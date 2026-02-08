Hà Nội

Xã hội

Vụ cháy tại khu dân cư ở Hà Nội, không gây thiệt hại về người

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã làm hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt của gia đình anh Tước và nhà bà Nguyễn Thị Đáp.

Gia Đạt

Ngày 8/2, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 10h ngày 6/2/2026, Công an xã Bát Tràng tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy tại nhà ở của anh Phạm Bá Tước (SN 1990), trú tại số 30/262 đường Đa Tốn, thôn Khoan Tế, xã Bát Tràng. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với Công an xã cùng sự hỗ trợ của người dân, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không để lan rộng, hạn chế tối đa thiệt hại.

capture-2225.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, anh Tước đang ở tầng 1 thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ nhỏ phát ra từ tầng 2. Nghi có sự cố về điện, anh nhanh chóng lên kiểm tra và phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực cạnh tủ lạnh, sát tường. Lửa bén nhanh vào các vật dụng dễ cháy trong phòng, tạo thành đám cháy lớn kèm theo nhiều khói đen.

Trước tình huống khẩn cấp, anh Tước đã bình tĩnh sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh nên không thể khống chế. Nhận thấy nguy cơ cháy lan và mất an toàn, anh lập tức di chuyển xuống tầng 1, tri hô người dân xung quanh hỗ trợ, đồng thời khẩn trương đưa tài sản ra ngoài nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Do các ngôi nhà trong khu dân cư xây dựng liền kề, đám cháy sau đó đã lan sang tầng 2 của nhà số 32/262 đường Đa Tốn, thuộc sở hữu của gia đình bà Nguyễn Thị Đáp. Ngọn lửa làm cháy một phần bánh kẹo và hàng hóa được gia đình chuẩn bị phục vụ kinh doanh trong dịp Tết, gây thiệt hại đáng kể về tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Bát Tràng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức chữa cháy, khoanh vùng, ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Chỉ sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho khu dân cư và các hộ dân xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã làm hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt của gia đình anh Tước tại tầng 2, như tủ lạnh, điều hòa, chăn, đệm, tủ quần áo và một số vật dụng khác. Tại nhà bà Nguyễn Thị Đáp, một phần hàng hóa kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

