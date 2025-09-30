Hà Nội

Xã hội

Vợ mang thai vẫn cùng chồng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Hai vợ chồng Bùi Thị Q và Ninh Văn H đã 3 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các bị cáo khác tại nơi ở của mình.

Hải Ninh

Mới đây, Tòa án nhân dân khu vực 9 – TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Mạc Đình N. về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” quy định tại khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự; Bùi Thị Q cùng đồng phạm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 2 Điều 255 của Bộ luật Hình sự.

Trong đó, bị cáo Bùi Thị Q và chồng là Ninh Văn H đã 3 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các bị cáo khác tại nơi ở của hai vợ chồng.

4444.jpg
Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh: Viện KSND khu vực 9 – Hải Phòng

Theo cáo trạng, ngày 24/12 và 31/12/2024, tại nơi ở của Mạc Đình N ở khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng), N đã 2 lần bán ma túy, loại Methamphetamine cho Bùi Thị Q với tổng số tiền 1.000.000 đồng. Ngoài ra, N còn cất giấu 0,624g ma túy, loại Methamphetamine để bán kiếm lời.

Trong các ngày 24, 29 và 31/12/2024, tại nơi ở của vợ chồng Bùi Thị Q và Ninh Văn H ở khu dân cư Đại, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng), vợ chồng Bùi Thị Q và Ninh Văn H đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng Vũ Quang H, Nguyễn Văn N và Trần Văn H.

Cụ thể, lần thứ nhất, khoảng 13h ngày 24/12/2024, Bùi Thị Q, Vũ Quang H và Trần Văn H cùng nhau góp số tiền 500.000 đồng đưa cho Nguyễn Văn N để đi mua ma túy. Q gọi điện thoại cho Mạc Đình N để liên hệ mua ma túy, loại Methamphetamine. Sau đó, Nguyễn Văn N trực tiếp gặp Mạc Đình N để mua ma túy đem về. Bùi Thị Q và Ninh Văn H cung cấp địa điểm để Bùi Thị Q, Ninh Văn H, Nguyễn Văn N, Vũ Quang H, Trần Văn H cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy.

Lần thứ hai, khoảng 11h ngày 29/12/2024, Bùi Thị Q và Vũ Quang H mỗi người góp 500.000 đồng, Bùi Thị Q liên hệ với người bán ma túy rồi bảo Nguyễn Văn N đi lấy ma túy đem về. Bùi Thị Q và Ninh Văn H cung cấp địa điểm để Bùi Thị Q, Ninh Văn H, Nguyễn Văn N, Vũ Quang H cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy, loại Methamphetamine.

Lần thứ ba, khoảng 7h ngày 31/12/2024, Bùi Thị Q liên hệ với Mạc Đình N để mua 500.000 đồng tiền ma túy, loại Methamphetamine và bảo Ninh Văn H đến gặp Nhật lấy ma túy về nhà để Bùi Thị Q và Ninh Văn H cùng nhau sử dụng.

Tại thời điểm phạm tội, Bùi Thị Q đang mang thai 36 tuần tuổi, Ninh Văn H, Nguyễn Văn N, Vũ Quang H, Trần Văn H đều biết Bùi Thị Q là phụ nữ có thai.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân. Đặc biệt là bị cáo Bùi Thị Q và Ninh Văn H, chỉ vì thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy của bản thân và những bị cáo khác mà thực hiện hành vi phạm tội, dẫn đến cả 2 vợ chồng phải lĩnh án tù trong khi các con của 2 bị cáo đều còn nhỏ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Bùi Thị Q 9 năm tù, bị cáo Vũ Quang H 8 năm 6 tháng tù; các bị cáo Ninh Văn H, Nguyễn Văn N, Trần Văn H: mỗi bị cáo 8 năm tù, đều về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự. Bị cáo Mạc Đình N 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

