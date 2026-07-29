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[GALLERY] Cận cảnh Honda SH150i "màu độc" tại Việt Nam, từ 235 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Honda SH150i "màu độc" tại Việt Nam, từ 235 triệu đồng

Honda SH150i nhập Italy bản Super Vetro 2 in 1 được một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu thực hiện custom, kết hợp 2 sắc xanh trên một chiếc xe.

Tâm Võ
Honda SH150i Italy phiên bản đặc biệt "Super Vetro 2 in 1" mới được trình làng tại sự kiện khai trương một showroom xe ở Đồng Tháp. Được phát triển bởi Cub House Sài Gòn, mẫu xe gây chú ý khi kết hợp hai màu sắc biểu tượng của thế hệ 2025 và 2026 trên cùng một thân xe, đi kèm số lượng sản xuất giới hạn nhằm hướng tới nhóm khách hàng đam mê sưu tầm.
Honda SH150i Italy phiên bản đặc biệt "Super Vetro 2 in 1" mới được trình làng tại sự kiện khai trương một showroom xe ở Đồng Tháp. Được phát triển bởi Cub House Sài Gòn, mẫu xe gây chú ý khi kết hợp hai màu sắc biểu tượng của thế hệ 2025 và 2026 trên cùng một thân xe, đi kèm số lượng sản xuất giới hạn nhằm hướng tới nhóm khách hàng đam mê sưu tầm.
Về mẫu xe tay ga Honda SH150i nhập Ý, chiếc xe này từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với màu Vetro Green đặc biệt - xanh ngọc lục bảo đặc trưng cùng thiết kế phần đầu xe mang đậm phong cách SH Italy cổ điển vào năm 2025.
Về mẫu xe tay ga Honda SH150i nhập Ý, chiếc xe này từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với màu Vetro Green đặc biệt - xanh ngọc lục bảo đặc trưng cùng thiết kế phần đầu xe mang đậm phong cách SH Italy cổ điển vào năm 2025.
Tuy nhiên, khi phiên bản Vetro Blue 2026 ra mắt với sắc xanh Sapphire hiện đại cùng hàng loạt nâng cấp về công nghệ (màn hình màu TFT, hệ thống đèn cải tiến), người dùng phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa kiểu dáng quen thuộc của đời cũ và công nghệ của đời mới.
Tuy nhiên, khi phiên bản Vetro Blue 2026 ra mắt với sắc xanh Sapphire hiện đại cùng hàng loạt nâng cấp về công nghệ (màn hình màu TFT, hệ thống đèn cải tiến), người dùng phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa kiểu dáng quen thuộc của đời cũ và công nghệ của đời mới.
Từ nhu cầu thực tế này, Cub House Sài Gòn đã phát triển phiên bản custom "Super Vetro 2 in 1". Đây là thiết kế tích hợp cả hai dải màu Vetro Green và Vetro Blue Sapphire lên cùng một chiếc xe, giúp người dùng trải nghiệm được công nghệ hiện đại của thế hệ 2026 nhưng vẫn giữ lại được "gương mặt" quen thuộc của thế hệ 2025.
Từ nhu cầu thực tế này, Cub House Sài Gòn đã phát triển phiên bản custom "Super Vetro 2 in 1". Đây là thiết kế tích hợp cả hai dải màu Vetro Green và Vetro Blue Sapphire lên cùng một chiếc xe, giúp người dùng trải nghiệm được công nghệ hiện đại của thế hệ 2026 nhưng vẫn giữ lại được "gương mặt" quen thuộc của thế hệ 2025.
Điểm nổi bật nhất của Super Vetro 2 in 1 nằm ở sự đồng bộ và mức độ hoàn thiện chi tiết. Xe được phân phối với hai cấu hình phối màu đối lập, mỗi cấu hình giới hạn đúng 200 chiếc. Phiên bản Green Sapphire sẽ có nửa trước xe mang màu xanh ngọc Vetro Green, nửa sau là xanh Vetro Blue Sapphire. Đi kèm là yên xe thêu chỉ xanh Blue và bộ mâm sơn đen.
Điểm nổi bật nhất của Super Vetro 2 in 1 nằm ở sự đồng bộ và mức độ hoàn thiện chi tiết. Xe được phân phối với hai cấu hình phối màu đối lập, mỗi cấu hình giới hạn đúng 200 chiếc. Phiên bản Green Sapphire sẽ có nửa trước xe mang màu xanh ngọc Vetro Green, nửa sau là xanh Vetro Blue Sapphire. Đi kèm là yên xe thêu chỉ xanh Blue và bộ mâm sơn đen.
Phiên bản Honda SH150i Sapphire Green thì ngược lại, nửa trước xe mang màu xanh Vetro Blue Sapphire, nửa sau là xanh Vetro Green. Cấu hình này sử dụng yên xe thêu chỉ xanh Green và bộ mâm màu nhôm sáng tương phản.
Phiên bản Honda SH150i Sapphire Green thì ngược lại, nửa trước xe mang màu xanh Vetro Blue Sapphire, nửa sau là xanh Vetro Green. Cấu hình này sử dụng yên xe thêu chỉ xanh Green và bộ mâm màu nhôm sáng tương phản.
Từng chiếc xe xuất xưởng đều được đánh số thứ tự từ 001-200/200 thông qua bộ tem thiết kế riêng biệt, sử dụng vật liệu chống giả để đảm bảo tính độc bản.
Từng chiếc xe xuất xưởng đều được đánh số thứ tự từ 001-200/200 thông qua bộ tem thiết kế riêng biệt, sử dụng vật liệu chống giả để đảm bảo tính độc bản.
Để đảm bảo tính liền mạch trong thiết kế, các chi tiết phụ trợ cũng được tinh chỉnh kỹ lưỡng. Phần ốp động cơ và ốp ống xả được sơn màu bạc, kết hợp cùng logo Honda bạc nổi bật trên nền đen.
Để đảm bảo tính liền mạch trong thiết kế, các chi tiết phụ trợ cũng được tinh chỉnh kỹ lưỡng. Phần ốp động cơ và ốp ống xả được sơn màu bạc, kết hợp cùng logo Honda bạc nổi bật trên nền đen.
Đại diện đơn vị phát triển chia sẻ, mẫu xe này được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, nơi cộng đồng người chơi xe tay ga Honda SH Italy luôn có những đòi hỏi khắt khe về tính độc bản và cá nhân hóa.
Đại diện đơn vị phát triển chia sẻ, mẫu xe này được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, nơi cộng đồng người chơi xe tay ga Honda SH Italy luôn có những đòi hỏi khắt khe về tính độc bản và cá nhân hóa.
Các thông số kỹ thuật, trang bị trên phiên bản này của Honda SH150i nhập khẩu Italy vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi so với Honda SH150i Vetro Blue từng ra mắt trước đó - động cơ eSP+ 150 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 16,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.
Các thông số kỹ thuật, trang bị trên phiên bản này của Honda SH150i nhập khẩu Italy vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi so với Honda SH150i Vetro Blue từng ra mắt trước đó - động cơ eSP+ 150 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 16,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.
Mức giá chiếc xe ga cao cấp phiên bản giới hạn này khởi điểm từ 235 triệu đồng, giá có thể tăng lên tùy vào số thứ tự từng xe, Honda SH150i Super Vetro 2-in-1 nghiêng về mục đích sưu tầm hơn, thay vì là lựa chọn xe tay ga dành cho số đông.
Mức giá chiếc xe ga cao cấp phiên bản giới hạn này khởi điểm từ 235 triệu đồng, giá có thể tăng lên tùy vào số thứ tự từng xe, Honda SH150i Super Vetro 2-in-1 nghiêng về mục đích sưu tầm hơn, thay vì là lựa chọn xe tay ga dành cho số đông.
Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 hiện đang được trưng bày và giới thiệu tại showroom Moto Đồng Tháp, không gian chuyên biệt dành cho các dòng xe máy cao cấp, xe độc và các phiên bản giới hạn.
Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 hiện đang được trưng bày và giới thiệu tại showroom Moto Đồng Tháp, không gian chuyên biệt dành cho các dòng xe máy cao cấp, xe độc và các phiên bản giới hạn.
Video: Honda SH Vetro 2025 & 2026 có gì khác biệt?
Tâm Võ
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