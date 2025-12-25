Hà Nội

Quân sự

Lữ đoàn 574 quyết tâm hoàn thành tiến độ Chiến dịch Quang Trung

Ngay khi nhận nhiệm vụ, Lữ đoàn 574 đã huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Trà Khánh

Thực hiện Chiến dịch Quang Trung, từ ngày 1/12, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) đã huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng và sửa chữa nhà ở theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 574 cũng đặt ra quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 giao trước ngày 20/1/2026.

z7364088431058-b9f0a83e9a211408541a65cbd57af1f8.jpg
Từ ngày cho đến Tết Nguyên đán, Lữ đoàn 574 phấn đấu hoàn thành sớm, bàn giao nhà cho nhân dân vào ngày 16/01. Ảnh: Lữ đoàn TTG 574.

Từ ngày cho đến Tết Nguyên đán, Lữ đoàn 574 phấn đấu hoàn thành sớm, bàn giao nhà cho nhân dân vào ngày 16/01, trong đó có 2 căn nhà được bàn giao sớm vào ngày 04/01. Tổng số nhà Lữ đoàn đảm nhiệm xây mới là 8 căn, sửa chữa 4 căn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lịch sử vừa qua, một số gia đình quân nhân trong đơn vị cũng bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản, song cán bộ, chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với phương châm “xây nhà cho dân như xây nhà cho chính mình”.

Trung sĩ Huỳnh Thiên Bảo, Trưởng xe T54 quê ở xã Diên Khánh, Khánh Hòa chia sẻ đầy quyết tâm: “Dù gia đình tôi cũng chịu thiệt hại do lũ lụt, nhưng được góp sức xây nhà cho bà con là niềm vinh dự. Chúng tôi quyết tâm làm thật tốt để người dân sớm ổn định cuộc sống.”

z7364088477178-25d2a38834db624cfc56d0d26e131642.jpg
Ảnh: Lữ đoàn TTG 574.

Còn theo Thượng tá Hoàng Nam Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn: “Thực hiện phương châm ‘thần tốc, quyết thắng’ của Chiến dịch Quang Trung, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, nỗ lực phấn đấu về đích, hoàn thành và bàn giao nhà cho nhân dân sớm nhất để bà con sớm ổn định cuộc sống, vui tươi đón Tết Nguyên đán".

Chứng kiến sự tận tâm, trách nhiệm của bộ đội, nhiều người dân bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội.

z7364088401142-f0c7c72fadbd9f9d6998ee3a38e82e84.jpg
Chứng kiến sự tận tâm, trách nhiệm của bộ đội, nhiều người dân bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội. Ảnh: Lữ đoàn TTG 574.

Ông Hà Văn Minh, người dân thôn Phú Phong, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Nhờ có bộ đội giúp đỡ, gia đình tôi mới có lại căn nhà kiên cố để sinh sống. Chúng tôi thật sự cảm động và rất biết ơn tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574.”

Xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn duy trì tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ để bảo đảm tiến độ công trình.

