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Số hóa - Xe

5 phụ kiện smartphone dễ làm máy quá nhiệt mùa hè

Không chỉ thời tiết nắng nóng, một số phụ kiện smartphone tưởng vô hại cũng có thể khiến máy quá nhiệt, chai pin và giảm hiệu năng nếu dùng sai cách.

Thiên Trang (th)

Mùa hè với nền nhiệt cao luôn là giai đoạn "khó ở" đối với smartphone. Khi nhiệt độ môi trường tăng mạnh, điện thoại đã phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt hơn bình thường. Nếu kết hợp với những phụ kiện không phù hợp, thiết bị có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng quá nhiệt, buộc hệ thống phải giảm hiệu năng, hạ độ sáng màn hình hoặc thậm chí tạm dừng một số tác vụ để bảo vệ linh kiện. Vì vậy, bên cạnh việc tránh để điện thoại dưới nắng gắt, người dùng cũng cần chú ý đến những phụ kiện sử dụng hằng ngày.

Một số phụ kiện quen thuộc có thể khiến smartphone nóng lên nhanh hơn trong điều kiện thời tiết mùa hè.

Một trong những phụ kiện dễ gây hiểu lầm nhất là túi chống thấm nước dành cho điện thoại. Đây là lựa chọn phổ biến khi đi biển hoặc hồ bơi, nhưng thiết kế kín hoàn toàn lại khiến nhiệt lượng khó thoát ra ngoài. Nếu vừa đặt máy trong túi chống nước vừa quay video 4K hoặc chụp ảnh liên tục dưới ánh nắng, nhiệt độ bên trong sẽ tăng nhanh, khiến điện thoại tự động giảm độ sáng, giới hạn hiệu suất hoặc dừng quay để tránh hư hỏng. Với những người thường xuyên ghi hình dưới nước, camera hành động chuyên dụng sẽ là lựa chọn phù hợp hơn thay vì để smartphone làm việc trong môi trường dễ tích nhiệt.

Bên cạnh đó, sạc không dây giá rẻ hoặc không đạt tiêu chuẩn cũng là nguyên nhân khiến nhiều smartphone nóng bất thường. Công nghệ sạc không dây vốn đã sinh nhiệt nhiều hơn so với sạc có dây do truyền năng lượng qua cảm ứng điện từ. Nếu sử dụng bộ sạc kém chất lượng, khả năng kiểm soát nhiệt sẽ càng kém, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Tương tự, các loại cáp sạc và củ sạc không rõ nguồn gốc cũng có thể khiến dòng điện không ổn định, gây nóng máy, sạc chậm và tiềm ẩn rủi ro đối với linh kiện bên trong. Người dùng nên ưu tiên phụ kiện chính hãng hoặc sản phẩm từ các thương hiệu uy tín đã được chứng nhận an toàn.

Một thiết bị khác được nhiều người lựa chọn vào mùa hè là quạt mini gắn cổng USB-C hoặc Lightning với hy vọng làm mát điện thoại. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của sản phẩm này khá hạn chế. Quạt chỉ làm mát bề mặt bên ngoài, trong khi những linh kiện sinh nhiệt nhiều nhất như bộ xử lý hay pin lại nằm sâu bên trong thân máy. Chưa kể, chính chiếc quạt cũng tiêu thụ điện năng từ smartphone, vô tình tạo thêm tải cho pin và không giải quyết được nguyên nhân khiến thiết bị quá nhiệt.

Giá đỡ điện thoại gắn trên kính chắn gió ô tô cũng là phụ kiện cần lưu ý trong những ngày nắng nóng. Khi sử dụng Google Maps hoặc các ứng dụng dẫn đường, điện thoại thường phải bật màn hình liên tục ở độ sáng cao, đồng thời kích hoạt GPS và đôi khi còn sạc pin. Nếu thiết bị lại bị ánh nắng chiếu trực tiếp qua kính lái, lượng nhiệt tích tụ sẽ tăng rất nhanh. Đây là nguyên nhân khiến nhiều smartphone xuất hiện cảnh báo quá nhiệt hoặc tự động giảm hiệu suất trong quá trình di chuyển. Các chuyên gia khuyến nghị nên đặt điện thoại ở vị trí tránh ánh nắng trực tiếp hoặc sử dụng giá đỡ gắn cửa gió điều hòa để hỗ trợ tản nhiệt tốt hơn.

Thực tế, không phải mọi phụ kiện smartphone đều gây hại cho thiết bị. Tuy nhiên, khi kết hợp với môi trường nhiệt độ cao của mùa hè, những món đồ tưởng chừng vô hại lại có thể trở thành yếu tố khiến điện thoại nóng lên nhanh chóng. Lựa chọn phụ kiện chất lượng, sử dụng đúng cách và hạn chế để smartphone hoạt động nặng dưới trời nắng sẽ giúp duy trì hiệu suất ổn định, kéo dài tuổi thọ pin cũng như bảo vệ linh kiện trong suốt mùa hè.

#phụ kiện smartphone #quá nhiệt #mùa hè #bảo vệ thiết bị #sạc không dây #quạt mini

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