hạt - Sóc Dầm (giai đoạn 1) chỉ ghi nhận một liên danh dự và trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hưng đã ký Quyết định số 49/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án: Đường vành đai ấp Sóc Ruộng đi ấp Địa hạt - Sóc Dầm (giai đoạn 1). Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm cấp cơ sở, đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 14/05/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) với tổng mức đầu tư 16,2 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gói thầu Xây dựng nêu trên có giá dự toán được xác định hơn 14,517 tỷ đồng. Sau quá trình mở và chấm thầu, đơn vị trúng thầu được công bố là Liên danh Công ty Thái Sơn, bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH Một thành viên Thái Sơn (mã số thuế: 3800405177, địa chỉ tại Tổ 8, Khu phố Phú Thuận) và Công ty TNHH Một thành viên Thế Điệp (mã số thuế: 3801183382, địa chỉ tại Tổ 5, Khu phố Xa Cam 2), cùng thuộc địa bàn Phường Bình Long, TP Đồng Nai.

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Công ty Trương Vương trúng gói thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại xã Phước Sơn

Công ty Trương Vương vừa trúng gói thầu duy tu bảo dưỡng tuyến đường giao thông tại xã Phước Sơn với giá trúng thầu 3,44 tỷ đồng, tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/06/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng tuyến đường thôn 2 Đăng Hà đi thôn 3 Đăng Hà và tuyến từ đường ĐT755B nối tiếp đường DHA 02 thôn 6 Đăng Hà, xã Phước Sơn. Đây là dự án hạ tầng sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp phát triển đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Gói thầu có giá được phê duyệt là 3.493.892.666 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu chung cuộc là Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương với giá 3.441.767.603 đồng. Phương thức thực hiện thông qua loại hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công công trình là 150 ngày. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền giảm giá cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt 52.125.063 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

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