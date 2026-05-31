Đề và đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT Quảng Ngãi 2026

Ngày 31/5, hơn 26,7 nghìn thí sinh của tỉnh Quảng Ngãi bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn là 120 phút. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Thí sinh đến điểm dự thi. Ảnh GD&TĐ

Năm nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 26,7 nghìn thí sinh dự thi, có 61 hội đồng coi thi, với gần 4.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng công an tham gia phục vụ kỳ thi. Trong đó, đội ngũ giám thị có gần 3.000 người.

Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sau khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính và áp dụng cơ chế tuyển sinh không giới hạn địa bàn.

Đề thi và đáp án môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 của Quảng Ngãi năm 2026 như sau:

Gợi ý tham khảo đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi môn Văn từ Tuyensinh247 như sau: