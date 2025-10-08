Quân đội điều 3 trực thăng đi cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Sáng 8/10, Quân chủng Phòng không - Không quân đã triển khai 3 trực thăng chuyển 4 tấn hàng hoá cứu trợ tới các khu vực bị cô lập do mưa lũ tại Lạng Sơn.

Sáng 8/10, sau khi nhận lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã chỉ đạo Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động đi cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham, xã Yên Bình và xã Tuấn Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11 (Matmo) gây ra.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo bay cứu trợ.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra, nắm tình hình tổ bay trước khi thực hiện nhiệm vụ bay cứu trợ. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao đổi với các thành viên tổ bay về đường bay. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Ba chiếc trực thăng lần lượt cất cánh, chiếc trực thăng Mi-171 cất cánh lúc 7 giờ 30 phút; hai chiếc Mi-17 cất cánh lúc 8 giờ 20 phút và 10 giờ 15 phút từ Sân bay Hòa Lạc về Sân bay Gia Lâm, Hà Nội để bốc xếp hàng cứu trợ.

Mỗi máy bay đã bốc xếp 2 tấn hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, gồm: Mì tôm, nước uống, lương khô, áo phao, sữa...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918 vận chuyển hàng cứu trợ lên máy bay. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918 vận chuyển hàng cứu trợ lên máy bay. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Đúng 9 giờ 50 phút, chiếc trực thăng Mi 171 và 10 giờ 15 phút một chiếc trực thăng Mi17 cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến giúp bà con nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình thuộc tỉnh Lạng Sơn. Tiếp đó, lúc 11 giờ 51 phút chiếc Mi-17 còn lại cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con nhân dân xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn bị cô lập do lũ lụt. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Các thành viên tổ bay vận chuyển và thả hàng cứu trợ xuống xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Đây là hoạt động có ý thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ góp phần giúp đỡ nhân dân trong vùng lũ thuộc tỉnh Lạng Sơn hiện đang bị cô lập mà các phương tiện đường bộ không thể tiếp cận được, để khắc phục khó khăn do hậu quả của bão số 11 gây ra.