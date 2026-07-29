Laptop hai màn hình khiến cách làm việc thay đổi ra sao?

Laptop hai màn hình từng bị xem là một ý tưởng thú vị hơn là một sản phẩm dành cho số đông. Nhiều người, trong đó có tôi, luôn mặc định rằng việc bổ sung thêm một màn hình sẽ khiến thiết bị trở nên dày, nặng và khó mang theo. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng ASUS Zenbook DUO (2026), tôi nhận ra điều đáng giá nhất không nằm ở việc máy có hai màn hình OLED, mà là cách nó thay đổi hoàn toàn quy trình làm việc hằng ngày. Với trọng lượng khoảng 1,65 kg khi gắn bàn phím, thiết bị vẫn đủ gọn nhẹ để mang theo như một mẫu laptop 14 inch thông thường, trong khi cơ chế dựng chân đế và tháo bàn phím Bluetooth chỉ mất vài giây để biến thành một không gian làm việc hai màn hình hoàn chỉnh.

ASUS Zenbook DUO (2026) sở hữu hai màn hình OLED và thiết kế linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều chế độ sử dụng.

Điểm khác biệt lớn nhất của Zenbook DUO không phải nằm ở cấu hình mạnh với vi xử lý Intel Core Ultra Series 3, GPU Intel Arc hay RAM lên tới 32 GB, mà ở khả năng tối ưu quy trình làm việc. Thay vì liên tục chuyển đổi giữa các cửa sổ bằng tổ hợp phím Alt+Tab, người dùng có thể mở tài liệu tham khảo trên màn hình dưới, trong khi màn hình trên dành cho việc soạn thảo. Khi họp trực tuyến, một màn hình hiển thị cuộc gọi, màn hình còn lại dùng để ghi chú hoặc theo dõi tài liệu. Với các công việc sáng tạo như chỉnh sửa ảnh hay dựng video, việc tách riêng khu vực xem trước và bảng công cụ cũng giúp thao tác liền mạch hơn. Thay vì chỉ tiết kiệm vài phút khi xuất file nhờ cấu hình mạnh, thiết kế hai màn hình giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc mỗi ngày.

ASUS cũng cho thấy dòng Zenbook DUO đã trưởng thành hơn so với các thế hệ trước. Khoảng hở giữa hai màn hình OLED được thu hẹp đáng kể, giúp trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn khi kéo thả cửa sổ. Phần bản lề mới giúp hai màn hình gần như nằm trên cùng một mặt phẳng, tạo cảm giác tự nhiên hơn trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, chất liệu Ceraluminum™ vừa giảm trọng lượng vừa tăng độ cứng cáp, kết hợp viên pin 99 Wh - mức dung lượng gần chạm giới hạn cho phép trên laptop hiện nay - giúp người dùng yên tâm làm việc trong thời gian dài. ASUS cũng không cắt giảm các cổng kết nối quan trọng như USB-A hay HDMI, điều ngày càng hiếm gặp trên các mẫu laptop mỏng nhẹ.

Hai màn hình giúp người dùng xử lý nhiều tác vụ cùng lúc, giảm đáng kể thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Dù vậy, Zenbook DUO (2026) không phải lựa chọn dành cho tất cả mọi người. Nếu chỉ phục vụ các tác vụ văn phòng cơ bản hoặc làm việc trên một cửa sổ duy nhất, một chiếc laptop truyền thống vẫn đáp ứng tốt với chi phí hợp lý hơn. Ngược lại, những người thường xuyên đa nhiệm, phải xử lý nhiều nguồn thông tin hoặc làm công việc sáng tạo sẽ cảm nhận rõ lợi ích mà thiết kế hai màn hình mang lại. Thay vì chỉ bổ sung thêm một màn hình để tạo sự khác biệt, ASUS đang hướng tới việc thay đổi cách người dùng tương tác với không gian làm việc di động. Đó cũng là lý do Zenbook DUO không đơn thuần là một chiếc laptop AI mạnh mẽ, mà còn là công cụ giúp nâng cao hiệu suất làm việc theo cách rất thực tế.