Xăng tăng giá, Volkswagen Việt Nam tặng “1 năm đổ xăng” cho khách mua ôtô

Volkswagen Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi “miễn phí xăng 1 năm” dành cho khách hàng mua các dòng ôtô chủ lực của hãng tại thị trường trong nước.

Video: Ra mắt Volkswagen Golf R Performance tại Việt Nam.

Chương trình ưu đãi “miễn phí xăng 1 năm” dành cho khách hàng mua các dòng ôtô chủ lực của Volkswagen Việt Nam được giới thiệu trong bối cảnh giá nhiên liệu có nhiều biến động, đồng thời nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng.

Volkswagen Việt Nam tặng "1 năm đổ xăng" cho khách mua ôtô mới.

Cụ thể, khách hàng mua các mẫu xe Volkswagen Viloran, Teramont X, Touareg, Teramont President, Golf Plus và Tiguan trong thời gian từ nay đến 31/3/2026 sẽ được hỗ trợ chi phí xăng trong vòng một năm sử dụng. Chính sách này được kỳ vọng giúp người dùng giảm bớt chi phí vận hành, đồng thời gia tăng giá trị khi sở hữu xe.

Thông qua hoạt động ưu đãi này, Volkswagen mong muốn nâng cao trải nghiệm sở hữu xe, giúp khách hàng an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Việc áp dụng chương trình cho nhiều dòng xe khác nhau cũng giúp thương hiệu tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, từ gia đình, doanh nhân đến những người yêu thích trải nghiệm vận hành đặc trưng của Volkswagen.

Volkswagen Passat và Golf bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi túi khí

Volkswagen Việt Nam vừa triệu hồi 75 xe Passat và Golf do nguy cơ lỗi túi khí Takata. Chương trình kiểm tra và thay thế linh kiện kéo dài đến 2029.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết Volkswagen Việt Nam đang triệu hồi 75 xe Passat và Golf do nguy cơ lỗi bộ bơm khí túi khí Takata. Chương trình kiểm tra và thay thế linh kiện kéo dài từ tháng 2/2026 đến tháng 2/2029.

Sau gần một thập kỷ kể từ cuộc khủng hoảng túi khí Takata khiến hãng sản xuất linh kiện này phá sản, các chiến dịch triệu hồi liên quan vẫn tiếp tục xuất hiện tại nhiều thị trường. Tại Việt Nam, sau một số thương hiệu Nhật Bản như Honda và Toyota, Volkswagen là hãng tiếp theo triển khai chương trình triệu hồi xe do liên quan đến túi khí Takata.

"Soi" Volkswagen Golf GTI Edition 50, nếu về Việt Nam không dưới 3 tỷ đồng

Volkswagen sắp ra mắt phiên bản đặc biệt Golf GTI Edition 50 tại Vương quốc Anh, nơi mẫu xe này sẽ được bán ra thị trường trong tuần này với số lượng giới hạn.

Sau khi giới thiệu cũng như mở đơn đặt hàng mua xe Volkswagen Golf GTI Edition 50 đặc biệt cho các "thượng đế" ở quê nhà Đức, hãng xe này tiếp tục công bố giá cả và thông số kỹ thuật chi tiết, cho biết mẫu xe hatchback dẫn động cầu trước này tại thị trường Anh.
Cụ thể thì mẫu xe hiệu năng cao Volkswagen Golf GTI Edition 50 phiên bản đặc biệt này có mức giá khởi điểm từ 47.995 bảng Anh (64.565 đô la) đã bao gồm thuế và phí.
Volkswagen Touareg tại Việt Nam giảm "sốc" lên đến 330 triệu đồng

Giảm đến 330 triệu đồng cho bản Elegance, Volkswagen Touareg trở thành một trong những mẫu xe phổ thông có mức ưu đãi lớn nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen Touareg 2025 mới.

Trong tháng 12/2025 này, Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho mẫu SUV Touareg. Theo đó, phiên bản Touareg Elegance đang được áp dụng mức giảm trực tiếp lên tới 330 triệu đồng so với giá niêm yết 2,699 tỷ đồng. Chương trình khuyến mãi này kéo dài đến hết ngày 31/3/2026 và áp dụng với số lượng xe giới hạn.

Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

Amazon bước vào cuộc tái cấu trúc lớn nhất lịch sử, sa thải 30.000 nhân viên và yêu cầu 80% lập trình viên phải dùng AI mỗi tuần để tăng hiệu suất.

Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

Amazon bước vào cuộc tái cấu trúc lớn nhất lịch sử, sa thải 30.000 nhân viên và yêu cầu 80% lập trình viên phải dùng AI mỗi tuần để tăng hiệu suất.

Android cũng có sandbox như iPhone

Nhiều người nghĩ iPhone an toàn hơn nhờ sandbox, nhưng thực tế Android cũng có cơ chế này từ rất sớm, chỉ khác triết lý bảo mật và cách vận hành.

Fallout 3 Remastered lộ diện bất ngờ

Danh sách đồ chơi McFarlane bất ngờ hé lộ Fallout 3 Remastered, khiến cộng đồng game thủ tin rằng ngày ra mắt chính thức của siêu phẩm này không còn xa.

Apple tính biến Siri thành chatbot AI

Apple được cho là sẽ nâng cấp Siri thành chatbot thông minh, mở ra cơ hội định hình lại cách người dùng tương tác với iPhone trong tương lai.