[INFOGRAPHIC] OPPO Reno16 Pro 5G, smartphone với mặt lưng 3D siêu độc

OPPO Reno16 Pro 5G gây ấn tượng với mặt lưng kính 3D nổi độc đáo, camera 200MP, chế độ ảnh phim đậm chất Gen Z cùng loạt tính năng AI và màn hình 144Hz cao cấp.
Mới đây, một số đại lý Mercedes-Benz chính hãng tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu sedan E350e 2026 với mức giá dự kiến khoảng 3,399 tỷ đồng.
Một biến thể mới của phần mềm độc hại RedHook, có khả năng chiếm quyền truy cập shell bằng cách lừa người dùng cấp quyền truy cập trợ năng.
Không chỉ chống ồn hay nghe nhạc, Anker soundcore Liberty 5 Pro Max còn tích hợp AI ghi chú, dịch thuật và đạt Kỷ lục Guinness về chất lượng đàm thoại.
UGREEN FineTrack 2 gây chú ý với thiết kế quả bóng đá ăn theo World Cup 2026, hỗ trợ Find My của Apple và có giá chỉ hơn 300.000 đồng tại Việt Nam.
Mới đây, một số đại lý Mercedes-Benz chính hãng tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu sedan E350e 2026 với mức giá dự kiến khoảng 3,399 tỷ đồng.
Đằng sau cái tên Apple nổi tiếng toàn cầu không phải câu chuyện bí ẩn hay triết lý cao siêu, mà bắt nguồn từ một ý tưởng rất đời thường của Steve Jobs.
Một nghiên cứu mới từ Thụy Điển cho thấy AI có thể kéo dài tuổi thọ pin xe điện tới gần 23%, mở ra triển vọng giúp pin Tesla hoạt động thêm hơn 100.000 dặm.
Honda Việt Nam (HVN) vừa triệu hồi bộ đôi môtô động cơ 500cc là Rebel 500 và CL500 vì lỗi do ốc bắt tay lái. Ngoài ra còn có CB1000 Hornet vì hai lỗi khác nhau.
Thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ có thể âm thầm làm giảm chất lượng giấc ngủ. Chỉ với vài thay đổi nhỏ, bạn có thể ngủ ngon và tỉnh táo hơn mỗi sáng.
Smart TV phản hồi chậm, giật lag sau thời gian dài sử dụng không phải lúc nào cũng do phần cứng.
Sau khi những hình ảnh của Sportage thế hệ thứ 6 (mã NQ6) bị rò rỉ, NYMammoth đã nhanh chóng phác họa mang đến cái nhìn rõ nét hơn về mẫu SUV bán chạy nhất Kia.
Những tin nhắn SMS với nội dung "Tài khoản có dư...", "Nạp 188 nhận 376" đang được phát tán rộng rãi nhằm dụ người dùng truy cập website giả mạo.
Lepas vừa ra mắt ôtô điện L6 EV tại thị trường Thái Lan với hai phiên bản, bao gồm Comfort và Premium với giá 769.900-829.900 Baht (khoảng 616-664 triệu đồng).
Không chỉ thời tiết nắng nóng, một số phụ kiện smartphone tưởng vô hại cũng có thể khiến máy quá nhiệt, chai pin và giảm hiệu năng nếu dùng sai cách.
Kính chống ánh sáng xanh được quảng cáo giúp bảo vệ võng mạc. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy các lợi ích này vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.
Honda SH150i nhập Italy bản Super Vetro 2 in 1 được một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu thực hiện custom, kết hợp 2 sắc xanh trên một chiếc xe.
Từng nghĩ laptop hai màn hình chỉ để trình diễn công nghệ, nhưng ASUS Zenbook DUO (2026) đã chứng minh giá trị thực bằng trải nghiệm đa nhiệm hiệu quả.
Honda Việt Nam vừa triệu hồi các mẫu CB1000 Hornet nhập khẩu từ Nhật Bản vì lỗi rò rỉ xăng, làm tăng nguy cơ hoả hoạn và có nguy cơ phải thay thế động cơ mới.
Tại Nhật hay Úc vẫn đang sản xuất Toyota Land Cruiser 70 bán tải hoặc wagon 5 cửa, riêng Trung Đông và một số nước Nam Mỹ/châu Á còn nhiều bản trục cơ sở ngắn.
Cha đẻ của Linux đã lên tiếng khẳng định rằng nếu ai đó không hài lòng với AI thì hãy tự phát triển phiên bản riêng hoặc rút lui khỏi dự án, thay vì chỉ trích.
Chỉ với 4 từ về trận đấu robot tại Trung Quốc, Elon Musk đã thu hút sự chú ý toàn cầu, hé lộ giai đoạn mới của cuộc đua robot hình người.