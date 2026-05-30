Gói thầu tại xã Tân Lợi: Liên danh Việt Thắng - Xuân Giang trúng thầu sát giá

Phòng Kinh tế xã Tân Lợi (TP Đồng Nai) mới đây đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-PKT ngày 22/5/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng đường từ ngã ba dây điện đi khu tình thương, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi.

Theo quyết định, liên danh Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang đã trúng thầu với giá sát nút so với dự toán công trình. Dự án đầu tư công này không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kỹ thuật nông thôn mà còn phục vụ nhu cầu đi lại, nâng cao đời sống cho bà con và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại khu tình thương thuộc ấp Suối Nhung.

Số liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu xây lắp nêu trên được phê duyệt mức giá dự toán là 21.420.736.201 đồng. Sau quy trình mở thầu và đánh giá hồ sơ, giá trúng thầu được phê duyệt của liên danh nhà thầu Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang là 21.350.000.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, tổng ngân sách tiết kiệm cho công quỹ tại dự án này đạt 70.736.201 đồng. Con số này tương đương với 0,33%. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói được phê duyệt ở mức 300 ngày, rút ngắn đáng kể so với dự kiến 400 ngày trong hồ sơ mời thầu.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 thực hiện. Hệ thống mạng đấu thầu ghi nhận có hai nhà thầu nộp hồ sơ. Bên cạnh liên danh trúng thầu, đơn vị còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Trang trí nội thất Tiền Hải (mã số thuế 3800367789). Tuy nhiên, ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ, Công ty TNHH Xây dựng Trang trí nội thất Tiền Hải đã bị loại vì không đáp ứng tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Việc một đối thủ cạnh tranh bị loại ngay từ đầu đã tạo điều kiện cho liên danh Việt Thắng và Xuân Giang trở thành đơn vị duy nhất bước vào vòng xét duyệt tài chính, loại bỏ áp lực phải giảm giá sâu để cạnh tranh sòng phẳng.

Theo dữ liệu doanh nghiệp công khai, các thành viên trong liên danh trúng thầu đều hoạt động lâu năm và đặt trụ sở tại tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng (mã số thuế 3800417951) đặt văn phòng tại Khu Phố Phú Thanh, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Thành viên liên danh còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang (mã số thuế 3800913195) đăng ký trụ sở chính tại Khu Phố 4, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Hai doanh nghiệp này từng thi công nhiều công trình hạ tầng giao thông tại các tỉnh thành phía Nam. Sự phối hợp của hai nhà thầu trong liên danh đã củng cố hồ sơ kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước thẩm định.

Bình luận dưới góc độ pháp lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ khẳng định, các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới việc thúc đẩy tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khi nhà thầu trượt thầu do các lỗi về tính hợp lệ, điều này vô tình làm hạn chế hiệu quả kinh tế của dòng vốn công, khiến ngân sách không đạt được mức tối ưu hóa.

Việc áp dụng quy trình đánh giá tự động và báo cáo chuẩn hóa theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ, ràng buộc trách nhiệm tối đa của các bên tham gia trên thị trường xây lắp.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

