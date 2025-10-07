Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn

Một đoạn đập của Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (tỉnh Lạng Sơn) đã bị vỡ. Do đây là đập đất nên vết vỡ có nguy cơ tiếp tục lan rộng.

Chiều 7/10, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, xác nhận thông tin một đoạn đập của Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Đoạn đập của Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ.

Trong khi đó lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, đoạn đập của Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ vào khoảng 13h cùng ngày do áp lực nước đổ về rất lớn.

Vết vỡ ban đầu rộng khoảng 1m. Do đây là đập đất nên vết vỡ có nguy cơ tiếp tục lan rộng dưới áp lực của dòng nước.

Sau khi sự cố xảy ra, nước từ hồ chứa đã đổ về hạ du, gây ảnh hưởng tới một số khu dân cư tại xã Tân Tiến. May mắn, do đã lường trước nguy cơ từ đợt mưa lớn, chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn từ những ngày trước.

Theo lãnh đạo xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn), cho biết từ sáng sớm 7/10, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện đập thủy điện này có dấu hiệu nứt, nguy cơ vỡ nên đã thông báo cho nhân dân và cùng với chính quyền địa phương di dời toàn bộ nhân dân ở 4 thôn vùng hạ du dưới đập thủy điện, khoảng 200 - 300 hộ dân đến nơi an toàn.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó tại chỗ, đồng thời tiếp tục thông báo tình hình và sẵn sàng sơ tán các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng mới.

Thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) có tổng công suất lắp máy là 2,4 MW. Công trình này được thực hiện bởi Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1.