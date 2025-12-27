Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Northrop nhận đầu tư 60 triệu USD phát triển chip liên lạc quân sự

Northrop Grumman đã được trao một hợp đồng nghiên cứu và phát triển chip trị giá gần 60 triệu USD dành cho liên lạc tuyệt mật.

Tuệ Minh

Theo thông báo hợp đồng của chính phủ Mỹ, Northrop Grumman đã được trao một hợp đồng nghiên cứu và phát triển trị giá gần 60 triệu đô la để phát triển chip công nghệ Beamforming.

Hợp đồng theo hình thức chi phí cộng phí cố định hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cho dự án VEYRON. Như đã nêu trong mô tả hợp đồng, công việc sẽ bao gồm phát triển, chế tạo và trình diễn một mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) thu phát định hướng chùm tia kỹ thuật số, tích hợp khả năng giảm thiểu lỗ hổng bảo mật trong chuỗi cung ứng thông qua các thành phần công nghệ Root of Security trên chip.

Beamforming giúp tập trung tín hiệu thẳng đến bị nhận giúp bảo mật kênh liên lạc quân sự.

Hợp đồng đã được trao cho Tập đoàn Northrop Grumman Systems Corp., có trụ sở tại Linthicum Heights, Maryland. Toàn bộ công việc theo hợp đồng sẽ được thực hiện tại địa điểm này và dự kiến ​​hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2028.

Theo thông báo trao giải, nỗ lực này tập trung vào việc tạo ra một thiết kế bán dẫn an toàn, chuyên dụng, hỗ trợ công nghệ tạo chùm tia kỹ thuật số tiên tiến đồng thời giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng.

Bằng cách nhúng trực tiếp các thành phần Bảo mật gốc (Root of Security) của chip, chương trình VEYRON nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ bị giả mạo, làm giả và các rủi ro khác liên quan đến chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu phức tạp.

Các bộ thu phát tạo chùm tia kỹ thuật số đóng vai trò trung tâm trong nhiều hệ thống quân sự hiện đại, bao gồm radar tiên tiến, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc và các nền tảng cảm biến.

Các hệ thống này dựa trên khả năng điều khiển chính xác hướng và thời gian tín hiệu, những khả năng ngày càng phụ thuộc vào các mạch tích hợp được thiết kế riêng thay vì các linh kiện có sẵn trên thị trường.

Ngày càng nhiều các thiết bị thu nhận tín hiệu, điều khiển từ xa được triển khai trên chiến trường.

Dự án VEYRON do Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân tại Căn cứ Không quân Wright-Patterson, Ohio quản lý, và đây cũng là đơn vị ký hợp đồng. Tổng cộng 7 triệu đô la từ quỹ nghiên cứu của Văn phòng Bộ trưởng Chiến tranh năm tài chính 2025 được phân bổ tại thời điểm trao hợp đồng, phần kinh phí còn lại dự kiến ​​sẽ được cung cấp dần trong suốt thời hạn hợp đồng.

Mặc dù Mỹ không công bố thông số kỹ thuật chi tiết của chip ASIC đang được phát triển, nhưng phạm vi công việc bao gồm thiết kế, chế tạo và trình diễn, cho thấy chương trình dự kiến ​​sẽ tiến triển từ nghiên cứu lý thuyết sang các nguyên mẫu phần cứng hoạt động được.

Quân đội Mỹ trao 60 triệu đô la để Northrop Grumman nghiên cứu chip liên lạc.

Northrop Grumman có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực radar, cảm biến và hệ thống điện tử dựa trên công nghệ tạo chùm tia kỹ thuật số. Cơ sở Linthicum Heights của công ty là một trung tâm quan trọng để phát triển các thiết bị điện tử tiên tiến được sử dụng trên các nền tảng trên không, trên bộ, trên biển và trong không gian.

Cấu trúc hợp đồng theo hình thức chi phí cộng phí cố định phản ánh tính chất nghiên cứu chuyên sâu của công việc, nơi mà rủi ro kỹ thuật và quá trình phát triển lặp đi lặp lại là điều được dự đoán trước. Các hợp đồng như vậy thường được sử dụng cho các nỗ lực công nghệ ở giai đoạn đầu hoặc tiên tiến, có thể chuyển đổi thành các chương trình mua sắm nếu thành công.

Defense Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/northrop-awarded-veyron-chip-rd-deal/
#Phát triển chip liên lạc quân sự #Công nghệ Beamforming #Bảo mật chuỗi cung ứng bán dẫn #Hợp đồng nghiên cứu công nghệ #Hệ thống thu phát chùm tia kỹ thuật số #Dự án VEYRON

Bài liên quan

Quân sự

Mỹ, Pháp diễn tập điều phối vệ tinh cho chiến tranh không gian

Ngoài Pháp còn có các quốc gia đồng minh khác cũng tham gia cuộc diễn tập do Mỹ dẫn đầu nhưng không được tiết lộ.

Các vệ tinh quân sự của Pháp và Mỹ đã phối hợp thành công trong các cuộc diễn tập chung, nằm trong khuôn khổ kế hoạch tác chiến không gian đa quốc gia của Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ (US Space Command).

Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Không gian Pháp thì “Đây là minh chứng tuyệt vời cho khả năng phối hợp ứng phó và cơ động cùng nhau trên quỹ đạo của chúng tôi".

Xem chi tiết

Quân sự

Mỹ cảnh báo mối lo Trung Quốc, Nga thử nghiệm vệ tinh tàng hình

Không chỉ khó quan sát bằng mắt thường, mà theo họ, một số vệ tinh Trung Quốc và Nga còn mang lại lợi thế lớn về diện tích phản xạ radar.

Một quan chức cấp cao của Lực lượng Không gian Mỹ cho biết Trung Quốc và Nga đang thử nghiệm các công nghệ tàng hình nhằm khiến radar và kính viễn vọng khó phát hiện vệ tinh của họ hơn.

Xem chi tiết

Quân sự

Quân đội Mỹ tìm ứng viên mới thay thế dẫn đường vệ tinh GPS

Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch đưa vào trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh mới có tên MAPS GEN II nhằm thay thế cho GPS.

Các đơn vị quân đội Mỹ đã bắt đầu nhận được phần cứng dẫn đường được cập nhật có tên là Hệ thống định vị, dẫn đường và thời gian cố định (MAPS) GEN II.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới