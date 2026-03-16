Xăng tăng giá, Volkswagen Việt Nam tặng “1 năm đổ xăng” cho khách mua ôtô

Volkswagen Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi “miễn phí xăng 1 năm” dành cho khách hàng mua các dòng ôtô chủ lực của hãng tại thị trường trong nước.

Chương trình ưu đãi “miễn phí xăng 1 năm” dành cho khách hàng mua các dòng ôtô chủ lực của Volkswagen Việt Nam được giới thiệu trong bối cảnh giá nhiên liệu có nhiều biến động, đồng thời nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng.

Cụ thể, khách hàng mua các mẫu xe Volkswagen Viloran, Teramont X, Touareg, Teramont President, Golf Plus và Tiguan trong thời gian từ nay đến 31/3/2026 sẽ được hỗ trợ chi phí xăng trong vòng một năm sử dụng. Chính sách này được kỳ vọng giúp người dùng giảm bớt chi phí vận hành, đồng thời gia tăng giá trị khi sở hữu xe.

Thông qua hoạt động ưu đãi này, Volkswagen mong muốn nâng cao trải nghiệm sở hữu xe, giúp khách hàng an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Việc áp dụng chương trình cho nhiều dòng xe khác nhau cũng giúp thương hiệu tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, từ gia đình, doanh nhân đến những người yêu thích trải nghiệm vận hành đặc trưng của Volkswagen.