Gần 188.000 ha đất đã được rà phá bom mìn, vật nổ trong 5 năm qua

Trong 5 năm qua, gần 188.000ha đất đã được rà phá, bom mìn, vật nổ; diện tích ô nhiễm bom mìn giảm còn 5,57 triệu ha.

Sáng 25/12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 701, chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì hội nghị .

Theo đánh giá tại hội nghị, giai đoạn 2021-2025, công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học dioxin đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch hành động quốc gia mà Chính phủ giao.

Các văn bản quy phạm pháp luật đã được kịp thời ban hành, là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học dioxin thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Trong 5 năm qua, đã có 21 dự án được triển khai hiệu quả, gồm 11 dự án hợp tác quốc tế và 10 dự án, nhiệm vụ độc lập từ nguồn vốn trong nước. Theo đó, gần 188.000ha đất đã được rà phá, bom mìn, vật nổ; diện tích ô nhiễm bom mìn giảm còn 5,57 triệu ha. Khoảng 41ha đất nhiễm chất độc dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, sân bay A So và khoảng 1.100 tấn chất độc CS và sản phẩm thủy phân chất độc CS trên địa bàn Quân khu 4, 5, 7, 9 đã được xử lý. Có khoảng 65.000 nạn nhân được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế trong chương trình hợp tác với Hoa Kỳ tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dioxin theo quy định; tổ chức các dự án hỗ trợ chăm sóc nạn nhân từ nguồn vốn trong nước và quốc tế, qua đó, giúp các nạn nhân cải thiện chất lượng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, duy trì có hiệu quả; tiếp tục mở rộng hợp tác với 20 nước và tổ chức quốc tế để thu hút, huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học; công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo được chú trọng, từng bước làm chủ công nghệ, trang thiết bị, kỹ thuật khảo sát, rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, các nước, tổ chức quốc tế, biểu dương các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã chung tay, tích cực trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có tính cấp thiết, trước mắt và lâu dài, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Đó là: Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học dioxin. Chú trọng đẩy nhanh rà phá bom mìn phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trọng điểm. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thể chế, chính sách, quy định để thúc đẩy công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học hiệu quả hơn nữa.

Tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác chặt chẽ với các nước và tổ chức quốc tế để thu hút nguồn lực, công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại; tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực của các lực lượng để tăng tốc, rút ngắn thời gian rà phá, xử lý bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh và hỗ trợ y tế cho các nạn nhân.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án từ nguồn vốn trong nước và quốc tế, trọng tâm là các dự án tại các khu vực trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, khu vực di dân vùng biên giới.