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[GALLERY] Tag định vị hình quả bóng World Cup giá chỉ hơn 300.000 đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tag định vị hình quả bóng World Cup giá chỉ hơn 300.000 đồng

UGREEN FineTrack 2 gây chú ý với thiết kế quả bóng đá ăn theo World Cup 2026, hỗ trợ Find My của Apple và có giá chỉ hơn 300.000 đồng tại Việt Nam.

Thiên Trang (th)
Giữa sức nóng của World Cup 2026, UGREEN đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ra mắt FineTrack 2, mẫu tag định vị có thiết kế mô phỏng quả bóng đá mini độc đáo, hỗ trợ mạng lưới Find My của Apple nhưng chỉ có giá hơn 300.000 đồng, bằng gần một nửa so với AirTag chính hãng, mở ra thêm lựa chọn hấp dẫn cho người dùng hệ sinh thái iPhone. (Ảnh: Genk)
Giữa sức nóng của World Cup 2026, UGREEN đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ra mắt FineTrack 2, mẫu tag định vị có thiết kế mô phỏng quả bóng đá mini độc đáo, hỗ trợ mạng lưới Find My của Apple nhưng chỉ có giá hơn 300.000 đồng, bằng gần một nửa so với AirTag chính hãng, mở ra thêm lựa chọn hấp dẫn cho người dùng hệ sinh thái iPhone. (Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật nhất của FineTrack 2 nằm ở ngoại hình khác biệt khi sở hữu thiết kế hình quả bóng đá đường kính 34 mm, nặng 24 gram với lớp vỏ cao su nhám màu đen, thuộc bộ phụ kiện "Game Day Kit" được UGREEN giới thiệu ngay trước thềm World Cup 2026 nhằm hưởng ứng bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.(Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật nhất của FineTrack 2 nằm ở ngoại hình khác biệt khi sở hữu thiết kế hình quả bóng đá đường kính 34 mm, nặng 24 gram với lớp vỏ cao su nhám màu đen, thuộc bộ phụ kiện "Game Day Kit" được UGREEN giới thiệu ngay trước thềm World Cup 2026 nhằm hưởng ứng bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.(Ảnh: Genk)
Việc lựa chọn thời điểm ra mắt cũng được xem là bước đi khéo léo khi sản phẩm xuất hiện đúng lúc người hâm mộ trên toàn thế giới hướng sự chú ý đến World Cup, giúp FineTrack 2 nhanh chóng trở thành một phụ kiện công nghệ "đu trend" bóng đá được nhiều người quan tâm dù mục đích sử dụng hoàn toàn khác với quả bóng thi đấu chính thức.(Ảnh: Genk)
Việc lựa chọn thời điểm ra mắt cũng được xem là bước đi khéo léo khi sản phẩm xuất hiện đúng lúc người hâm mộ trên toàn thế giới hướng sự chú ý đến World Cup, giúp FineTrack 2 nhanh chóng trở thành một phụ kiện công nghệ "đu trend" bóng đá được nhiều người quan tâm dù mục đích sử dụng hoàn toàn khác với quả bóng thi đấu chính thức.(Ảnh: Genk)
Khác với trái bóng Trionda sử dụng chip cảm biến chuyển động IMU để hỗ trợ công nghệ việt vị bán tự động trên sân cỏ, FineTrack 2 chỉ tích hợp module Bluetooth năng lượng thấp phục vụ việc định vị đồ vật thất lạc, vì vậy điểm chung giữa hai sản phẩm chủ yếu nằm ở thiết kế và thời điểm ra mắt chứ không phải công nghệ bên trong.(Ảnh: Genk)
Khác với trái bóng Trionda sử dụng chip cảm biến chuyển động IMU để hỗ trợ công nghệ việt vị bán tự động trên sân cỏ, FineTrack 2 chỉ tích hợp module Bluetooth năng lượng thấp phục vụ việc định vị đồ vật thất lạc, vì vậy điểm chung giữa hai sản phẩm chủ yếu nằm ở thiết kế và thời điểm ra mắt chứ không phải công nghệ bên trong.(Ảnh: Genk)
Về trải nghiệm sử dụng, FineTrack 2 hoạt động tương tự AirTag khi người dùng chỉ cần nhấn giữ nút nguồn, mở ứng dụng Find My trên iPhone rồi ghép nối trong chưa đầy một phút, sau đó thiết bị sẽ tận dụng mạng lưới hàng trăm triệu thiết bị Apple trên toàn cầu để hỗ trợ cập nhật vị trí khi bị thất lạc.(Ảnh: Genk)
Về trải nghiệm sử dụng, FineTrack 2 hoạt động tương tự AirTag khi người dùng chỉ cần nhấn giữ nút nguồn, mở ứng dụng Find My trên iPhone rồi ghép nối trong chưa đầy một phút, sau đó thiết bị sẽ tận dụng mạng lưới hàng trăm triệu thiết bị Apple trên toàn cầu để hỗ trợ cập nhật vị trí khi bị thất lạc.(Ảnh: Genk)
Để có mức giá dễ tiếp cận, UGREEN đã cắt bỏ chip Ultra Wideband (UWB), đồng nghĩa FineTrack 2 không thể dẫn đường chính xác từng centimet như AirTag mà chỉ xác định vị trí trong phạm vi khoảng 5-10 mét khi ở gần, kết hợp loa cảnh báo 110 dB để người dùng dễ dàng tìm thấy đồ vật hơn.(Ảnh: Genk)
Để có mức giá dễ tiếp cận, UGREEN đã cắt bỏ chip Ultra Wideband (UWB), đồng nghĩa FineTrack 2 không thể dẫn đường chính xác từng centimet như AirTag mà chỉ xác định vị trí trong phạm vi khoảng 5-10 mét khi ở gần, kết hợp loa cảnh báo 110 dB để người dùng dễ dàng tìm thấy đồ vật hơn.(Ảnh: Genk)
Bù lại, FineTrack 2 ghi điểm nhờ viên pin CR2450 dung lượng 600mAh kết hợp chip tiết kiệm điện Atmosic ATM2202 với thời lượng sử dụng được hãng công bố lên tới 5-7 năm trong điều kiện thử nghiệm, đồng thời đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68 cao hơn chuẩn IP67 của AirTag, dù pin được thiết kế hàn kín và không thể thay thế khi hết.(Ảnh: Genk)
Bù lại, FineTrack 2 ghi điểm nhờ viên pin CR2450 dung lượng 600mAh kết hợp chip tiết kiệm điện Atmosic ATM2202 với thời lượng sử dụng được hãng công bố lên tới 5-7 năm trong điều kiện thử nghiệm, đồng thời đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68 cao hơn chuẩn IP67 của AirTag, dù pin được thiết kế hàn kín và không thể thay thế khi hết.(Ảnh: Genk)
Tại Việt Nam, UGREEN FineTrack 2 hiện được bán với giá chỉ hơn 300.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 890.000 đồng của AirTag chính hãng, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng iPhone và iPad muốn sở hữu một thiết bị định vị giá rẻ, thiết kế độc đáo và bắt kịp không khí World Cup 2026.(Ảnh: Genk)
Tại Việt Nam, UGREEN FineTrack 2 hiện được bán với giá chỉ hơn 300.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 890.000 đồng của AirTag chính hãng, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng iPhone và iPad muốn sở hữu một thiết bị định vị giá rẻ, thiết kế độc đáo và bắt kịp không khí World Cup 2026.(Ảnh: Genk)
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (th)
#định vị #UGREEN #World Cup #Find My #AirTag

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