[GALLERY] Google "khóa" Gemini với Meta, AI đối mặt cơn khát hạ tầng

Google được cho là đã hạn chế Meta sử dụng Gemini do thiếu năng lực tính toán, cho thấy cuộc đua AI đang chuyển từ cạnh tranh mô hình sang hạ tầng.



