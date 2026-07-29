Mạnh không bằng Anthropic, SpaceX AI tung mô hình lập trình giá rẻ

SpaceXAI đã ra mắt Grok 4.5, và Elon Musk đang quảng bá nó như một AI "đẳng cấp Opus" với chi phí vận hành thấp hơn.

SpaceXAI, (trước đây là xAI) vừa ra mắt Grok 4.5 được công ty huấn luyện chung với Cursor, đối tác làm công cụ lập trình AI mà SpaceX đang trong quá trình mua lại với giá khoảng 60 tỷ USD.

Elon Musk muốn ngành công nghiệp AI hiểu một cụm từ: “Mô hình đẳng cấp Opus”. Sự so sánh này nhắm thẳng vào dòng sản phẩm cao cấp Claude Opus của Anthropic, vốn đã trở thành chuẩn mực cho việc lập trình, phân tích và công việc doanh nghiệp nghiêm túc.

Grok 4.5 ra mắt với 3 điểm nhấn: Rẻ hơn, nhanh hơn, thông minh hơn.

Nhưng thông điệp quan trọng hơn không chỉ nằm ở hiệu năng. Đó là giá cả. SpaceXAI cho biết Grok 4.5 có thể xử lý các tác vụ lập trình, văn phòng và trí tuệ phức tạp trong khi sử dụng ít token hơn, điều này có thể giúp giảm chi phí vận hành ở quy mô lớn.

SpaceXAI cho biết Grok 4.5 là "mô hình thông minh nhất" của họ từ trước đến nay, được xây dựng cho việc lập trình, các tác vụ tự động và công việc trí tuệ.

Điều đó quan trọng vì đây không phải là bản nâng cấp chatbot thông thường. Câu chuyện thực sự ở đây là Musk đang theo đuổi phần giá trị nhất của AI hiện nay: các công cụ có thể viết mã, sửa chữa hệ thống, tạo bảng tính, soạn thảo tài liệu và thực hiện các tác vụ dài hạn với ít sự can thiệp thủ công hơn.

Đối với những độc giả không thường xuyên theo dõi cộng đồng lập trình viên trên Twitter, " nhiệm vụ tác chiến" đơn giản có nghĩa là công việc mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể lập kế hoạch và thực hiện qua nhiều bước. Thay vì chỉ trả lời một câu hỏi, nó có thể kiểm tra mã nguồn, tìm lỗi, viết mã sửa lỗi, kiểm tra và giải thích những thay đổi.

Cụm từ của Musk đang phát huy tác dụng rất lớn. "Opus-class" đề cập đến các mô hình Claude Opus cao cấp của Anthropic, được nhiều nhà phát triển và công ty sử dụng cho các công việc lập trình và suy luận phức tạp hơn.

Musk đã mô tả Grok 4.5 là "Opus-class" nhưng nhanh hơn, hiệu quả hơn về mặt token và chi phí thấp hơn. Biểu đồ phóng của chính SpaceXAI so sánh Grok 4.5 với các mẫu đối thủ dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Công ty tuyên bố Grok 4.5 vượt trội hơn một số mẫu tương đương trong một số bài kiểm tra kỹ thuật phần mềm, mặc dù dữ liệu của chính họ cũng cho thấy một số đối thủ vẫn dẫn đầu ở một số tiêu chuẩn nhất định.

Biểu đồ benchmark so sánh Grok 4.5 với Opus 4.8, GPT 5.5 và Claude Fable 5 do SpaceXAI công bố - Ảnh: xAI

Điểm mạnh thực sự của Grok 4.5 nằm ở chi phí. Mô hình có giá 2 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 6 USD cho mỗi triệu token đầu ra, tương đương khoảng 53.000 đồng và 159.000 đồng. Mức này rẻ hơn nhiều so với Claude Opus 4.7 của Anthropic (5 USD và 25 USD, khoảng 132.000 đồng và 662.000 đồng) hay GPT-5.6 Sol của OpenAI (5 USD và 30 USD, khoảng 132.000 đồng và 794.000 đồng), dù vẫn đắt hơn GPT-5.6 Luna, phiên bản rẻ nhất của OpenAI (1 USD và 6 USD). Theo SpaceXAI, Grok 4.5 còn tiêu tốn ít token hơn để hoàn thành cùng một tác vụ, trung bình dùng khoảng 16.000 token đầu ra cho mỗi bài test SWE-Bench Pro, thấp hơn 4 lần so với mức 67.000 token của Opus 4.8.

Grok 4.5 có hiệu suất xử lý token hiệu quả hơn so với Opus 4.8 của Anthropic - Ảnh: xAI

Grok 4.5 hiện có mặt trên Grok Build, công cụ lập trình dòng lệnh của SpaceXAI, trên Cursor với mọi gói thuê bao, và qua SpaceXAI console dành cho lập trình viên. Mô hình cũng được hỗ trợ ngay từ ngày đầu trên Hermes Agent, có mặt trên OpenRouter cùng các nền tảng triển khai AI như Vercel, Cloudflare, Snowflake và Databricks Mosaic, đồng thời tích hợp dưới dạng plugin cho Word, PowerPoint và Excel. Người dùng tại Liên minh châu Âu chưa thể truy cập Grok 4.5, dự kiến mở rộng vào giữa tháng 7.

Grok 4.5 chính thức mở rộng cho công chúng từ ngày 9/7, cùng ngày OpenAI phát hành công khai bộ ba mô hình GPT-5.6 gồm Sol, Terra và Luna.