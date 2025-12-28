Hà Nội

Quân sự

Nhật Bản đẩy mạnh phát triển tên lửa tầm xa, đối đầu các đối thủ phương Tây

Với tầm bắn vượt trội, Improved Type 12 giúp Nhật Bản nâng cao năng lực tiến công, củng cố chiến lược răn đe trong bối cảnh an ninh gia tăng.

Nguyễn Cúc

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) xác nhận đã đạt được triển vọng hoàn tất phát triển biến thể phóng từ mặt đất của tên lửa chống hạm Type 12, sau bảy lần bắn đạn thật được tiến hành tại miền Nam California (Mỹ) từ ngày 8/10 đến 27/11.

Các vụ thử nhằm thu thập dữ liệu tính năng và xác nhận hành vi bay theo thiết kế của tên lửa. Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở đường cho giai đoạn sản xuất và triển khai trong nửa sau của thập kỷ này.

Đối với Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, Type 12 không còn chỉ là vũ khí phòng thủ bờ biển truyền thống. Nó biến một hệ thống có tầm bắn khoảng 200 km ở phiên bản cơ sở thành công cụ tiến công từ xa, cho phép tấn công mục tiêu hải quân vượt xa các tuyến hàng hải ven bờ.

z7369825105464-e486721bd41737dc2f4ab9f8a13b10cc.jpg
Tên lửa chống hạm Type 12 cải tiến phóng từ mặt đất của Nhật Bản cung cấp năng lực tiến công tầm xa ngoài vùng nguy hiểm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Tầm bắn vượt trội, thay đổi cán cân khu vực

Giới phân tích quốc phòng Nhật Bản nhiều lần liên hệ phiên bản cải tiến của Type 12 với tham vọng đạt tầm bắn từ 900–1.000 km, đưa nó vào nhóm vũ khí thường gắn với tên lửa hành trình tấn công tầm xa hơn là các tên lửa phòng thủ ven biển cổ điển.

Trong thực tế, điều này đồng nghĩa với việc các bệ phóng phân tán trên đảo Kyushu hoặc chuỗi đảo Ryukyu có thể đe dọa các cụm tác chiến hải quân hoạt động trên phần lớn Biển Hoa Đông. Khả năng này khiến mọi nỗ lực tập trung lực lượng cho các hoạt động tuần tra cưỡng ép, phong tỏa hay yểm trợ đổ bộ trở nên phức tạp và tốn kém hơn.

ATLA mô tả Type 12 là tên lửa tiến công từ xa do Nhật Bản tự sản xuất, có khả năng bay đường dài, chú trọng giảm bộc lộ tín hiệu và được thiết kế để triển khai từ nhiều nền tảng, bao gồm máy bay, tàu hải quân và bệ phóng mặt đất.

Các thông số kỹ thuật được công bố trước đây cho thấy tên lửa dài khoảng 5 m, nặng khoảng 700 kg, mang đầu đạn nổ mạnh cỡ 225 kg, sử dụng hệ dẫn đường quán tính kết hợp đầu tự dẫn radar chủ động ở pha cuối. Biến thể phóng từ mặt đất sử dụng bệ phóng đặt trên xe tải với ống phóng kín, phù hợp chiến thuật “bắn – cơ động”, cho phép nhanh chóng rời vị trí nhằm tránh hỏa lực phản pháo và các loại đạn bay lảng vảng.

u5n55rn7a26f1.jpg
Giới phân tích quốc phòng Nhật Bản nhiều lần liên hệ phiên bản cải tiến của Type 12 với tham vọng đạt tầm bắn từ 900–1.000 km. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Ưu tiên tầm bắn so với các đối thủ phương Tây

So với các tên lửa chống hạm phương Tây, Type 12 nổi bật bởi ưu tiên về tầm bắn. Naval Strike Missile của Kongsberg – đang được NATO sử dụng rộng rãi – có tầm bắn trên 300 km. Exocet MM40 Block 3c của MBDA được xếp vào nhóm khoảng 250 km, còn LRASM của Hải quân Mỹ thường được mô tả thuộc lớp trên 200 hải lý, tập trung vào khả năng sống sót và tự động chỉ thị mục tiêu.

Trong khi đó, các phiên bản nâng cấp của Harpoon dù vẫn hiệu quả và kinh tế nhưng tầm bắn công khai vẫn thấp hơn đáng kể so với những gì được cho là của Type 12. Vì vậy, nhiều đánh giá cho rằng tên lửa của Nhật Bản không chỉ là “Harpoon kế nhiệm”, mà là một loại tên lửa hành trình phong tỏa biển mang tính khu vực.

Việc đẩy nhanh chương trình Type 12 diễn ra trong bối cảnh Nội các Nhật Bản thông qua mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục, trước áp lực an ninh ngày càng gia tăng quanh Đài Loan và các hướng tiếp cận tây nam của Nhật Bản.

Song song với các chương trình nội địa, Tokyo cũng quyết định mua sắm các vũ khí tầm xa như tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ. Điều này cho thấy Nhật Bản hiện coi năng lực tiến công chính xác tầm xa là một trụ cột cốt lõi của răn đe chiến lược, thay vì chỉ là biện pháp bổ trợ như trước đây.

Quân sự

Tàu ngầm Taigei Nhật Bản khiến Trung Quốc “vã mồ hôi”

Tàu ngầm Taigei góp phần tăng sức mạnh lực lượng dưới nước của Nhật Bản đang ngày càng có nhiều hoạt động công khai hoặc bí mật ở khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông.

Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”
Với việc hạ thủy chiếc tàu ngầm Taigei, đưa số tàu ngầm của Lực lượng Hải quân Phòng vệ Nhật Bản (JMSDF) lên 22 chiếc, góp phần nâng cao năng lực tác chiến dưới mặt nước của quốc gia này. Ảnh: Lễ hạ thủy tàu ngầm Taigei - Nguồn: BQP Nhật Bản. 
Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”-Hinh-2
 Theo ý kiến của các nhà phân tích, với sự lớn mạnh về sức mạnh dưới nước của Nhật Bản, sẽ ngày càng có nhiều hoạt động công khai hoặc bí mật của tàu ngầm Nhật Bản ở khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông; việc này làm cho Trung Quốc hết sức "quan ngại". Ảnh: Đội tàu chiến Nhật Bản tập trận săn ngầm ở Biển Đông ngày 9/10/2020 - Nguồn: BQP Nhật Bản.
Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”-Hinh-3
 Tạp chí National Interest của Mỹ trước đó đã có bài viết cho rằng, JMSDF hiện là lực lượng trên biển mạnh nhất ở châu Á. Với sức mạnh từ tàu nổi, tàu ngầm và lực lượng không quân hải quân, Nhật Bản hy vọng có thể chống lại sức mạnh ngày càng gia tăng của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Một tàu ngầm lớp Shoryu của Nhật Bản. Ảnh: JMSDF.
Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”-Hinh-4
 Tàu ngầm Taigei (tiếng Nhật có nghĩa là Cá voi lớn) được đánh giá là loại tàu ngầm có sức mạnh chỉ đứng sau tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, do Nhật Bản tự phát triển và chế tạo. Ảnh: Tàu ngầm Taigei - Nguồn: BQP Nhật Bản.
Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”-Hinh-5
 Theo thông cáo của JMSDF cho biết: "Taigei là chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp tàu cùng tên, sở hữu năng lực tác chiến và phát hiện mục tiêu vượt trội so với các thế hệ trước, đồng thời có những trang thiết bị phù hợp cho nữ giới làm việc trên tàu". Ảnh: Tàu ngầm lớp Shoryu - Nguồn: BQP Nhật Bản.
Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”-Hinh-6
 Taigei là loại tàu ngầm tấn công diesel - điện, dài 84 m, rộng 9,1 m và có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, thủy thủ đoàn khoảng 70 người. Kinh phí đóng Taigei là 720 triệu USD, chiếc thứ hai giảm còn 654 triệu USD. Ảnh: Tàu ngầm Taigei - Nguồn: BQP Nhật Bản.
Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”-Hinh-7
 Tàu ngầm Taigei của Nhật Bản sử dụng pin lithium-ion thay vì dùng ắc-quy chì thông thường. Ưu điểm của pin lithium-ion là có mật độ năng lượng cao hơn nhiều lần so với ắc-quy chì và dung lượng lưu trữ của pin lithium-ion cùng một thể tích gấp ba lần pin axit-chì. Ảnh: Tàu ngầm Taigei - Nguồn: BQP Nhật Bản.
Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”-Hinh-8
 Vì vậy tàu ngầm dùng pin lithium-ion có cùng một thể tích như nhau, nhưng trọng lượng nhẹ hơn, nhưng lượng điện tích được lại cao hơn, lên thời gian hoạt động của Taigei khi đi ngầm dưới biển lâu hơn. Ảnh: Tàu ngầm Taigei - Nguồn: BQP Nhật Bản.
Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”-Hinh-9
 Cùng với việc dùng pin lithium-ion, tàu ngầm Taigei cũng áp dụng những công nghệ mới nhất về giảm tiếng ồn của Nhật Bản và phương Tây, cho tàu ngầm khả năng tàng hình cao hơn; vì vậy có thể tiếp cận mục tiêu đối phương gần hơn. Ảnh: Tàu ngầm Taigei - Nguồn: BQP Nhật Bản.
Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”-Hinh-10
 Về vũ khí, Taigei được trang bị radar cảnh giới mặt biển và đường không tầm thấp ZPS-6H, cùng hệ thống định vị thủy âm ZQQ-8. Vũ khí chính của tàu là ngư lôi Type-89 hoặc Type-18 cùng tên lửa chống hạm UGM-84 Harpoon có thể khai hỏa qua 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm ở mũi. Ảnh: Tàu ngầm Taigei - Nguồn: BQP Nhật Bản.
Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”-Hinh-11
Theo kế hoạch hiện đại hóa của Hải quân Phòng vệ Nhật Bản, họ sẽ đóng tổng cộng 7 tàu ngầm lớp Taigei, đưa hạm đội tàu ngầm của JMSDF trở thành lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân mạnh nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Tàu ngầm Taigei - Nguồn: BQP Nhật Bản. 
Tau ngam Taigei Nhat Ban khien Trung Quoc “va mo hoi”-Hinh-12
 Điều đáng chú ý là việc hợp tác hải quân Nhật - Mỹ trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương ngày càng chặt chẽ, biểu hiện đó là tần suất xuất hiện của tàu ngầm Nhật Bản trên Biển Đông cũng ngày càng nhiều hơn. Ảnh: Đội tàu chiến Nhật Bản ghé thăm cảng Cam Ranh sau cuộc tập trận chống tàu ngầm ở Biển Đông - Nguồn: BQP Nhật Bản.
Xem chi tiết

Quân sự

Điểm những vũ khí Nhật Bản thách thức mọi đối thủ

Nhật Bản, một quốc gia nổi tiếng với nền công nghệ tiên tiến, đã và đang phát triển một loạt khí tài quân sự hiện đại nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì ổn định khu vực.

Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu
Type-10 là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, do Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries sản xuất. Được trang bị pháo chính nòng trơn Rheinmetall L44 120 mm, Type-10 có khả năng bắn nhiều loại đạn theo tiêu chuẩn NATO. Với hệ thống nạp đạn tự động và giáp nano tinh thể thép siêu bền kết hợp với module giáp gốm tổng hợp, xe tăng này đảm bảo khả năng cơ động cao và hỏa lực mạnh, phù hợp với địa hình đa dạng của Nhật Bản. 
Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu-Hinh-2
Tàu khu trục lớp Atago là một trong những tàu chiến lợi hại nhất của Nhật Bản, được trang bị hệ thống tác chiến Aegis tiên tiến. Với khả năng mang theo tên lửa đất đối không SM-2, tên lửa đánh chặn SM-3 và tên lửa chống tàu ngầm ASROC, tàu khu trục này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lãnh hải và duy trì an ninh hàng hải. 
Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu-Hinh-3
 ATD-X Shinshin là dự án máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm do Nhật Bản phát triển, nhằm thay thế các máy bay Mitsubishi F-2. Với công nghệ tàng hình tiên tiến và khả năng cơ động cao, Shinshin được kỳ vọng sẽ đối trọng với các máy bay chiến đấu hiện đại khác trong khu vực.
Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu-Hinh-4
03-shiki Chu-SAM là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung, được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình tầm thấp, máy bay và tên lửa đạn đạo chiến thuật. Sử dụng radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA), hệ thống này mang lại khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu vượt trội, tăng cường khả năng phòng thủ không phận của Nhật Bản
Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu-Hinh-5
Tàu ngầm lớp Soryu là một trong những tàu ngầm diesel-điện hiện đại nhất thế giới, được trang bị công nghệ tiên tiến và khả năng tàng hình cao. Với khả năng hoạt động dưới nước trong thời gian dài và trang bị vũ khí hiện đại, tàu ngầm lớp Soryu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lãnh hải Nhật Bản. 
Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu-Hinh-6
Nhật Bản đã triển khai hệ thống phòng không laser đầu tiên, được lắp đặt trên các xe tải 8x8, với khả năng tạo ra tia laser công suất 10 kilowatt. Hệ thống này có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không như máy bay không người lái và tên lửa, mang lại khả năng phòng thủ hiệu quả và giảm chi phí đánh chặn mục tiêu. 
Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu-Hinh-7
 Tàu khu trục lớp Izumo là tàu chiến lớn nhất của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, có khả năng mang theo trực thăng và dự kiến sẽ được nâng cấp để triển khai máy bay chiến đấu F-35B. Điều này sẽ tăng cường khả năng tác chiến đa dạng và linh hoạt của Hải quân Nhật Bản.

Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu-Hinh-8
 Nhật Bản đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II, nâng cao khả năng tác chiến trên không và đảm bảo ưu thế trong khu vực. Việc sở hữu F-35 giúp Nhật Bản duy trì lực lượng không quân hiện đại và sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng.
Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu-Hinh-9
Trong bối cảnh an ninh khu vực phức tạp, Nhật Bản đã công bố kế hoạch phát triển và sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tốc độ cao. Việc tăng cường các vũ khí tầm xa là một phần trong kế hoạch mở rộng đầu tư cho lực lượng phòng vệ, nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng. 
Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu-Hinh-10
Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ, trong đó sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Việc triển khai HIMARS giúp tăng cường khả năng tấn công chính xác và linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu tác chiến hiện đại. 
Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu-Hinh-11
Những khí tài quân sự trên không chỉ thể hiện sự tiến bộ về công nghệ quốc phòng của Nhật Bản mà còn phản ánh cam kết của nước này trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực.  
Diem nhung vu khi Nhat Ban thach thuc moi doi thu-Hinh-12
Việc đầu tư và phát triển các hệ thống vũ khí hiện đại giúp Nhật Bản sẵn sàng đối phó với các thách thức an ninh trong tương lai. (Nguồn ảnh: Japan MoD, Japan Maritime Self-Defense Force, Wikipedia, Kyodo News).

>>>Mời độc giả xem thêm video: Bí ẩn vũ khí hủy diệt đáng sợ của người Hy Lạp cổ đại.

Xem chi tiết

Quân sự

Kho vũ khí Nhật Bản có bao nhiêu hàng “nóng” của Mỹ?

Nhật Bản, với chính sách quốc phòng dựa trên liên minh chặt chẽ với Mỹ, đã xây dựng một kho vũ khí hiện đại, trong đó nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến được nhập khẩu từ Mỹ.

Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?
Việc sở hữu các loại vũ khí này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản mà còn củng cố mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa hai quốc gia. 
Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-2

Một trong những thương vụ đáng chú ý gần đây là việc Nhật Bản đặt mua 147 máy bay chiến đấu F-35 Lightning II, bao gồm cả phiên bản cất cánh thẳng đứng F-35B.
Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-3
Động thái này nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân và nâng cao khả năng tác chiến, đặc biệt trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh.  
Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-4
Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống phòng thủ tên lửa. Vào ngày 3/1/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận khả năng bán các tên lửa không đối không tiên tiến AIM-120D-3 và AIM-120C-8 cùng các thiết bị liên quan cho Nhật Bản với tổng giá trị 3,64 tỷ USD. 
Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-5
Thương vụ này giúp Tokyo nâng cao khả năng răn đe và bảo vệ quốc gia trước những mối đe dọa tiềm tàng trong khu vực. 
Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-6
Bên cạnh đó, Nhật Bản đã xác nhận kế hoạch mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ, nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa và răn đe. Tên lửa Tomahawk, với tầm bắn xa và độ chính xác cao, sẽ bổ sung đáng kể vào kho vũ khí của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cho phép họ đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa từ xa. 

Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-7
 Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 cũng là một phần quan trọng trong kho vũ khí của Nhật Bản. Đáng chú ý, Nhật Bản đã xuất khẩu các tên lửa Patriot do Mitsubishi Heavy Industries sản xuất theo giấy phép của Mỹ trở lại nước này, đánh dấu lần xuất khẩu vũ khí sát thương đầu tiên kể từ Thế chiến II. Động thái này không chỉ giúp Mỹ bổ sung kho dự trữ mà còn thể hiện sự phát triển trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản.
Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-8
Ngoài ra, Nhật Bản đã đề nghị mua 32 tên lửa đánh chặn SM-6 từ Mỹ với trị giá khoảng 450 triệu USD, nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa tên lửa siêu vượt âm. 
Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-9
Tên lửa SM-6, với khả năng đánh chặn đa dạng và tầm bắn xa, sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa của Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa từ tên lửa siêu thanh đang gia tăng.  
Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-10
Việc sở hữu các hệ thống vũ khí hiện đại của Mỹ không chỉ giúp Nhật Bản nâng cao năng lực phòng thủ mà còn phản ánh sự cam kết của Tokyo trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Đồng thời, điều này cũng thể hiện mối quan hệ đồng minh sâu sắc giữa Nhật Bản và Mỹ, khi hai nước cùng hợp tác để đối phó với những thách thức an ninh chung. 
Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-11
Tuy nhiên, việc đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống vũ khí tiên tiến cũng đặt ra những thách thức về ngân sách và chính sách đối nội. Nhật Bản đã tăng cường chi tiêu quốc phòng, với ngân sách quốc phòng năm 2024 đạt mức kỷ lục 7,95 nghìn tỷ yên (55,8 tỷ USD), tăng 16% so với năm trước. Việc này đòi hỏi sự đồng thuận trong nước và quản lý ngân sách hiệu quả để đảm bảo rằng các khoản đầu tư mang lại lợi ích tối đa cho an ninh quốc gia. 
Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-12
 Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang nỗ lực tham gia thị trường vũ khí toàn cầu. Việc xuất khẩu các hệ thống vũ khí do Nhật Bản sản xuất theo giấy phép của Mỹ, như tên lửa Patriot, mở ra cơ hội cho Tokyo trong việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và tăng cường ảnh hưởng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, với vị trí là bên mới nhập cuộc, Nhật Bản đối mặt với những khó khăn đáng kể để có thể thay thế Mỹ và Nga để chiếm lĩnh thị trường.

Kho vu khi Nhat Ban co bao nhieu hang “nong” cua My?-Hinh-13
Tổng quan, kho vũ khí của Nhật Bản hiện đại và đa dạng, với nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến do Mỹ sản xuất. Việc sở hữu và đầu tư vào các loại vũ khí này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản mà còn củng cố mối quan hệ đồng minh với Mỹ, đồng thời mở ra những cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu đang biến đổi. (Nguồn ảnh: Japan Ministry of Defense, Source - Stars and StripesUS Air Force, Reuters, USNI, Sadie Colbert, Raytheon, Alamy Stock Photo).

>>>Mời độc giả xem thêm video: Hé lộ vũ khí nguy hiểm nhất Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Xem chi tiết

