Vụ cháy 3 người chết, hàng xóm nghe kêu cứu nhưng bất lực

“Nghe tiếng kêu cứu của người mẹ, tuy nhiên lửa và khói bao trùm dữ dội khiến chúng tôi bất lực…”, một nhân chứng đau xót kể lại.

Đến hơn 9h ngày 5/2, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm trên đường Tô Ký (phường Đông Hưng Thuận, TP HCM) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong để điều tra.

Hơn 9h sáng nay 5/2, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường căn nhà cháy làm 3 mẹ con tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: P.T.M.L, người mẹ (SN 1982) cùng hai con là N.P.M.N (SN 2012) và N.P.M.NG (SN 2020).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại căn nhà một trệt, một lầu nằm trong hẻm nhỏ trên đường Tô Ký (cách cầu Chợ Cầu khoảng 100m) nên hô hoán.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong.

Thời điểm này, người phụ nữ cùng hai con đang ngủ mắc kẹt bên trong. Nhân chứng cho biết, lửa bùng lên rất nhanh kèm theo khói bốc lên cuồn cuộn, nên người dân không thể tiếp cận hiện trường cứu người.

Bà H., một hàng xóm sống sát căn nhà gặp nạn, bàng hoàng kể, lúc đó bà đang ngủ thì giật mình khi nghe tiếng chuông báo cháy của khu phố vang lên rồi nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Chạy ra ngoài kiểm tra, bà đã thấy khói lửa đã bao trùm nhà hàng xóm.

“Nhiều người tạt nước vào trong nhà cháy nhưng không được do cửa chính đã khóa. Mọi người la lớn, đập cửa kêu ba mẹ con kẹt bên trong, nhưng không nghe thấy trả lời. Vài phút sau sức nóng từ căn nhà cháy tỏa ra nên mọi người không thể tiếp cận”, bà H. kể lại.

Người dân địa phương bàng hoàng, xót xa khi đám cháy đã cướp đi 3 người trong gia đình hàng xóm.

Anh S., nhân chứng gần nhà cháy cho biết, khi nghe tiếng hô hoán anh chạy ra kiểm tra đã thấy lửa bùng lên tại căn nhà hàng xóm. “Mọi người dùng nhiều vật dụng, kéo vòi nước, dung bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Chỉ sau vài phút lửa đã bùng lên cuồn cuộn, cộng với sức nóng từ đám cháy nên mọi người tản ra. Biết có người mắc kẹt trong nhà cháy nhưng chúng tôi bất lực…”, anh S kể.

Đứng phía bên ngoài hiện trường phong tỏa, nhiều hàng xóm không khỏi xót xa, đau lòng khi chỉ sau một đêm, gia đình hàng xóm 3 người đã không còn. Thời điểm xảy ra cháy, người chồng không có ở nhà. Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân đã sống ở đây hơn 10 năm, làm nghề bỏ mối trà, cà phê cho các đại lý.

“Họ sống hòa đồng với hàng xóm. Họ có 2 đứa con, một gái, một trai, các cháu ngoan ngoãn, lễ phép. Thằng bé trai 6 tuổi dễ thương lắm. Vậy mà…”, người phụ nữ hàng xóm với nạn nhân nói trong nấc nghẹn.

Quan sát căn nhà cháy nằm trong hẻm sâu nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo. Một số đoạn chỉ rộng khoảng 1m, lại có nhiều khúc cua khuỷu tay. Tại hiện trường, nhiều tài sản trong căn nhà cháy bị thiêu rụi, hư hỏng.