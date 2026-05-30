Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu tại xã Tân Lợi: Liên danh Việt Thắng - Xuân Giang trúng thầu sát giá

Liên danh Việt Thắng - Xuân Giang vừa trúng gói thầu xây lắp tại xã Tân Lợi với mức giá sát nút giá dự toán ban đầu, gây chú ý về hiệu quả kinh tế đấu thầu.

Đông Anh

Phòng Kinh tế xã Tân Lợi (TP Đồng Nai) mới đây đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-PKT ngày 22/5/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng đường từ ngã ba dây điện đi khu tình thương, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi.

Theo quyết định, liên danh Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang đã trúng thầu với giá sát nút so với dự toán công trình. Dự án đầu tư công này không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kỹ thuật nông thôn mà còn phục vụ nhu cầu đi lại, nâng cao đời sống cho bà con và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại khu tình thương thuộc ấp Suối Nhung.

Số liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu xây lắp nêu trên được phê duyệt mức giá dự toán là 21.420.736.201 đồng. Sau quy trình mở thầu và đánh giá hồ sơ, giá trúng thầu được phê duyệt của liên danh nhà thầu Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang là 21.350.000.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, tổng ngân sách tiết kiệm cho công quỹ tại dự án này đạt 70.736.201 đồng. Con số này tương đương với 0,33%. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói được phê duyệt ở mức 300 ngày, rút ngắn đáng kể so với dự kiến 400 ngày trong hồ sơ mời thầu.

z7874455378512-a62b702eca08751c51940c0518e130fc.jpg
Quyết định số 146/QĐ-PKT ngày 22 tháng 5 năm 2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng đường từ ngã ba dây điện đi khu tình thương, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi. (Nguồn MSC)

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 thực hiện. Hệ thống mạng đấu thầu ghi nhận có hai nhà thầu nộp hồ sơ. Bên cạnh liên danh trúng thầu, đơn vị còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Trang trí nội thất Tiền Hải (mã số thuế 3800367789). Tuy nhiên, ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ, Công ty TNHH Xây dựng Trang trí nội thất Tiền Hải đã bị loại vì không đáp ứng tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Việc một đối thủ cạnh tranh bị loại ngay từ đầu đã tạo điều kiện cho liên danh Việt Thắng và Xuân Giang trở thành đơn vị duy nhất bước vào vòng xét duyệt tài chính, loại bỏ áp lực phải giảm giá sâu để cạnh tranh sòng phẳng.

Theo dữ liệu doanh nghiệp công khai, các thành viên trong liên danh trúng thầu đều hoạt động lâu năm và đặt trụ sở tại tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng (mã số thuế 3800417951) đặt văn phòng tại Khu Phố Phú Thanh, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Thành viên liên danh còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Xuân Giang (mã số thuế 3800913195) đăng ký trụ sở chính tại Khu Phố 4, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Hai doanh nghiệp này từng thi công nhiều công trình hạ tầng giao thông tại các tỉnh thành phía Nam. Sự phối hợp của hai nhà thầu trong liên danh đã củng cố hồ sơ kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước thẩm định.

Bình luận dưới góc độ pháp lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ khẳng định, các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới việc thúc đẩy tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khi nhà thầu trượt thầu do các lỗi về tính hợp lệ, điều này vô tình làm hạn chế hiệu quả kinh tế của dòng vốn công, khiến ngân sách không đạt được mức tối ưu hóa.

Việc áp dụng quy trình đánh giá tự động và báo cáo chuẩn hóa theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ, ràng buộc trách nhiệm tối đa của các bên tham gia trên thị trường xây lắp.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#Quy trình đấu thầu công khai #Hiệu quả kinh tế dự án #Liên danh nhà thầu và trách nhiệm pháp lý #Tiết kiệm ngân sách công #Quy định pháp luật về đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Bình Minh: Loại 1 nhà thầu, Liên danh Anh Dũng-Cường Thanh trúng thầu sát giá

Sự rời cuộc của đối thủ sau khi bị loại khiến gói thầu 4,8 tỷ đồng tại xã Bình Minh vào tay Liên danh Anh Dũng - Cường Thanh với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,8%.

Công tác quản lý, phân bổ nguồn vốn đầu tư công tại chính quyền địa phương cấp cơ sở luôn đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ, minh bạch nhằm tối ưu hóa hiệu quả chi tiêu trên từng đồng vốn ngân sách. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh qua mạng được xem là giải pháp căn cơ để kích thích tính đối kháng về giá giữa các doanh nghiệp, từ đó mang lại tỷ lệ tiết kiệm cao cho công quỹ.

Diễn biến tại gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông vừa hoàn thành do Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Minh làm chủ đầu tư đang thu hút sự quan tâm khi biên độ chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu đạt tỷ lệ khá khiêm tốn, chưa đầy 1%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Bác Ái: Gói thầu hơn 2 tỷ chỉ tiết kiệm hơn 5 triệu đồng

Quyết định phê duyệt kết quả gói thầu xây dựng trụ sở thôn Suối Rớ (xã Bác Ái) có giá trúng thầu hơn 2,1 tỷ đồng gây chú ý khi tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,25%.

Vừa qua, Ban quản lý dự án xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho một gói thầu xây lắp quy mô hơn 2 tỷ đồng thuộc công trình Nâng cấp trụ sở thôn Suối Rớ. Hồ sơ đấu thầu công khai trên hệ thống ghi nhận một đơn vị duy nhất tham gia nộp hồ sơ và trúng thầu sát nút với giá gói thầu, đồng thời xuất hiện một số sai sót kỹ thuật hành chính trong việc định danh thông tin doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 20/05/2026, Giám đốc Ban quản lý dự án xã Bác Ái đã ký Quyết định số 155/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp trụ sở thôn Suối Rớ. Theo nội dung quyết định này, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH xây dựng Phát Gia Bảo. Giá trúng thầu công bố chính thức là 2.114.786.074 đồng, bằng đúng với giá đề nghị thương thảo trúng thầu được thiết lập trước đó.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu xây lắp 1,3 tỷ đồng ở phường Đông Ninh Hòa: Ai được chỉ định thầu?

Công ty TNHH TV-XD Trọng Tín vừa được chỉ định gói thầu xây lắp 1,3 tỷ đồng thuộc Dự án Sửa chữa nâng cấp cơ quan Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

Dự án Sửa chữa, nâng cấp hội trường, nhà làm việc 2 tầng, nhà chỉ huy quân sự, nền sân, mái che, tường rào và lắp đặt thiết bị cơ quan Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu. Đây là dự án mang tính cấp thiết nhằm cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ quan địa phương. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo Quyết định số 32-QĐ/VPĐU ngày 19/05/2026 của Văn phòng Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa, Công ty TNHH TV - XD Trọng Tín là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu nêu trên. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.372.261.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%). Trước đó, dự án này có tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 597/QĐ-CTUBND ngày 23/03/2026 là 1.925.485.000 đồng. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu có giá trị trên 1,3 tỷ đồng đòi hỏi chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới