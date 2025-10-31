Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Vùng 3 Hải quân giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Ngay sau khi nước rút, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức lực lượng giúp đỡ nhân dân các vùng bị ngập lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng, TP Huế khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Trà Khánh

Sáng ngày 31/10, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức lực lượng kịp thời giúp đỡ nhân dân các vùng bị ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế khắc phục hậu quả sau mưa, lũ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Vùng 3 đã tổ chức cho gần 200 cán bộ, chiến sĩ chia làm 7 tổ công tác, cùng với lực lượng quân y; với 03 xe cứu hỏa, 02 xe cứu thương, 02 xe tải, 03 xuồng cứu nạn, 06 cơ số thuốc; 450 kg thuốc khử khuẩn cùng máy phun thuốc, dụng cụ vệ sinh cuốc, xẻng, dụng cụ vệ sinh giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa, lũ trên địa bàn 04 phường (Ngũ Hành Sơn, Hội An, Điện Bàn, Điện Bàn Đông, Hòa Xuân), 02 xã (Hòa Tiến, Hà Nha) và các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế.

z7174978795231-a82d09e54bd725525f168160219b16a8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm BĐKT giúp đỡ trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Hòa Xuân vệ sinh bàn ghế. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.
z7174982448117-970b5426c7644302fad6cd197564c527.jpg
Xe cứu hỏa của Lữ đoàn 680 vệ sinh trạm Y tế xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Vùng 3 Hải quân cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà ở, các vật dụng sinh hoạt của nhân dân, các trường học; xịt rửa bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; tổ chức lực lượng quân y thăm khám, cấp thuốc cho nhân dân, phun thuốc khử khuẩn đề phòng ngừa các nguy cơ dịch bệnh sau mưa, lũ… giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống sinh hoạt và các trường đón học sinh trở lại lớp học.

Ngoài ra, Vùng 3 Hải quân cùng với các lực lượng chức năng tìm kiếm người dân bị mất tích tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

Các tổ chức quần chúng trong Vùng tổ chức vận động đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ cơ sở các đơn vị quyên góp, trao tặng 365 suất quà, 200kg gạo, 50 thùng nước lọc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng.

z7174984347502-85868ee82ffa1f4d979f2ea51b6621e6.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 cùng cùng các lực lượng tổ chức tìm kiếm người dân bị nước lũ cuốn trôi, mất tích sau nhiều ngày mưa, lũ tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo xuất 2 tấn lương khô, 300 triệu đồng giao cho Vùng 3 Hải quân để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân thành phố Đà Nẵng và Huế khắc phục hậu quả sau mưa, lũ.

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân cho biết: Sau nhiều ngày mưa lũ, bùn đất, rác thải tồn đọng nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”.

z7174985990963-4210271db187365995464a20ddc28e17.jpg
Hội phụ nữ cơ sở các đơn vị tặng quà các gia đình khó khăn xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân với tinh thần chủ động, trách nhiệm và tình cảm gắn bó chặt chẽ với nhân dân sẽ nỗ lực hết mình, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân nhanh chóng ổn định, đưa cuộc sống sinh hoạt trở lại bình thường.

#Vùng 3 Hải quân #mưa lũ #mưa lũ Đà Nẵng #Quân đội

Bài liên quan

Quân sự

Quân đội hỗ trợ giúp dân, khắc phục hậu quả mưa lũ

Tư lệnh Quân 5 khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, khắc phục điểm sạt lở, dọn dẹp trường học, bệnh xá, cầu cống giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Sáng 31/10, tại Sở Chỉ huy Quân khu, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu, chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến tại 20 điểm cầu để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 12.

z7173449308746-79423288686d680b206f05c246b25dc3.jpg
Quang cảnh hội nghị tại Sở chỉ huy Quân khu 5. Ảnh: Bộ Quốc phòng.
Xem chi tiết

Quân sự

Quân đội điều 3 trực thăng đi cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Sáng 8/10, Quân chủng Phòng không - Không quân đã triển khai 3 trực thăng chuyển 4 tấn hàng hoá cứu trợ tới các khu vực bị cô lập do mưa lũ tại Lạng Sơn.

Sáng 8/10, sau khi nhận lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã chỉ đạo Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động đi cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham, xã Yên Bình và xã Tuấn Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11 (Matmo) gây ra.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo bay cứu trợ.

Xem chi tiết

Quân sự

Quân đội sẵn sàng bay cứu hộ, ứng phó mưa lũ tại Nghệ An

Để ứng phó mưa lũ tại Nghệ An, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 được yêu cầu tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Ngày 23/7, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã ký Công điện số 4214/CĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu gửi Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân khu 4, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Binh đoàn 18, về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa, lũ trên khu vực tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó với Bão WIPHA, mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không để bị động bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới