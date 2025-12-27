Xài tiền kiểu quân đội Mỹ, Lầu Năm Góc chưa từng vượt qua kiểm toán

Thất bại trong cuộc kiểm toán tài chính năm thứ tám liên tiếp, Bộ chiến tranh Mỹ gặp khó trong việc giải trình đầy đủ về cách chi tiêu.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã thất bại trong cuộc kiểm toán tài chính năm thứ tám liên tiếp, làm nổi bật thách thức mang tính hệ thống mà cơ quan liên bang lớn nhất quốc gia này đang phải đối mặt trong việc giải trình đầy đủ về chi tiêu.

Bộ này đã nhận điểm kém trong mọi cuộc kiểm toán kể từ khi Quốc hội Mỹ ban hành quy định về việc đánh giá hàng năm bắt đầu từ năm 2018, và là cơ quan duy nhất trong số 24 cơ quan lớn của chính phủ Mỹ chưa bao giờ vượt qua kỳ kiểm toán này.

Từ khi có chương trình kiểm toán hàng năm, Lầu năm góc chưa bao giờ đáp ứng đủ sổ sách chi tiêu.

Trong Báo cáo Tài chính của Cơ quan Bộ Chiến tranh cho năm tài chính 2025, các kiểm toán viên đã xác định 26 điểm yếu chí tử và hai thiếu sót đáng kể trong báo cáo tài chính của Lầu Năm Góc.

Trong số những thiếu sót có những bỏ sót trong Chương trình Máy bay Chiến đấu Liên hợp (Joint Strike Fighter Program ) F-35, một nỗ lực đa diện của Lầu Năm Góc nhằm phát triển một loại máy bay tấn công giá cả phải chăng cho Không quân, Thủy quân lục chiến, Hải quân và các quốc gia đồng minh.

Các kiểm toán viên xác định Lầu Năm Góc đã không báo cáo tài sản trong Kho dự trữ toàn cầu của chương trình và không ghi chép chính xác tài sản đó.

Theo báo cáo, “Bộ Chiến tranh không thể cung cấp hoặc thu thập dữ liệu chính xác và đáng tin cậy để xác minh sự tồn tại, tính đầy đủ hoặc giá trị của tài sản Kho dự trữ toàn cầu dành cho Chương trình F-35. Do đó, việc bỏ sót tài sản Kho dự trữ toàn cầu của Chương trình Máy bay chiến đấu liên hợp đã dẫn đến sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính toàn cơ quan”.

Dự án "Máy bay chiến đấu liên hợp" tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô chế tạo F-35 tại các nước đồng minh nhưng không tài nào thống kê được.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết vẫn cam kết thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm và đang tích cực tiến hành xem xét toàn diện ngân sách của mình. Lầu Năm Góc báo cáo tài sản trị giá 4,65 nghìn tỷ USD và nợ phải trả là 4,7 nghìn tỷ USD, trải rộng khắp 50 tiểu bang và hơn 40 quốc gia.

“Bộ này không thể giải quyết hàng thập kỷ chiến tranh, sự bỏ bê nền tảng công nghiệp quốc phòng của Mỹ và nợ quốc gia tăng vọt thông qua chi tiêu không kiểm soát” - ông Hegseth nói trong một tuyên bố được phát hành cùng với báo cáo kiểm toán.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói thêm: “Chúng tôi tin rằng báo cáo này minh họa rõ ràng sự tiến bộ và cam kết kiên định của chúng tôi trong việc đảm bảo mỗi đồng tiền thuế của người dân được sử dụng hiệu quả và tiết kiệm để tăng cường quốc phòng quốc gia.”

Giám đốc tài chính của bộ, Jules Hurst, đã viết trong một bức thư được đưa vào báo cáo rằng Lầu Năm Góc đặt mục tiêu giải quyết “các vấn đề quan trọng” và đạt được ý kiến ​​kiểm toán “không có sửa đổi” vào năm 2028.