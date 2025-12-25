Hà Nội

Hàn Quốc nghiên cứu chế tạo tên lửa không đối không mới cho máy bay KF-21

Quân sự

Hàn Quốc nghiên cứu chế tạo tên lửa không đối không mới cho máy bay KF-21

Hàn Quốc đã khởi động một chương trình trị giá 296 triệu đô la để phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn cho máy bay chiến đấu KF-21 vào năm 2032.

Thiên Đăng
Theo đó, Hàn Quốc đã chính thức khởi động dự án trị giá 435,9 tỷ won (tương đương khoảng 296 triệu USD) để phát triển tên lửa dẫn đường không đối không tầm ngắn nội địa cho máy bay chiến đấu KF-21 do chính nước này sản xuất. Ảnh: @MilitaryLeak.
Theo đó, Hàn Quốc đã chính thức khởi động dự án trị giá 435,9 tỷ won (tương đương khoảng 296 triệu USD) để phát triển tên lửa dẫn đường không đối không tầm ngắn nội địa cho máy bay chiến đấu KF-21 do chính nước này sản xuất. Ảnh: @MilitaryLeak.
Theo một tuyên bố từ Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc, sáng kiến ​​phát triển tên lửa không đối không mới cho máy bay KF-21 dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2032. Ảnh: @ 19FortyFive.
Theo một tuyên bố từ Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc, sáng kiến ​​phát triển tên lửa không đối không mới cho máy bay KF-21 dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2032. Ảnh: @ 19FortyFive.
Nỗ lực này nhằm mục đích trang bị cho máy bay chiến đấu KF-21 các hệ thống vũ khí do trong nước phát triển. Ảnh: @ Yonhap News Agency.
Nỗ lực này nhằm mục đích trang bị cho máy bay chiến đấu KF-21 các hệ thống vũ khí do trong nước phát triển. Ảnh: @ Yonhap News Agency.
Cách này cũng làm giảm sự phụ thuộc của ngành quốc phòng Hàn Quốc vào công nghệ nước ngoài, và hỗ trợ các mục tiêu xuất khẩu quốc phòng rộng lớn hơn. Ảnh: @MilitaryLeak.
Cách này cũng làm giảm sự phụ thuộc của ngành quốc phòng Hàn Quốc vào công nghệ nước ngoài, và hỗ trợ các mục tiêu xuất khẩu quốc phòng rộng lớn hơn. Ảnh: @MilitaryLeak.
"Dự án này nhằm mục đích phát triển tên lửa dẫn đường cho máy bay chiến đấu do trong nước sản xuất vào năm 2032, trong nỗ lực đa dạng hóa hệ thống vũ khí và tăng cường xuất khẩu vũ khí", Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết rõ. Ảnh: @ 19FortyFive.
"Dự án này nhằm mục đích phát triển tên lửa dẫn đường cho máy bay chiến đấu do trong nước sản xuất vào năm 2032, trong nỗ lực đa dạng hóa hệ thống vũ khí và tăng cường xuất khẩu vũ khí", Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết rõ. Ảnh: @ 19FortyFive.
Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) của Hàn Quốc sẽ dẫn đầu chương trình dự án này, với sự tham gia của các nhà thầu quốc phòng trong nước, bao gồm LIG Nex1 và Hanwha Aerospace. Ảnh: @ 19FortyFive.
Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) của Hàn Quốc sẽ dẫn đầu chương trình dự án này, với sự tham gia của các nhà thầu quốc phòng trong nước, bao gồm LIG Nex1 và Hanwha Aerospace. Ảnh: @ 19FortyFive.
Trong một tuyên bố, một quan chức của DAPA cho biết, tên lửa không đối không mới cho máy bay KF-21 dự kiến ​​sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy hệ thống vũ khí trên không của Hàn Quốc, và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của quốc gia trong lĩnh vực hàng không. Ảnh: @MilitaryLeak.
Trong một tuyên bố, một quan chức của DAPA cho biết, tên lửa không đối không mới cho máy bay KF-21 dự kiến ​​sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy hệ thống vũ khí trên không của Hàn Quốc, và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của quốc gia trong lĩnh vực hàng không. Ảnh: @MilitaryLeak.
Dự kiến ​​tên lửa này sẽ được tích hợp với KF-21 Boramae, một máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4.5 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) phát triển. Ảnh: @MilitaryLeak.
Dự kiến ​​tên lửa này sẽ được tích hợp với KF-21 Boramae, một máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4.5 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) phát triển. Ảnh: @MilitaryLeak.
Máy bay này đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công vào năm 2022 và hiện đang trải qua một loạt các giai đoạn phát triển và đánh giá, với kế hoạch đưa vào hoạt động chính thức vào cuối thập kỷ này. Ảnh: @ Yonhap News Agency.
Máy bay này đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công vào năm 2022 và hiện đang trải qua một loạt các giai đoạn phát triển và đánh giá, với kế hoạch đưa vào hoạt động chính thức vào cuối thập kỷ này. Ảnh: @ Yonhap News Agency.
Việc trang bị cho KF-21 tên lửa tầm ngắn do trong nước phát triển là một phần bổ sung cho những nỗ lực đang diễn ra, nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ tên lửa của Mỹ và châu Âu, chẳng hạn như AIM-9X Sidewinder hoặc IRIS-T, cả hai hiện đang được xem xét để tích hợp vào máy bay Boramae. Ảnh: @ Yonhap News Agency.
Việc trang bị cho KF-21 tên lửa tầm ngắn do trong nước phát triển là một phần bổ sung cho những nỗ lực đang diễn ra, nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ tên lửa của Mỹ và châu Âu, chẳng hạn như AIM-9X Sidewinder hoặc IRIS-T, cả hai hiện đang được xem xét để tích hợp vào máy bay Boramae. Ảnh: @ Yonhap News Agency.
DAPA nhấn mạnh rằng, việc nội địa hóa năng lực sản xuất tên lửa không đối không là “thiết yếu để đảm bảo quyền tự chủ chiến lược”, và cho phép các lựa chọn mua sắm vũ khí linh hoạt hơn trong bối cảnh áp lực địa chính trị đang thay đổi, và các quy định kiểm soát xuất khẩu đầy biến động. Ảnh: @ 19FortyFive.
DAPA nhấn mạnh rằng, việc nội địa hóa năng lực sản xuất tên lửa không đối không là “thiết yếu để đảm bảo quyền tự chủ chiến lược”, và cho phép các lựa chọn mua sắm vũ khí linh hoạt hơn trong bối cảnh áp lực địa chính trị đang thay đổi, và các quy định kiểm soát xuất khẩu đầy biến động. Ảnh: @ 19FortyFive.
Thiên Đăng
#Hàn Quốc #tên lửa không đối không #máy bay KF-21

