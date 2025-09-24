Bóc gỡ ổ nhóm sử dụng mạng xã hội để mua bán ma túy dạng "Tobaco"

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt 4 đối tượng lợi dụng không gian mạng để mua bán ma túy, thu giữ 2kg ma túy tổng hợp dạng "Tobaco" và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 24/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vì vừa chủ trì phối hợp với Công an phường Thành Vinh triệt phá thành công ổ nhóm chuyên mua bán ma túy qua mạng xã hội, bắt giữ 4 đối tượng cùng 2kg ma túy tổng hợp dạng "Tobaco" và các tang vật liên quan khác.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 8/2025, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một tài khoản Facebook tên "Tổng ba miền" thường xuyên đăng bài quảng cáo, rao bán công khai ma túy dưới dạng "Tobaco" và "Pod chill". Tài khoản này còn cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng 24/24 tại Vinh, Hưng Nguyên và nhận ship COD đi các tỉnh lân cận.

Sau khi báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, một chuyên án đã được xác lập để đấu tranh. Ban chuyên án nhanh chóng xác định được ổ nhóm này gồm ít nhất 5 đối tượng trẻ tuổi, thiếu sự quản lý từ gia đình. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Hồng Quân (SN 2006), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, bao gồm: sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo để quảng cáo và chào bán ma túy, sử dụng ứng dụng Messenger làm kênh liên lạc chính với người mua, dùng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền giao dịch, và sử dụng các dịch vụ ship COD, xe buýt, xe khách để vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ.

Nhà số 137, ngõ 4 đường Đào Tấn, phường Thành Vinh được xác định là địa điểm tụ tập và tổ chức các hoạt động mua bán trái phép của nhóm này.

Vào khoảng 19h ngày 16/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Thành Vinh đã bất ngờ đột kích vào căn nhà trên. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Hồng Quân cùng 3 đồng phạm khác là Nguyễn Quốc Anh (SN 2006), trú tại xã Kim Liên; Nguyễn Đình Sơn (SN 2005) và Nguyễn Văn Lương (SN 2006), đều trú tại xã Đại Huệ.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm: 2kg ma túy tổng hợp dạng cỏ Tobaco, 5 điện thoại di động, 1 cân điện tử và 2 xe máy.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ.

