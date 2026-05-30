Liên danh nào trúng gói thầu hạ tầng hơn 200 tỷ đồng tại Lâm Đồng?

Việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường vành đai kết nối giao thương giữa các vùng kinh tế, luôn được xem là đòn bẩy chiến lược đối với sự tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững tại các địa phương. Do đó, việc bảo đảm tính cạnh tranh thực chất, công bằng, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn công trong hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng luôn là những nguyên tắc cốt lõi được ưu tiên hàng đầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ghi nhận thực tế từ kết quả lựa chọn nhà thầu một gói thầu xây lắp quy mô lớn trị giá hơn 200 tỷ đồng tại địa bàn Tỉnh Lâm Đồng mới đây đang thu hút sự chú ý của dư luận, khi công tác mở thầu diễn ra trong bối cảnh vắng bóng các đối thủ cạnh tranh cùng với việc tỷ lệ tiết kiệm tài chính cho ngân sách nhà nước đạt mức khá khiêm tốn.

Cụ thể, căn cứ vào hệ thống tài liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 121/QĐ-BQLDALH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 06: Thi công xây dựng đường vành đai Đinh Văn – Đạ Đờn".

Đây là gói thầu xây lắp cốt lõi thuộc dự án Xây dựng đường vành đai Đinh Văn – Đạ Đờn, một dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn từng được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đầu tư ban đầu tại Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 09/08/2023 và sau đó được phê duyệt điều chỉnh danh mục tên dự án theo Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 26/09/2023.

Về cơ cấu tài chính, dự án sử dụng dòng vốn hỗn hợp mang tính chất quan trọng, bao gồm nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 và 2026–2030 với giá trị 260,1 tỷ đồng (theo Phụ lục 11 Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ), kết hợp cùng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh Lâm Đồng trị giá 164,7 tỷ đồng. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu tại gói thầu xây lắp chính này là Liên danh đường vành đai Đinh Văn – Đạ Đờn.

Quyết định số 121/QĐ-BQLDALH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 06: Thi công xây dựng đường vành đai Đinh Văn – Đạ Đờn". (Nguồn MSC)

Đi sâu vào diễn trình tổ chức thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung của dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-BQLDALH ngày 22/04/2026 của chủ đầu tư.

Gói thầu số 06 có giá dự toán hơn 206,353 tỷ đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng và phương thức lựa chọn một giai đoạn một túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sau khi ban hành đã nhanh chóng được sửa đổi một số nội dung tiêu chí kỹ thuật theo Quyết định số 110/QĐ-BQLDALH ngày 06/05/2026 nhằm bảo đảm tính phù hợp. Công tác lập hồ sơ mời thầu và tổ chức chấm thầu do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín đảm nhiệm.

Mặc dù thông tin mời thầu (mã số E-TBMT: IB2600176090) được đăng tải công khai theo đúng quy định hành chính, song đến thời điểm đóng thầu và mở thầu vào lúc 09:00 ngày 17/05/2026, biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ ứng tuyển là Liên danh đường vành đai Đinh Văn – Đạ Đờn.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ số 62/BC-2026/VTT ngày 22/05/2026 của tổ chuyên gia thuộc đơn vị tư vấn Việt Trí Tín, hồ sơ dự thầu của liên danh này đạt đầy đủ các yêu cầu khắt khe về tư cách pháp lý hợp lệ, năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai hợp đồng tương tự cùng giải pháp kỹ thuật, từ đó đề nghị chủ đầu tư công nhận trúng thầu.

Đáng chú ý, phân tích khía cạnh hiệu quả kinh tế và bài toán tiết kiệm công quỹ tài chính tại dự án trăm tỷ này, hệ thống số liệu định lượng cho thấy một kết quả tương đối hạn chế. Với giá dự toán gói thầu được phê duyệt ban đầu hơn 206,353 tỷ đồng, mức giá trúng thầu được phê duyệt tại quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà là 205,888 tỷ đồng. Qua phép tính đối soát, nguồn ngân sách nhà nước chỉ ghi nhận mức chênh lệch giảm giá tiết kiệm được là 465.017.884 đồng, khoảng 0,23%.

Được biết, bên cạnh gói xây lắp chính, dự án cũng bố trí ngân sách cho một số gói thầu tư vấn và phụ trợ đi kèm theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bao gồm Gói thầu số 07 về giám sát thi công (2.810.441.611 đồng, áp dụng cơ chế tự thực hiện), Gói thầu số 08 về tư vấn kiểm toán công trình (1.042.525.000 đồng) và Gói thầu số 09 về bảo hiểm công trình (481.381.027 đồng).

Tìm hiểu chi tiết về cơ cấu và năng lực lịch sử của các thành viên cấu thành nên đơn vị trúng thầu, tài liệu quản lý doanh nghiệp cho thấy sự kết hợp giữa một doanh nghiệp ngoại tỉnh quy mô lớn và một nhà thầu xây lắp tại địa phương. Cụ thể, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Xây dựng Thiên Hoàng (mã số thuế: 2901604963), thành lập ngày 09/01/2013, có trụ sở chính đăng ký tại Phường Cửa Lò, Nghệ An.

Đây là một đơn vị sở hữu bề dày thành tích thầu xây lắp đáng nể trên hệ thống mạng quốc gia khi đã tham gia 134 gói thầu, trong đó trúng 121 gói, trượt 10 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 8.645.813.658.196 đồng.

Tại địa bàn Tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp này cũng từng tham gia 5 gói thầu và mang về kết quả trúng 3 gói. Đối tác phối hợp trong liên danh là một doanh nghiệp địa phương: Công ty TNHH Hưng Nguyên (mã số thuế: 5800653991), thành lập ngày 03/09/2008, có trụ sở đăng ký tại Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Sự hợp lực giữa hai pháp nhân này giúp bảo đảm cả về năng lực đấu thầu quy mô lớn lẫn khả năng thông thuộc địa hình thực địa tại vùng dự án xây dựng đường vành đai Đinh Văn – Đạ Đờn.

Phân tích dưới góc độ thực thi pháp lý và công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, tinh thần bản cốt lõi xuyên suốt của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn hành chính mới như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư số 79/2025/TT-BTC là hướng tới thúc đẩy tối đa tính cạnh tranh công bằng, sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và đặc biệt là tối ưu hóa hiệu quả kinh tế sử dụng ngân sách công.

Đối với trường hợp chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu qua mạng và trúng thầu sát nút giá dự toán, về mặt quy trình hành chính, pháp luật hoàn toàn cho phép chủ đầu tư phê duyệt kết quả nếu toàn bộ các công đoạn công khai thông báo mời thầu, gia hạn, phát hành E-HSMT tuân thủ đúng trình tự điều tiết của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và hồ sơ dự thầu được tổ chuyên gia đánh giá đạt tuyệt đối các yêu cầu kỹ thuật.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

