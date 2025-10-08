Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Quân đội điều 3 trực thăng đi cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Sáng 8/10, Quân chủng Phòng không - Không quân đã triển khai 3 trực thăng chuyển 4 tấn hàng hoá cứu trợ tới các khu vực bị cô lập do mưa lũ tại Lạng Sơn.

Trà Khánh

Sáng 8/10, sau khi nhận lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã chỉ đạo Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động đi cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham, xã Yên Bình và xã Tuấn Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11 (Matmo) gây ra.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo bay cứu trợ.

z7094480861264-9ec9083027efa9149c3d8e42c9c33ca4.jpg
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra, nắm tình hình tổ bay trước khi thực hiện nhiệm vụ bay cứu trợ. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.
z7094480861266-ea495629b5400755d00610c7abd4e04a.jpg
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao đổi với các thành viên tổ bay về đường bay. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Ba chiếc trực thăng lần lượt cất cánh, chiếc trực thăng Mi-171 cất cánh lúc 7 giờ 30 phút; hai chiếc Mi-17 cất cánh lúc 8 giờ 20 phút và 10 giờ 15 phút từ Sân bay Hòa Lạc về Sân bay Gia Lâm, Hà Nội để bốc xếp hàng cứu trợ.

Mỗi máy bay đã bốc xếp 2 tấn hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, gồm: Mì tôm, nước uống, lương khô, áo phao, sữa...

00dbfb9f-b511-4350-b97d-c554778936f5.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918 vận chuyển hàng cứu trợ lên máy bay. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.
z7094480861235-0a0b07a702fb0959c7bb52fc0a4788fc.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918 vận chuyển hàng cứu trợ lên máy bay. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Đúng 9 giờ 50 phút, chiếc trực thăng Mi 171 và 10 giờ 15 phút một chiếc trực thăng Mi17 cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến giúp bà con nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình thuộc tỉnh Lạng Sơn. Tiếp đó, lúc 11 giờ 51 phút chiếc Mi-17 còn lại cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con nhân dân xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

cuu-tro-1.jpg
Nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn bị cô lập do lũ lụt. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.
10733748-1905-4f9a-9b84-9b9bacabd3b6.jpg
Ảnh: Quân chủng PK-KQ.
e50efbdd-7afd-4bc0-b6d3-190ccdc629d2.jpg
Các thành viên tổ bay vận chuyển và thả hàng cứu trợ xuống xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Đây là hoạt động có ý thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ góp phần giúp đỡ nhân dân trong vùng lũ thuộc tỉnh Lạng Sơn hiện đang bị cô lập mà các phương tiện đường bộ không thể tiếp cận được, để khắc phục khó khăn do hậu quả của bão số 11 gây ra.

#Quân chủng Phòng không - Không quân #trực thăng cứu hộ #Bộ Quốc phòng #không quân #trực thăng Mi #mưa lũ tại Lạng Sơn

Bài liên quan

Quân sự

Cảnh sát biển Việt Nam hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả động đất

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trên tàu CSB 8002 đã hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Philippines thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế.

Những ngày vừa qua, một số địa phương thuộc thành phố Cebu, Philippines đã chịu ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Bualoi và động đất mạnh 6,9 độ richter khiến 69 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương và hơn 3.500 ngôi nhà bị sập, đổ, hoàn toàn, ước tính thiệt hại hơn 1,7 tỷ Peso.

Theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 làm trưởng đoàn đi trên tàu CSB 8002 đang có chuyến thăm và giao lưu với Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã kịp thời có những hoạt động chung tay hỗ trợ khắc phục thiên tai, cùng chính quyền và người dân địa phương.

Xem chi tiết

Quân sự

Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) có Công văn số 6205/TH-TĐKT ngày 3/10/2025 về việc đăng công khai danh sách đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Thực hiện quy trình xét khen thưởng quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Xem chi tiết

Quân sự

Người chắp cánh đam mê ngoại ngữ tại Trường sĩ quan Thông tin

Với tâm huyết, trách nhiệm, Thượng tá Ngô Thị Thùy Dương gần 20 năm đã chắp cánh “đam mê” tiếng Anh tới nhiều thế hệ học viên tại Trường Sĩ quan Thông tin.

Trong những năm qua đội tuyển Trường Sĩ quan Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc luôn đoạt giải cao tại Hội thi Olympic tiếng Anh các học viện, nhà trường trong toàn quân. Để có thành tích ấy phải kể đến người giảng viên luôn theo sát và hỗ trợ, hướng dẫn Đội tuyển. Đó chính là Thượng tá Ngô Thị Thùy Dương - Phó Chủ nhiệm Khoa Cơ bản, Trường Sĩ quan Thông tin.

Với tâm huyết, trách nhiệm của mình, cô Dương đã chắp cánh “đam mê” tiếng Anh tới không chỉ học viên, mà cả những giảng viên trẻ của Khoa Cơ bản, góp phần nâng cao kết quả các khóa đào tạo tại Nhà trường…

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới