Xã hội

Vịt chết la liệt do nước ngập, lão nông ở Thanh Hóa mất trắng 2 tỷ đồng

Nước sông Mã dâng nhanh, tràn vào trang trại khiến hơn 13.000 con vịt của gia đình ông Nguyễn Văn Kiều, (tỉnh Thanh Hóa) bị chết, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Theo Lê Dương/vietnamnet.vn

Sau khi bão số 10 càn quét qua Thanh Hóa, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm lâm vào cảnh trắng tay. Gia đình ông Nguyễn Văn Kiều (SN 1971, thôn Phú Nhi, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất khi hơn 13.000 con vịt chết ngạt. Chuồng trại cùng toàn bộ thức ăn cho vịt cũng bị hư hỏng.

Ông Kiều cho biết, gia đình ông đã gắn bó với nghề chăn nuôi vịt hơn 20 năm nay. Đây là nguồn thu nhập chính, nuôi sống cả nhà và giúp ông dựng xây cơ nghiệp.

Khoảng 10h ngày 30/9, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, nước sông Mã bất ngờ dâng cao. Nước tràn bờ, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ khu trang trại rộng hơn 3.000m2 đang nuôi hơn 20.000 con vịt.

xac-xit.jpg
Khu trang trại của nhà ông Kiều chìm trong biển nước. Ảnh: Lê Dương

“Khi nghe tin bão đổ bộ vào miền Trung, gia đình tôi đã chủ động chằng chống nhà cửa, chuồng trại và gia cố bờ đê phía sau. Nhưng nước lên quá nhanh, chỉ trong 15 phút đã ngập ngang nửa người. Chúng tôi chỉ kịp cứu khoảng 7.000 con, còn lại 13.000 con chết ngạt, nổi lềnh bềnh”, ông Kiều kể.

Ông chưa bao giờ chứng kiến một trận lũ khủng khiếp đến vậy. Cách đây 3 năm, để mở rộng quy mô chăn nuôi, vợ chồng ông phải vay gần 1 tỷ đồng từ ngân hàng. Sau nhiều năm gồng gánh, nợ vẫn chưa trả xong thì nay trang trại lại mất trắng.

Sáng 1/10, khi nước bắt đầu rút, gia đình ông mới có thể đi vớt xác vịt.

“Vịt còn nhỏ, chết do ngạt nước nên không thể bán, tôi gom lại đem cho các trại cá làm thức ăn. Tổng thiệt hại cả đàn vịt, thức ăn, máy móc và thiết bị chăn nuôi khoảng hơn 2 tỷ đồng. Giờ chỉ mong nước rút nhanh để sửa lại chuồng trại, nếu không số vịt còn lại cũng sẽ chết dần”, ông Kiều nghẹn ngào nói.

w-a2vot-xac-vit-moi-tay-3557.jpg
Nước bắt đầu rút, gia đình ông Kiều đang thu gom xác vịt chết. Ảnh: Lê Dương
xac-vit-2.jpg
Những con vịt bị ngạt nước chết mới nuôi được hơn một tháng. Ảnh: Lê Dương
xac-vit-3.jpg
Hơn 13.000 con vịt chết đang bắt đầu bốc mùi hôi thối. Ảnh: Lê Dương
w-a5vot-xac-vit-moi-tay-3560.jpg
Ông Kiều ước tính thiệt hại từ trang trại nuôi vịt là hơn 2 tỷ đồng. Ảnh: Lê Dương

Theo UBND xã Vạn Lộc, hoàn lưu sau bão số 10 đã gây mưa lớn, gió mạnh khiến nhiều cây cối và cột điện bị gãy đổ, nhiều tuyến đường cùng trang trại, gia trại trên địa bàn bị ngập sâu.

Chính quyền xã đang khẩn trương thống kê thiệt hại để báo cáo lên tỉnh, đề xuất biện pháp hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ Dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến hiện tại, bão số 10 đã gây ngập lụt nhiều nơi.

Mưa lũ làm chết 158 con gia súc, 56.570 con gia cầm, 235 vật nuôi khác; cuốn trôi 10.000 con ếch, gây thiệt hại cho 100 đàn ong và làm hư hỏng hàng chục khu chuồng trại.

vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vot-xac-vit-moi-tay-lao-nong-o-thanh-hoa-mat-trang-2-ty-dong-2448158.html
