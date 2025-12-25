Hà Nội

Quân sự

Chiến hạm lớp Trump lưu danh để đời bằng điều chưa từng có

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố Mỹ sẽ chế tạo thế hệ khu trục "lớp Trump" mới, nhằm thúc đẩy tầm nhìn xây dựng một "Hạm đội Vàng" của ông.

Tuệ Minh

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một lớp tàu khu trục mới mang tên ông đã thu hút sự chú ý trở lại vào chương trình đóng tàu hải quân của Mỹ.

Tổng thống Trump, cùng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Hải quân John Phelan và Ngoại trưởng Marco Rubio, cho biết việc đóng hai tàu sẽ bắt đầu "gần như ngay lập tức", với mục tiêu cuối cùng là mở rộng lên hạm đội từ 20 đến 25 chiếc.

ong-trump-tau-chien-my-11491861.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch đóng các thiết giáp hạm mới cho Hải quân Mỹ tại Palm Beach, bang Florida, ngày 22/12. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ mô tả những chiến hạm mang tên ông là những chiến hạm "lớn nhất" từng được chế tạo. “Chúng sẽ là những chiếc nhanh nhất, lớn nhất và mạnh hơn gấp 100 lần,” ông Trump nói trong bài phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Một bản thông tin của Hải quân Mỹ được công bố hôm 22/12 cho biết lớp tàu Trump sẽ là "tàu chiến nguy hiểm nhất từng được chế tạo". Với chiều dài lên tới 880 feet và trọng lượng choán nước từ 30.000 đến 40.000 tấn, chúng cũng sẽ là những tàu chiến mặt nước lớn nhất mà Hải quân Hoa Kỳ chế tạo kể từ Thế chiến II.

Phác họa thiết giáp hạm hạng nặng lớp Trump với loạt vũ khí tối tân do Nhà trắng cung cấp.

Theo như dự kiến, các tàu này sẽ có "hỏa lực hủy diệt mạnh nhất trong số các tàu chiến mặt nước từng hoạt động - có khả năng tấn công đối phương ở tầm bắn xa gấp 80 lần so với lớp tàu trước đó", trang web mới của Hải quân về các tàu này cho biết.

Các thiết giáp hạm sẽ được trang bị tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân mới, được phóng từ 12 ống phóng trên tàu. Các tên lửa này sẽ có tốc độ siêu thanh Mach 5 và có khả năng cơ động cao để gây nhiễu hệ thống phòng thủ của đối phương.

Tàu ngầm lớp Trump cũng sẽ có 128 ống phóng thẳng đứng có thể được sử dụng cho các tên lửa hành trình Tomahawk bay chậm hơn, tên lửa chống hạm hoặc tên lửa đánh chặn phòng thủ.

Các loại vũ khí tối tân khác bao gồm súng điện từ, súng thông thường 5 inch, và một loạt laser cùng các loại súng nhỏ hơn.

uss-defiant-bbg-1-graphic-1.jpg

Ông Trump từ lâu đã bày tỏ sự không hài lòng về tính thẩm mỹ của các thiết kế tàu chiến Hải quân. Trong một chuyến thăm xưởng đóng tàu trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình ông đã nói rằng những con tàu họ đang đóng "trông thật tệ" và ông đã đích thân tham gia để thay đổi mô hình.

Bộ trưởng Hải quân cho biết những chiếc tàu mới này chỉ là một phần trong Hạm đội Vàng. “Một tàu khu trục mới, đúng loại tàu khu trục mà các chiến binh của chúng ta đã nói là họ cần,” Phelan nói. “Tàu chiến lớp Trump trong tương lai, USS Defiant (tên trong loạt phim Star Trek), sẽ là tàu chiến lớn nhất, mạnh nhất và đa năng nhất — và đẹp nhất — trên toàn thế giới.”

Từ kinh doanh cho đến chính trị, Tổng thống Trump có sở thích đặt tên mình cho nhiều thứ.

Mỹ ngừng đóng thiết giáp hạm sau Thế chiến II, chuyển sang chế tạo chiến hạm có thể phóng tên lửa hành trình từ đầu Chiến tranh Lạnh. Thời đại của thiết giáp hạm kết thúc vào đầu những năm 1990, khi hải quân Mỹ loại biên chiến hạm cuối cùng thuộc loại này. Lần cuối cùng Mỹ sử dụng thiết giáp hạm trong chiến đấu là vào năm 1991, trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất chống lại Iraq.

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, Hải quân được giao nhiệm vụ dẫn đầu thiết kế các thiết giáp hạm mới, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào đầu thập kỷ tới . Ông Trump cho biết ông cũng sẽ đóng một vai trò, "vì tôi là một người rất coi trọng cái đẹp".

Trong suốt sự nghiệp kinh doanh trước đây, ông Donald Trump luôn thích gắn tên mình lên bất cứ thứ gì, từ những tòa nhà, đôi giày thể thao, nước đóng chai, một hãng hàng không, đến tạp chí. Trong bữa tiệc mừng chiến thắng bầu cử sơ bộ năm 2016, ông Trump thậm chí bày ra những miếng thịt bò mua từ một cửa hàng thịt địa phương và tuyên bố đó là “thịt bò Trump” (“Trump Steaks”)…

CNN, Defense Blog, ABC
#Lớp thiết giáp hạm Trump #Chương trình đóng tàu hải quân Mỹ #Hạm đội Vàng và mở rộng quân sự #Vũ khí tối tân và công nghệ quân sự #Truyền thống đặt tên tàu hải quân #Tổng thống Donald Trump và tên tuổi

