Việt Nam lập thành tích ấn tượng tại Olympic Vật lý quốc tế 2026

Ngày 11/7, Bộ GD&ĐT cho biết, tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026), đoàn Việt Nam gồm 5 học sinh đều đạt huy chương, với 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026) được tổ chức tại thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander, Colombia từ ngày 4 đến ngày 12/7. Kỳ thi có sự tham dự của 381 học sinh trung học đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh thực hiện hai bài thi gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực nghiệm, thời gian làm bài mỗi bài thi là 5 tiếng đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành Vật lý.

4 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc, cụ thể: Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội: Huy chương Vàng (Đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết).

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Văn Chương động viên, chúc mừng đội tuyển trong lễ xuất quân lên đường tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2026.

Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt Huy chương Vàng (Đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết).

Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12, Trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đạt Huy chương Vàng.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình đạt Huy chương Vàng.

Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11, Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt Huy chương Bạc.

Với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 7 đội tuyển có thành tích cao nhất của Kỳ thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay ( Năm 2017 bằng về số huy chương nhưng 2026 lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm trong bài thi lý thuyết).

Điểm nổi bật của đội tuyển Việt Nam năm nay là lần đầu tiên có hai học sinh cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết. Kết quả này thể hiện nền tảng kiến thức vững chắc, năng lực tư duy và giải quyết vấn đề xuất sắc, đồng thời khẳng định bản lĩnh của học sinh Việt Nam tại một trong những kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu chuyên môn cao nhất dành cho học sinh trung học.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Vật lí quốc tế năm 2026, từ trái sang phải: Em Vũ Nguyên Nguyên, em Tạ Ngọc Minh, em Nguyễn Nhật Minh, em Lê Duy Khánh, em Nguyễn Thị Bích Ngọc

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành tích đạt được ở của học sinh Việt Nam tại IPhO 2026 là kết quả của sự nỗ lực, ý chí và tinh thần trách nhiệm cao của các em học sinh; là kết quả của quá trình tuyển chọn, bồi dưỡng kỹ lưỡng, nghiêm túc với sự tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia, giáo viên, giảng viên cùng sự quan tâm sâu sát của các cơ quan quản lý giáo dục, các địa phương, nhà trường, gia đình và xã hội.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh ngành giáo dục triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Kết quả này phù hợp với định hướng phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phát triển giáo dục STEM/STEAM và đào tạo nhân tài trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ.

Thành tích tại IPhO 2026 cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với vai trò nền tảng của Vật lý đối với các lĩnh vực như bán dẫn, công nghệ lượng tử, vật liệu tiên tiến, năng lượng, công nghệ không gian và tự động hóa, kết quả của đội tuyển khẳng định hiệu quả của giáo dục mũi nhọn, góp phần tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao cho đất nước.