Vĩnh Long: Công ty Sơn Trung Thành trúng gói thầu giao thông hơn 3,5 tỷ đồng

Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thi công đường huyện 62

Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Thành Huỳnh Hữu Thái vừa ký Quyết định số 78/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu: Xây dựng các hạng mục công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 73/QĐ-PKT. Đây là gói thầu xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 62 (Đường liên xã Trung Hiếu – Trung An cũ), một trong những công trình giao thông quan trọng kết nối ấp An Điền 2 và ấp An Lạc Đông thuộc địa bàn xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 78/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu có dự toán là 3.587.383.696 đồng, nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn vốn 30% tăng thu ngân sách địa phương và dự toán chi còn lại của năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026. Phương thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, quy trình một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng Sơn Trung Thành, giá trúng thầu là 3.552.808.129 đồng. So với giá dự toán số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau công tác đấu thầu đạt 34.575.567 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 0,96%. Hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện xây lắp bắt buộc trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Xây dựng Sơn Trung Thành (có mã số thuế là 1500756036), đăng ký trụ sở chính hoạt động tại Ấp An Trung, Xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2016, hiện do ông Đặng Thanh Sơn giữ vai trò Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng, thi công các công trình thủy lợi, dân dụng và công trình giao thông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Sơn Trung Thành đã tham gia khoảng 75 gói thầu công khai trên toàn quốc. Trong số đó, doanh nghiệp được công bố trúng thầu 56 gói, trượt 18 gói và hiện có 01 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị các gói trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) là 415.924.968.068 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 247.353.532.090 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 168.571.435.978 đồng).

Trong giai đoạn 2025-2026 nhà thầu này đã ghi nhận trúng một số gói có giá trị tại các chủ đầu tư. Cụ thể: Gói thầu xây lắp số 1 tại Phòng Kinh tế Xã Quới Thiện, trị giá 2.672.939.239 đồng, trúng tháng 03/2026; Gói thầu xây lắp số 1 tại Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, trị giá 3.377.198.487 đồng, trúng tháng 11/2025; Gói thầu số 3: Đường cặp sông Tiền, xã An Hoà tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông, trị giá 8.027.783.000 đồng, trúng tháng 03/2025; Gói số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm, trị giá 12.552.799.239 đồng, trúng tháng 02/2025

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý về hoạt động đầu tư công, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, việc công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm dòng vốn ở mức dưới 1% không phải là hiện tượng hiếm gặp đối với các gói thầu hạ tầng kỹ thuật tại địa phương. Tuy nhiên, pháp luật về đấu thầu hiện hành luôn đề cao các chỉ số về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế làm thước đo cốt lõi. Khi một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp, trách nhiệm giải trình cũng như công tác giám sát, quản lý chất lượng thi công, nghiệm thu thực tế của chủ đầu tư cần phải được nâng cao để đảm bảo từng đồng vốn đầu tư từ ngân sách phát huy đúng giá trị công ích.

Đoàn quan điểm trên, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia e-GP ra đời nhằm mục đích xóa bỏ các rào cản địa lý, giúp mọi doanh nghiệp có đủ năng lực trên toàn quốc đều dễ dàng tiếp cận thông tin và nộp hồ sơ một cách bình đẳng. Việc một gói thầu nâng cấp tuyến đường liên xã công khai rộng rãi nhưng kết quả chấm thầu cho thấy các chỉ số cạnh tranh chưa đạt như kỳ vọng là điều mà các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công tại Vĩnh Long cần lưu tâm, phân tích kỹ nguyên nhân từ khâu lập hồ sơ mời thầu cho đến khâu phát hành thông tin, nhằm tối ưu hóa tính cạnh tranh cho các công trình đầu tư tiếp theo.