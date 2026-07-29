Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về ứng dụng Gemini học tập

Google vừa công bố Báo cáo Gemini: Đông Nam Á 2026 với nhiều số liệu đáng chú ý về tốc độ phổ cập AI trong khu vực. Trong đó, Việt Nam nổi bật khi dẫn đầu Đông Nam Á về tần suất sử dụng Gemini phục vụ học tập, đồng thời là quốc gia có tỷ lệ sử dụng ngôn ngữ bản địa cao nhất trên nền tảng này. Kết quả cho thấy AI đang dần trở thành công cụ quen thuộc của người dùng Việt, đặc biệt trong giáo dục, lập trình và các hoạt động nghiên cứu.

Gemini đang được người dùng Việt Nam ứng dụng mạnh trong học tập, lập trình và nghiên cứu, giúp Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tần suất sử dụng AI cho học thuật.

Theo Google, số lượng người dùng hoạt động của ứng dụng Gemini tại Đông Nam Á đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng một năm, góp phần đưa nền tảng này đạt mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu. Báo cáo cũng cho biết Gemini hiện là trợ lý AI được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Sự tăng trưởng nhanh chóng được thúc đẩy bởi lực lượng dân số trẻ, am hiểu công nghệ cùng khả năng xử lý ngôn ngữ địa phương ngày càng tốt của mô hình AI này. Bà Sapna Chadha, Phó Chủ tịch Google phụ trách Đông Nam Á và Nam Á, nhận định rằng người dùng trong khu vực không chỉ tiếp cận AI mà còn tích hợp Gemini vào công việc, học tập và cuộc sống theo cách rất tự nhiên, biến công nghệ này thành một cộng sự đồng hành thay vì chỉ là một công cụ hỗ trợ.

Một trong những điểm nổi bật nhất của báo cáo là khả năng bản địa hóa. Gần 70% câu lệnh tại Đông Nam Á được gửi bằng tiếng mẹ đẻ, trong đó Việt Nam đứng đầu với tỷ lệ lên tới 89%, vượt Thái Lan và Indonesia. Điều này cho thấy người dùng Việt ưu tiên tương tác với AI bằng tiếng Việt thay vì chuyển sang tiếng Anh như trước đây. Theo đánh giá của hệ thống SEA-HELM do AI Singapore phát triển, Gemini hiện là mô hình ngôn ngữ lớn có hiệu năng tổng thể cao nhất đối với các ngôn ngữ Đông Nam Á. Tiến sĩ Leslie Teo, Giám đốc Cấp cao Sản phẩm AI của AI Singapore, cho rằng AI chỉ thực sự được phổ cập khi có thể hiểu ngôn ngữ và bối cảnh địa phương một cách tự nhiên. Đây cũng là nền tảng giúp Gemini được đón nhận mạnh mẽ tại khu vực có sự đa dạng ngôn ngữ như Đông Nam Á.

Riêng tại Việt Nam, Gemini đang được khai thác mạnh trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Báo cáo cho biết các hoạt động học thuật chiếm tới 17% tổng số câu lệnh của người dùng Việt, cao nhất khu vực. Mỗi tháng có hơn 160.000 học sinh sử dụng công cụ Gemini Canvas để hỗ trợ ôn tập, trong khi các nhà giáo tạo ra khoảng 55.000 yêu cầu mỗi ngày liên quan đến soạn giáo án, xây dựng tài liệu và hỗ trợ giảng dạy. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thuộc nhóm quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng truy vấn liên quan đến lập trình và tư duy toán học. Đáng chú ý, gần một phần ba tổng số tương tác với Gemini tại Việt Nam diễn ra trên máy tính, phản ánh xu hướng sử dụng AI cho các tác vụ chuyên môn đòi hỏi thời gian làm việc dài và mức độ tập trung cao.

89% câu lệnh trên Gemini tại Việt Nam được gửi bằng tiếng Việt, cao nhất khu vực, phản ánh xu hướng sử dụng AI bằng ngôn ngữ bản địa ngày càng phổ biến.

Không chỉ phục vụ học tập, Gemini còn được người dùng Đông Nam Á khai thác ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Khoảng 40% truy vấn yêu cầu AI tạo ra nội dung hoàn toàn mới như hình ảnh, video, âm nhạc hay tài liệu. Trong năm qua, người dùng khu vực đã tạo khoảng 5 tỷ hình ảnh bằng mô hình Nano Banana và gần 1 triệu bài hát nhờ Lyria 3. Xu hướng sử dụng cũng ngày càng đa phương thức khi gần ba phần tư truy vấn được thực hiện trên thiết bị di động, hơn 40% kết hợp hình ảnh hoặc video và trên 10% hoàn toàn bằng giọng nói. Những con số này cho thấy AI đang chuyển từ vai trò chatbot sang trợ lý đa năng, hỗ trợ từ học tập, sáng tạo nội dung đến giải quyết các tình huống thực tế hằng ngày.

Việc Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về ứng dụng Gemini trong học thuật không chỉ phản ánh tốc độ tiếp cận AI của người dùng trong nước mà còn cho thấy xu hướng khai thác công nghệ theo hướng thực chất hơn. Thay vì chỉ sử dụng AI để hỏi đáp đơn giản, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên, giáo viên và lập trình viên đang xem Gemini như một đối tác hỗ trợ nghiên cứu, tư duy và sáng tạo. Trong bối cảnh AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giáo dục và công việc, những kết quả này cũng cho thấy Việt Nam đang từng bước trở thành một trong những thị trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo năng động nhất khu vực.