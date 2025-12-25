Tiêm kích J-10C Trung Quốc lần đầu tích hợp tên lửa đạn đạo chống hạm

Những hình ảnh do không quân miền đông quân đội Trung Quốc công bố lần đầu tiên cho thấy J-10C mang theo tên lửa đạn đạo phóng từ trên không hoàn toàn mới.

Loại tên lửa này có hình dáng rất giống với YJ-21 – tên lửa đạn đạo chống hạm vốn được trang bị cho máy bay ném bom H-6K – và được cho là phiên bản thu nhỏ của dòng vũ khí này.

Máy bay chiến đấu J-10C và tên lửa YJ-21

YJ-21 lần đầu ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2022, với tầm bắn khoảng 1.500 km và tốc độ lên tới Mach 10, khiến nó trở thành một trong những vũ khí chống hạm mạnh nhất hiện nay trên thế giới. Phiên bản thu nhỏ của YJ-21 từng được quan sát khi trang bị cho máy bay không người lái tấn công CH-9, với trọng lượng ước tính dưới 1.000 kg. Dù có hiệu năng bay tương tự phiên bản gốc, biến thể này được cho là có tầm bắn ngắn hơn, khoảng 500 km.

Việc tích hợp tên lửa đạn đạo phóng từ trên không giúp J-10C trở thành tiêm kích hạng nhẹ, một động cơ đầu tiên trên thế giới mang loại vũ khí cực kỳ hiếm này. Hiệu quả của tên lửa đạn đạo phóng từ trên không đã được chứng minh từ đầu năm 2022, khi Nga sử dụng tên lửa Kinzhal phóng từ tiêm kích hạng nặng MiG-31K/I để tấn công các mục tiêu tại Ukraine. Tuy nhiên, MiG-31K/I là dòng máy bay chiến đấu chiến thuật nặng nhất thế giới, chi phí vận hành cao và số lượng rất hạn chế, với chưa đến 40 chiếc được cho là đang hoạt động.

Máy bay ném bom H-6K trang bị tên lửa YJ-21.

Ngược lại, J-10C được sản xuất với số lượng lớn, gần 50 chiếc mỗi năm, cho phép trang bị rộng rãi không chỉ cho không quân Trung Quốc mà còn cho các đối tác chiến lược. Không quân Pakistan hiện đã vận hành J-10C, trong khi Indonesia được cho là đã đặt hàng với số lượng lớn. Ngoài ra, một số nguồn tin chưa được xác nhận cho biết Ai Cập và Uzbekistan cũng đã đặt mua dòng tiêm kích này, làm dấy lên khả năng tên lửa đạn đạo mới sẽ được chào bán cho khách hàng xuất khẩu.

J-10C cũng là dòng tiêm kích Trung Quốc hậu Chiến tranh Lạnh duy nhất từng tham chiến không đối không, và theo các báo cáo, đã đạt thành công đáng kể trong tay Không quân Pakistan vào đầu tháng 5 vừa qua, khi bắn hạ nhiều máy bay của Không quân Ấn Độ, bao gồm cả tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất.

Việc bổ sung biến thể YJ-21 có thể tiếp tục nâng cao đáng kể sức hấp dẫn của J-10C trên thị trường quốc tế, bởi chỉ cần một số lượng nhỏ máy bay cũng đủ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu chiến đối phương. Trong biên chế PLA, loại tên lửa này giúp tăng mạnh tính linh hoạt của J-10C, cho phép máy bay đảm nhiệm vai trò tấn công trên biển hiệu quả hơn và đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách xa hơn nhiều so với trước đây.

Tuy vậy, vẫn có khả năng tên lửa mới hiện chỉ đang được sử dụng ở giai đoạn thử nghiệm. Giới quan sát cũng không loại trừ khả năng Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp loại vũ khí này lên các tiêm kích có tầm hoạt động xa hơn, như J-16, trong thời gian tới.