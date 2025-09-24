Hà Nội

Xã hội

Bóc gỡ ổ nhóm sử dụng mạng xã hội để mua bán ma túy dạng "Tobaco"

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt 4 đối tượng lợi dụng không gian mạng để mua bán ma túy, thu giữ 2kg ma túy tổng hợp dạng "Tobaco" và nhiều tang vật liên quan.

Thanh Hà

Ngày 24/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vì vừa chủ trì phối hợp với Công an phường Thành Vinh triệt phá thành công ổ nhóm chuyên mua bán ma túy qua mạng xã hội, bắt giữ 4 đối tượng cùng 2kg ma túy tổng hợp dạng "Tobaco" và các tang vật liên quan khác.

images2040254-daa4ddf67dedf7b3aefc3.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 8/2025, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một tài khoản Facebook tên "Tổng ba miền" thường xuyên đăng bài quảng cáo, rao bán công khai ma túy dưới dạng "Tobaco" và "Pod chill". Tài khoản này còn cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng 24/24 tại Vinh, Hưng Nguyên và nhận ship COD đi các tỉnh lân cận.

Sau khi báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, một chuyên án đã được xác lập để đấu tranh. Ban chuyên án nhanh chóng xác định được ổ nhóm này gồm ít nhất 5 đối tượng trẻ tuổi, thiếu sự quản lý từ gia đình. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Hồng Quân (SN 2006), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, bao gồm: sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo để quảng cáo và chào bán ma túy, sử dụng ứng dụng Messenger làm kênh liên lạc chính với người mua, dùng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền giao dịch, và sử dụng các dịch vụ ship COD, xe buýt, xe khách để vận chuyển ma túy.

images2040255-83342acd8ad6008859c71.jpg
Tang vật thu giữ.

Nhà số 137, ngõ 4 đường Đào Tấn, phường Thành Vinh được xác định là địa điểm tụ tập và tổ chức các hoạt động mua bán trái phép của nhóm này.

Vào khoảng 19h ngày 16/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Thành Vinh đã bất ngờ đột kích vào căn nhà trên. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Hồng Quân cùng 3 đồng phạm khác là Nguyễn Quốc Anh (SN 2006), trú tại xã Kim Liên; Nguyễn Đình Sơn (SN 2005) và Nguyễn Văn Lương (SN 2006), đều trú tại xã Đại Huệ.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm: 2kg ma túy tổng hợp dạng cỏ Tobaco, 5 điện thoại di động, 1 cân điện tử và 2 xe máy.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy:

(Nguồn; VTV1)
#Nghệ An #Công an #ma túy #mạng xã hội #mua bán #Tobaco

Xã hội

Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép 400 viên ma túy ở Quảng Trị

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng đang tàng trữ trái phép 400 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 24/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 400 viên ma túy tổng hợp trong khu vực biên giới.

Trước đó, vào lúc 13h30 ngày 22/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng H.V.H (SN 2009) và H.V.H (SN 2008, cùng trú tại bản Làng Vây, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) có hành vi tàng trữ trái phép ma tuý.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 thanh niên mua bán ma túy dạng "Tobacco" ở Nghệ An

Công an Nghệ An vừa phát hiện và bắt 2 đối tượng mua bán ma túy dạng “Tobacco” – loại cần sa tổng hợp được ngụy trang dưới dạng sợi thảo mộc giống thuốc lá.

Ngày 20/9, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng cùng (SN 2006) là Đỗ Đức Anh, trú tại khối Tân Vinh, Phường Thành Vinh và Bùi Văn Nhật, trú tại Khối 10, phường Trường Vinh (Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

bna-2-doi-tuong1.jpg
2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ở Nghệ An

Công an Nghệ An vừa bắt quả tang đối tượng Lê Văn Lâm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 120 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 18/9, thông tin từ Công an xã Văn Kiều (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Bạch Hà bắt quả tang đối tượng Lê Văn Lâm (SN 1993, trú tại xóm 1 Nghi Kiều, xã Văn Kiều) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

images2038605-z7025020368269-7bd768d736c091d6bc3f169e02949693.jpg
Lê Văn Lâm cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

