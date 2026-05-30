Đối thủ bị loại, Công ty Ngọc Trà trúng gói thầu trường học tại xã Long Hà

Dù thu hút hai nhà thầu tham gia nhưng kết quả tại gói thầu xây lắp phòng hành chính trường Tiểu học Long Hà B tại xã Long Hà lại có tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1%.

Việc ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng giáo dục và các công trình phụ trợ học đường luôn được xem là nhiệm vụ chiến lược tại các địa phương nhằm bảo đảm môi trường sư phạm an toàn, hiện đại cho thế hệ trẻ. Đi đôi với mục tiêu dân sinh đó, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các dự án trường học bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc thúc đẩy tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 25/5/2026 Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà, TP Đồng Nai đã ký Quyết định số 116/QĐ-VPUBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp chính thuộc dự án Xây dựng 06 phòng Hành chính và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Long Hà B.

Trước đó, dự án đầu tư này đã được phê duyệt danh mục theo Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của UBND xã Long Hà, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã phân kỳ giai đoạn 2026–2027. Nhằm phục vụ đồng bộ cho công trình, dự án cũng bố trí ngân sách cho một số gói thầu tư vấn và phụ trợ bao gồm: Gói thầu số 3 về tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (8.779.830 đồng), Gói thầu số 4 về tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (42.143.183 đồng) và một gói thầu mua sắm trang thiết bị hàng hóa đi kèm trị giá 545.200.000 đồng. Nhà thầu trúng gói xây dựng chính là Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Trà.

Quyết định số 116/QĐ-VPUBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp chính thuộc dự án Xây dựng 06 phòng Hành chính và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Long Hà B. (Nguồn MSC)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-VPUBND ngày 08/5/2026. Gói thầu xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai thực địa là 250 ngày.

Tiếp đó, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được ban hành theo Quyết định số 103/QĐ-VPUBND ngày 12/5/2026. Công tác lập hồ sơ mời thầu và tổ chức chấm thầu do đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 phụ trách, đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn An HCM. Khi tiến hành đóng và mở thầu vào chiều ngày 21/5/2026 đối với thông báo mời thầu mã số E-TBMT: IB2600203789, hệ thống mạng ghi nhận có 02 nhà thầu tham gia.

Tuy nhiên, cuộc đua song mã về giá đã nhanh chóng bị triệt tiêu ngay từ bước sàng lọc giải pháp kỹ thuật. Căn cứ văn bản phê duyệt kết quả, hồ sơ dự thầu của đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Quang Minh đã chính thức bị loại tại bước đánh giá kỹ thuật với lý do: "Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT". Việc đối thủ bị loại sớm đã tạo điều kiện cho hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Trà trở thành đơn vị duy nhất bước vào vòng mở thầu tài chính và được Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 chấm đạt tuyệt đối các yêu cầu khắt khe của E-HSMT theo mẫu số 14A ban hành kèm Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Phân tích khía cạnh hiệu quả kinh tế sử dụng ngân sách tại gói thầu học đường này cho thấy: Gói thầu xây lắp 06 phòng Hành chính trường Tiểu học Long Hà B được duyệt mức giá dự toán ban đầu là 4.389.914.866 đồng. Trong khi đó, mức giá trúng thầu được phê duyệt là 4.341.622.000 đồng. Tiết kiệm sau đấu thầu, số tiền chênh lệch khoảng 48.292.866 đồng, tương đương với 1,1%.

Tìm hiểu lịch sử thầu mạng của đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Trà (mã số thuế: 3800718606) thành lập ngày 01 tháng 11 năm 2010, hiện đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Phường Phước Long, TP Đồng Nai. Dữ liệu lịch sử đấu thầu qua hệ thống mạng quốc gia ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 49 gói thầu, trong đó trúng 34 gói, trượt 13 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 131.269.962.548 đồng.

Phân tích dưới góc độ thực thi pháp lý và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, tinh thần bản cốt lõi xuyên suốt của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn hành chính mới như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư số 79/2025/TT-BTC là hướng tới thúc đẩy tối đa tính cạnh tranh sòng phẳng, sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo đảm tối ưu hóa giá trị kinh tế của dòng vốn ngân sách.

Đối với các gói thầu có nhiều nhà thầu tham gia nhưng đối thủ bị loại ở bước đánh giá giải pháp kỹ thuật, về mặt quy trình hành chính, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền phê duyệt trúng thầu cho đơn vị còn lại nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Tuy nhiên, việc tỷ lệ giảm giá tiết kiệm tài chính chỉ đạt hơn 1% cho thấy giá trị thặng dư giữ lại cho công quỹ chưa thật sự tối ưu, ông Vũ chia sẻ.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

