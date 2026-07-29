Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] OPPO Reno16 Pro 5G, smartphone với mặt lưng 3D siêu độc

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] OPPO Reno16 Pro 5G, smartphone với mặt lưng 3D siêu độc

OPPO Reno16 Pro 5G gây ấn tượng với mặt lưng kính 3D nổi độc đáo, camera 200MP, chế độ ảnh phim đậm chất Gen Z cùng loạt tính năng AI và màn hình 144Hz cao cấp.

Thiên Trang
info-dienthoai-01.jpg
#OPPO Reno16 Pro #Smartphone 5G #mặt lưng 3D #camera 200MP #AI #màn hình 144Hz

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới