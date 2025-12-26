Bộ Quốc phòng khen thưởng đoàn thể thao Quân đội đạt thành tích cao năm 2025

Ngày 26/12, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Quân đội đạt thành tích cao trong năm 2025.

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Quân đội đạt thành tích cao tại SEA Games 33 và các giải thể thao quốc tế năm 2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Năm 2025, thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép cử cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên Quân đội tham gia 47 giải quốc tế, giành 278 huy chương các loại (115 Huy chương vàng, 89 Huy chương bạc, 74 Huy chương đồng), phá 15 kỷ lục.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thành tích đạt được, tiêu biểu gồm: Giải Thế giới (7 giải); Giải châu Á (16 giải); Giải Đông Nam Á (16 giải); Giải quốc tế mở rộng (8 giải).

Đặc biệt, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tại Thái Lan, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 278 Huy chương các loại, phá 6 kỷ lục. Trong đó, Quân đội cử 85 đồng chí (3 cán bộ, 2 nhân viên, 3 trọng tài, 19 huấn luyện viên và 58 vận động viên), thi đấu 18/47 môn, tranh tài ở 59 nội dung (bộ huy chương). Trong thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam, các vận động viên Quân đội xuất sắc giành 41 huy chương (20 Huy chương vàng, 10 Huy chương bạc, 11 Huy chương đồng), phá 3 kỷ lục SEA Games.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, chúc mừng thành tích xuất sắc mà các huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao Quân đội tham gia thi đấu tại SEA Games 33 và các giải thể thao quốc tế, tuyển thủ Đoàn Bắn súng quân dụng Quân đội đã đạt được năm 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Các đồng chí xứng đáng là những "hạt giống đỏ", là niềm tự hào của Quân đội và thể thao Việt Nam. Thành tích các đồng chí đạt được là rất trân trọng, tự hào, làm rạng danh cho Quân đội và quốc gia.

Để tiếp tục phát triển thể thao thành tích cao, tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội đúng hướng, hiệu quả, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu: Các huấn luyện viên tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, huấn luyện nghiêm túc, khoa học; các vận động viên cần tập luyện chăm chỉ, tích cực hơn nữa, phát huy truyền thống vẻ vang, “quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thường xuyên rèn luyện phẩm chất “thắng không kiêu, bại không nản”, phát huy tinh thần thể thao “đoàn kết, trung thực, cao thượng” để vươn tới tầm cao mới.

Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu quy hoạch phát triển thể dục thể thao Quân đội nói chung, trong đó có thể thao thành tích cao, lên tầm cao mới, tổ chức hệ thống các trung tâm, đoàn, đội, câu lạc bộ thể thao thành tích cao hợp lý, phù hợp với sự phát triển thể dục thể thao Quân đội và quốc gia; tập trung phát triển những môn thể thao Quân đội có thế mạnh, có truyền thống, phát triển những môn thể thao trong chương trình thi đấu Olympic và quân đội các nước trên thế giới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân.

Chú trọng đầu tư nhiệm vụ đào tạo tài năng trẻ, thu hút tài năng thể thao, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển thành tích thể thao; đầu tư trọng điểm cho những vận động viên có trình độ chuyên môn cao để ngang tầm châu lục và thế giới.

Tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên giỏi tập huấn và thi đấu tại các giải thể thao quốc gia, tham gia thi đấu các giải quốc tế năm 2026; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực thể dục thể thao, qua đó nâng cao vị thế của thể thao Quân đội cũng như Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, 9 tập thể và 106 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đạt thành tích cao tại SEA Games 33 và các giải thể thao quốc tế năm 2025.

