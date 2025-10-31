Vùng 3 Hải quân giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Ngay sau khi nước rút, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức lực lượng giúp đỡ nhân dân các vùng bị ngập lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng, TP Huế khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Sáng ngày 31/10, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức lực lượng kịp thời giúp đỡ nhân dân các vùng bị ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế khắc phục hậu quả sau mưa, lũ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Vùng 3 đã tổ chức cho gần 200 cán bộ, chiến sĩ chia làm 7 tổ công tác, cùng với lực lượng quân y; với 03 xe cứu hỏa, 02 xe cứu thương, 02 xe tải, 03 xuồng cứu nạn, 06 cơ số thuốc; 450 kg thuốc khử khuẩn cùng máy phun thuốc, dụng cụ vệ sinh cuốc, xẻng, dụng cụ vệ sinh giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa, lũ trên địa bàn 04 phường (Ngũ Hành Sơn, Hội An, Điện Bàn, Điện Bàn Đông, Hòa Xuân), 02 xã (Hòa Tiến, Hà Nha) và các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm BĐKT giúp đỡ trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Hòa Xuân vệ sinh bàn ghế. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Xe cứu hỏa của Lữ đoàn 680 vệ sinh trạm Y tế xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Vùng 3 Hải quân cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà ở, các vật dụng sinh hoạt của nhân dân, các trường học; xịt rửa bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; tổ chức lực lượng quân y thăm khám, cấp thuốc cho nhân dân, phun thuốc khử khuẩn đề phòng ngừa các nguy cơ dịch bệnh sau mưa, lũ… giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống sinh hoạt và các trường đón học sinh trở lại lớp học.

Ngoài ra, Vùng 3 Hải quân cùng với các lực lượng chức năng tìm kiếm người dân bị mất tích tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

Các tổ chức quần chúng trong Vùng tổ chức vận động đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ cơ sở các đơn vị quyên góp, trao tặng 365 suất quà, 200kg gạo, 50 thùng nước lọc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 cùng cùng các lực lượng tổ chức tìm kiếm người dân bị nước lũ cuốn trôi, mất tích sau nhiều ngày mưa, lũ tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo xuất 2 tấn lương khô, 300 triệu đồng giao cho Vùng 3 Hải quân để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân thành phố Đà Nẵng và Huế khắc phục hậu quả sau mưa, lũ.

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân cho biết: Sau nhiều ngày mưa lũ, bùn đất, rác thải tồn đọng nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”.

Hội phụ nữ cơ sở các đơn vị tặng quà các gia đình khó khăn xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Vùng 3 Hải quân.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân với tinh thần chủ động, trách nhiệm và tình cảm gắn bó chặt chẽ với nhân dân sẽ nỗ lực hết mình, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân nhanh chóng ổn định, đưa cuộc sống sinh hoạt trở lại bình thường.