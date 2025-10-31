Quân đội hỗ trợ giúp dân, khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 31/10, tại Sở Chỉ huy Quân khu, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu, chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến tại 20 điểm cầu để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 12.

Quang cảnh hội nghị tại Sở chỉ huy Quân khu 5. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Những ngày cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đã khiến 54 xã, phường chìm trong biển nước; 107 điểm sạt lở đất vùi lấp hàng chục nhà dân, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng. Giữa tâm lũ, hơn 11.800 cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 cùng hàng trăm phương tiện, ca nô, xuồng máy, xe chuyên dụng đã vượt hiểm nguy, băng lũ đến với dân, cứu hộ, sơ tán, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho vùng bị cô lập.

Các lực lượng đã di dời an toàn hơn 7.200 hộ dân với gần 24.000 nhân khẩu, cấp phát gần 10 tấn lương khô, hàng nghìn thùng mì tôm, hơn 76.000 chai nước, 12.000 suất cơm hộp, sữa, thịt hộp cho bà con vùng ngập sâu. Các đơn vị công binh Quân khu phối hợp cùng với chính quyền địa phương đã khắc phục 40 điểm sạt lở, mở thông nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nơi tâm lũ. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Hình ảnh người lính Quân khu 5 “dầm mưa, băng lũ”, cõng cụ già, bế trẻ nhỏ, đưa từng gói mì, chai nước đến từng mái nhà ngập nước đã trở thành hình ảnh xúc động, nhân văn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho người dân miền Trung trong hoạn nạn.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải đánh giá cao tinh thần xung kích, tận tụy của bộ đội trong toàn Quân khu. Đồng thời, nhấn mạnh: “Trong bất cứ tình huống nào, LLVT Quân khu cũng phải là lực lượng đến sớm nhất, rời muộn nhất, không để người dân bị đói, bị rét, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 thăm động viên nhân dân vùng sạt lở tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp cùng chính quyền, công an, các lực lượng của Bộ Quốc phòng và địa phương tìm kiếm người mất tích, khắc phục điểm sạt lở, dọn dẹp trường học, bệnh xá, cầu cống, giúp dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, chú trọng phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm hậu cần, an toàn tuyệt đối cho lực lượng và Nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng thiên tai để xuyên tạc, kích động.

Tại Trà Leng, Trà Tân, Ngọc Linh hay Sơn Hà…, những người lính Quân khu 5 vẫn ngày đêm bám dân, vừa thông đường, vừa làm dân vận, vừa là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Họ không chỉ san gạt đất đá, dựng lại mái nhà, mà còn gieo niềm tin, sưởi ấm lòng người bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình thương.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thuộc LLVT Quân khu 5 nơi tâm lũ, để lại ấn tượng và niềm tin sâu sắc trong lòng nhân dân. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

“Ở đâu khó, có bộ đội Quân khu 5” - mệnh lệnh ấy không chỉ vang lên trong các cuộc họp mà còn được viết bằng mồ hôi, nước mắt và ý chí của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm giúp dân vượt qua hoạn nạn. Chính trong khốn khó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Quân khu 5 anh hùng” lại tỏa sáng, trở thành nguồn lực tinh thần vô giá để Nhân dân miền Trung đứng dậy, hồi sinh sau bão lũ.