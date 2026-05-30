Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định về thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp với các cố vấn tại Nhà Trắng nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định về thỏa thuận với Iran.

AP đưa tin, Tổng thống Trump đã họp với các cố vấn an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng hôm 29/5 nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định về việc liệu có tiến hành thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran và mở lại eo biển Hormuz hay không.

Trước cuộc họp, Tổng thống Trump nói ông đang tìm cách đưa ra “quyết định cuối cùng”. Một quan chức cấp cao trong chính quyền sau đó cho biết cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ đã kết thúc mà không có quyết định nào được đưa ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Vị quan chức giấu tên cho biết thêm, ông Trump sẽ chỉ ký một thỏa thuận “đáp ứng được các lằn ranh đỏ của ông” và kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran.

“Iran phải đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân hay bom hạt nhân”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng eo biển phải được mở cửa trở lại cho giao thông hàng hải quốc tế và tất cả các thủy lôi phải bị phá hủy.

Trước đó, AP và một số hãng tin khác dẫn lời một quan chức nói rằng các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Thỏa thuận này sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh thêm 60 ngày trong khi các cuộc đàm phán mới được tổ chức để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran.

Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán của Iran hôm 29/5 tuyên bố rằng nước này "không tin tưởng vào những lời đảm bảo hay lời hứa suông", mà chỉ tin vào hành động, nhấn mạnh sự ngờ vực sau khi Mỹ và Israel hai lần tấn công Iran trong năm qua khi nước này đang tham gia đàm phán hạt nhân.

“Sẽ không có động thái nào được thực hiện trước khi phía bên kia hành động. Chúng tôi không đạt được nhượng bộ thông qua đàm phán, mà thông qua tên lửa”, ông Mohammad Bagher Qalibaf viết trên mạng X.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với Đài truyền hình nhà nước rằng thỏa thuận “vẫn chưa được hoàn tất”. Ông Baghaei ngày 29/5 cho biết các quan chức Iran “đang tập trung vào việc chấm dứt chiến sự và hiện chưa thảo luận chi tiết về kế hoạch hạt nhân”.

