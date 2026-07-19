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Xã hội

Việt Nam thắng lớn tại Olympic Hóa học quốc tế 2026 với 4 Huy chương Vàng

Đội tuyển Việt Nam giành toàn bộ huy chương vàng tại IChO 2026, khẳng định vị thế hàng đầu trong nhóm các quốc gia mạnh về hóa học.

Bình Nguyên

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026) khi 100% học sinh tham dự đều giành Huy chương Vàng.

Với kết quả này, Việt Nam xuất sắc xếp đồng hạng Nhất toàn đoàn về số lượng Huy chương Vàng cùng với Trung Quốc và Ấn Độ.

Cụ thể, 4 học sinh vàng của tấm gương học thuật Việt Nam gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn (Lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Nguyễn Thế Minh (Lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Trần Hoàng Nam (Lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Đinh Xuân Phúc (Lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Thành tích gặt hái được tại IChO 2026 tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam trong nhóm 3 quốc gia có phong độ đỉnh cao nhất tại đấu trường này.

Nhìn lại giai đoạn 2020 - 2026, Việt Nam đã xác lập chuỗi thành tích đáng nể: giành 25 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc trên tổng số 28 lượt học sinh đi thi.

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Đội tuyển quốc gia Việt Nam rạng rỡ tại Olympic Hoá học quốc tế (IChO) 2026.﻿

IChO 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 19/7/2026 tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan. Kỳ thi năm nay thu hút 368 thí sinh xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các học sinh phải trải qua hai bài thi Lý thuyết và Thực hành khốc liệt, mỗi bài kéo dài 5 tiếng đồng hồ.Đề thi mang tính thực tiễn và công nghệ cao.

Nội dung thi năm nay được thiết kế theo xu hướng hiện đại, xoay quanh các lĩnh vực mũi nhọn của hóa học và khoa học vật liệu như: sản xuất ammonia, hóa học hạt nhân, tái sử dụng CO2,... Đề thi đòi hỏi thí sinh không chỉ có tư duy khoa học, năng lực phân tích xuất sắc mà còn phải có kỹ năng thực nghiệm cực kỳ chính xác để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ thực tế.

Thành công của đội tuyển một lần nữa chứng minh hiệu quả từ công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi của ngành giáo dục. Đây cũng là minh chứng cụ thể cho việc thực hiện các chủ trương phát triển giáo dục, khoa học công nghệ của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo đà phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

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