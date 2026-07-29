Smart TV chạy chậm? Đừng vội thay mới, thử ngay cách này

Sau một thời gian sử dụng, không ít người nhận thấy Smart TV phản hồi chậm hơn trước. Các ứng dụng mất nhiều thời gian để mở, thao tác chuyển đổi giữa các menu trở nên ì ạch, trong khi video phát trực tuyến đôi lúc bị giật hoặc đứng hình. Điều này khiến trải nghiệm giải trí bị ảnh hưởng và khiến nhiều người nghĩ đến việc thay TV mới. Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, nguyên nhân không nằm ở việc thiết bị đã "quá cũ", mà đến từ phần mềm, dung lượng lưu trữ hoặc quá trình sử dụng lâu ngày chưa được tối ưu.

Các dòng Smart TV hiện nay đều hoạt động như một chiếc máy tính thu nhỏ, sở hữu hệ điều hành, bộ nhớ và kho ứng dụng riêng. Vì vậy, giống điện thoại hay laptop, hiệu suất của TV cũng có thể suy giảm nếu phần mềm không được cập nhật thường xuyên. Những bản cập nhật mới từ nhà sản xuất không chỉ bổ sung tính năng mà còn sửa lỗi, vá lỗ hổng bảo mật và tối ưu hiệu năng vận hành. Nếu sử dụng TV Samsung, người dùng có thể vào Settings > All Settings > Support > Software Update để kiểm tra phiên bản mới. Trong khi đó, với các mẫu chạy Google TV, đường dẫn là Settings > System > About > System Software Update. Chỉ vài phút cập nhật có thể giúp thiết bị hoạt động ổn định và mượt mà hơn đáng kể.

Cập nhật phần mềm định kỳ là một trong những cách đơn giản nhất giúp Smart TV cải thiện hiệu năng và khắc phục tình trạng phản hồi chậm.

Một nguyên nhân khác thường bị bỏ qua là bộ nhớ lưu trữ gần đầy. Không ít người cài đặt hàng chục ứng dụng xem phim, nghe nhạc, chơi game nhưng chỉ sử dụng một vài ứng dụng thường xuyên. Khi dung lượng còn trống ngày càng ít, hệ điều hành sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý dữ liệu, khiến TV hoạt động chậm chạp. Việc gỡ bỏ những ứng dụng không còn nhu cầu sử dụng sẽ giải phóng tài nguyên và giúp thiết bị vận hành nhẹ nhàng hơn. Trên TV Samsung, người dùng chỉ cần chọn ứng dụng cần xóa từ màn hình chính rồi nhấn Remove để gỡ cài đặt. Với Google TV, thao tác được thực hiện trong mục Settings > Apps, sau đó chọn Uninstall đối với các ứng dụng không cần thiết.

Bên cạnh phần mềm và bộ nhớ, tốc độ mạng Internet cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác "lag" khi sử dụng Smart TV. Trong nhiều trường hợp, TV vẫn hoạt động bình thường nhưng video tải chậm hoặc chất lượng hình ảnh liên tục giảm do kết nối Wi-Fi không ổn định. Người dùng nên kiểm tra lại vị trí đặt bộ phát Wi-Fi, hạn chế các vật cản gây suy hao tín hiệu hoặc cân nhắc sử dụng kết nối mạng dây nếu thường xuyên xem nội dung 4K hay phát trực tuyến chất lượng cao. Ngoài ra, việc khởi động lại TV định kỳ cũng giúp giải phóng bộ nhớ tạm và đóng các tiến trình chạy nền, từ đó cải thiện tốc độ phản hồi khi sử dụng.

Gỡ bớt ứng dụng không sử dụng và duy trì dung lượng trống sẽ giúp Smart TV vận hành ổn định hơn sau thời gian dài sử dụng.

Trước khi quyết định chi tiền để nâng cấp lên một chiếc Smart TV mới, người dùng nên thử áp dụng các biện pháp tối ưu cơ bản như cập nhật hệ điều hành, dọn dẹp bộ nhớ và kiểm tra kết nối mạng. Đây đều là những thao tác đơn giản nhưng có thể mang lại khác biệt rõ rệt về hiệu năng. Chỉ khi thiết bị đã quá cũ, không còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật hoặc phần cứng không đáp ứng được các ứng dụng hiện đại, việc thay thế bằng một mẫu TV mới mới thực sự cần thiết. Trong nhiều trường hợp, chỉ vài phút "bảo dưỡng" đúng cách cũng đủ để chiếc Smart TV lấy lại sự mượt mà như những ngày đầu sử dụng.