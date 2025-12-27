Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Xài tiền kiểu quân đội Mỹ, Lầu Năm Góc chưa từng vượt qua kiểm toán

Thất bại trong cuộc kiểm toán tài chính năm thứ tám liên tiếp, Bộ chiến tranh Mỹ gặp khó trong việc giải trình đầy đủ về cách chi tiêu.

Tuệ Minh

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã thất bại trong cuộc kiểm toán tài chính năm thứ tám liên tiếp, làm nổi bật thách thức mang tính hệ thống mà cơ quan liên bang lớn nhất quốc gia này đang phải đối mặt trong việc giải trình đầy đủ về chi tiêu.

Bộ này đã nhận điểm kém trong mọi cuộc kiểm toán kể từ khi Quốc hội Mỹ ban hành quy định về việc đánh giá hàng năm bắt đầu từ năm 2018, và là cơ quan duy nhất trong số 24 cơ quan lớn của chính phủ Mỹ chưa bao giờ vượt qua kỳ kiểm toán này.

Từ khi có chương trình kiểm toán hàng năm, Lầu năm góc chưa bao giờ đáp ứng đủ sổ sách chi tiêu.

Trong Báo cáo Tài chính của Cơ quan Bộ Chiến tranh cho năm tài chính 2025, các kiểm toán viên đã xác định 26 điểm yếu chí tử và hai thiếu sót đáng kể trong báo cáo tài chính của Lầu Năm Góc.

Trong số những thiếu sót có những bỏ sót trong Chương trình Máy bay Chiến đấu Liên hợp (Joint Strike Fighter Program ) F-35, một nỗ lực đa diện của Lầu Năm Góc nhằm phát triển một loại máy bay tấn công giá cả phải chăng cho Không quân, Thủy quân lục chiến, Hải quân và các quốc gia đồng minh.

Các kiểm toán viên xác định Lầu Năm Góc đã không báo cáo tài sản trong Kho dự trữ toàn cầu của chương trình và không ghi chép chính xác tài sản đó.

Theo báo cáo, “Bộ Chiến tranh không thể cung cấp hoặc thu thập dữ liệu chính xác và đáng tin cậy để xác minh sự tồn tại, tính đầy đủ hoặc giá trị của tài sản Kho dự trữ toàn cầu dành cho Chương trình F-35. Do đó, việc bỏ sót tài sản Kho dự trữ toàn cầu của Chương trình Máy bay chiến đấu liên hợp đã dẫn đến sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính toàn cơ quan”.

Dự án "Máy bay chiến đấu liên hợp" tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô chế tạo F-35 tại các nước đồng minh nhưng không tài nào thống kê được.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết vẫn cam kết thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm và đang tích cực tiến hành xem xét toàn diện ngân sách của mình. Lầu Năm Góc báo cáo tài sản trị giá 4,65 nghìn tỷ USD và nợ phải trả là 4,7 nghìn tỷ USD, trải rộng khắp 50 tiểu bang và hơn 40 quốc gia.

“Bộ này không thể giải quyết hàng thập kỷ chiến tranh, sự bỏ bê nền tảng công nghiệp quốc phòng của Mỹ và nợ quốc gia tăng vọt thông qua chi tiêu không kiểm soát” - ông Hegseth nói trong một tuyên bố được phát hành cùng với báo cáo kiểm toán.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói thêm: “Chúng tôi tin rằng báo cáo này minh họa rõ ràng sự tiến bộ và cam kết kiên định của chúng tôi trong việc đảm bảo mỗi đồng tiền thuế của người dân được sử dụng hiệu quả và tiết kiệm để tăng cường quốc phòng quốc gia.”

Giám đốc tài chính của bộ, Jules Hurst, đã viết trong một bức thư được đưa vào báo cáo rằng Lầu Năm Góc đặt mục tiêu giải quyết “các vấn đề quan trọng” và đạt được ý kiến ​​kiểm toán “không có sửa đổi” vào năm 2028.

Military Times
Link bài gốc Copy link
https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2025/12/19/pentagon-fails-financial-audit-for-8th-year-in-a-row/
#Kiểm toán tài chính Bộ Quốc phòng Mỹ #Thất bại liên tiếp của Lầu Năm Góc #Quản lý tài sản và ngân sách quốc phòng #Chương trình Máy bay chiến đấu liên hợp #Chi tiêu quân sự và nợ quốc gia #Minh bạch tài chính quốc phòng

Bài liên quan

Quân sự

Lầu Năm Góc "treo thưởng" tìm siêu vũ khí chống UAV

Các quan chức quân đội Mỹ muốn các hệ thống vũ khí laser này phải chịu được môi trường khắc nghiệt trên chiến trường và được thiết kế riêng biệt dạng module.

Các quan chức Quân đội Mỹ đang trông cậy vào nguồn tài chính vừa được lưỡng viện thông qua để tổ chức một cuộc thi theo đuổi hệ thống vũ khí laser năng lượng cao tập trung đầu tiên vào việc chống lại máy bay không người lái.

Trong hơn năm năm qua, Văn phòng Công nghệ quan trọng và Năng lực nhanh (RCCTO), đã chế tạo nhiều nguyên mẫu năng lượng định hướng khác nhau.

Xem chi tiết

Quân sự

Công nghệ AI có thể nhìn thấu chi tiêu của Lầu Năm Góc

Một công ty công nghệ của Mỹ đang phát triển nền tảng AI có thể phân tích toàn bộ nguồn ngân sách của Lầu Năm Góc để phục vụ các nhà thầu quân sự.

Vì nhiều lý do khác nhau, việc chi tiêu quốc phòng của Mỹ mặc dù trên danh nghĩa là công khai nhưng không phải dễ dàng gì để biết rằng họ tiêu tiền vào những gì.

Trong khi các nhà lập pháp và quan chức Lầu Năm Góc thúc đẩy cải cách hệ thống mua sắm quốc phòng, một công ty công nghệ nhỏ đang mở rộng một nền tảng phân tích dữ liệu mà họ cho biết có thể cung cấp cho đối tác của Lầu Năm Góc thông tin họ cần để quản lý hiệu quả hơn ngân sách gần nghìn tỷ đô la của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Xem chi tiết

Quân sự

Quân đội Mỹ tìm ứng viên mới thay thế dẫn đường vệ tinh GPS

Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch đưa vào trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh mới có tên MAPS GEN II nhằm thay thế cho GPS.

Các đơn vị quân đội Mỹ đã bắt đầu nhận được phần cứng dẫn đường được cập nhật có tên là Hệ thống định vị, dẫn đường và thời gian cố định (MAPS) GEN II.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới