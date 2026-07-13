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[GALLERY] Google "khóa" Gemini với Meta, AI đối mặt cơn khát hạ tầng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Google "khóa" Gemini với Meta, AI đối mặt cơn khát hạ tầng

Google được cho là đã hạn chế Meta sử dụng Gemini do thiếu năng lực tính toán, cho thấy cuộc đua AI đang chuyển từ cạnh tranh mô hình sang hạ tầng.

Thiên Trang (th)
Cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang bước sang một giai đoạn mới khi Google được cho là phải giới hạn lượng tài nguyên tính toán dành cho Meta trên nền tảng Gemini, hé lộ thực tế rằng GPU và trung tâm dữ liệu giờ đây mới là "điểm nghẽn" lớn nhất của ngành công nghệ.
Cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang bước sang một giai đoạn mới khi Google được cho là phải giới hạn lượng tài nguyên tính toán dành cho Meta trên nền tảng Gemini, hé lộ thực tế rằng GPU và trung tâm dữ liệu giờ đây mới là "điểm nghẽn" lớn nhất của ngành công nghệ.
Theo Financial Times, quyết định này được áp dụng từ khoảng tháng 3 sau khi Meta yêu cầu mức năng lực xử lý vượt quá khả năng đáp ứng của Google, khiến một số dự án AI nội bộ của tập đoàn mạng xã hội bị chậm tiến độ dù đây là doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ USD cho AI.
Theo Financial Times, quyết định này được áp dụng từ khoảng tháng 3 sau khi Meta yêu cầu mức năng lực xử lý vượt quá khả năng đáp ứng của Google, khiến một số dự án AI nội bộ của tập đoàn mạng xã hội bị chậm tiến độ dù đây là doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ USD cho AI.
Điều đáng chú ý là Meta vẫn phải sử dụng Gemini cho nhiều tác vụ như kiểm duyệt nội dung, phát hiện gian lận, chatbot quảng cáo hay hỗ trợ lập trình vì trong nhiều trường hợp mô hình của Google vẫn mang lại hiệu quả cao hơn các phiên bản Llama mà công ty đang phát triển.
Điều đáng chú ý là Meta vẫn phải sử dụng Gemini cho nhiều tác vụ như kiểm duyệt nội dung, phát hiện gian lận, chatbot quảng cáo hay hỗ trợ lập trình vì trong nhiều trường hợp mô hình của Google vẫn mang lại hiệu quả cao hơn các phiên bản Llama mà công ty đang phát triển.
Sự việc phản ánh một xu hướng mới của ngành AI, khi ngay cả những doanh nghiệp sở hữu mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu cũng không chỉ dựa vào công nghệ của riêng mình mà sẵn sàng kết hợp nhiều mô hình khác nhau để tối ưu chất lượng, chi phí và hiệu suất cho từng bài toán.
Sự việc phản ánh một xu hướng mới của ngành AI, khi ngay cả những doanh nghiệp sở hữu mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu cũng không chỉ dựa vào công nghệ của riêng mình mà sẵn sàng kết hợp nhiều mô hình khác nhau để tối ưu chất lượng, chi phí và hiệu suất cho từng bài toán.
Đáng nói, nguyên nhân Google giới hạn Meta không xuất phát từ cạnh tranh trực tiếp mà do thiếu năng lực tính toán, trong bối cảnh nhu cầu suy luận AI (AI inference) bùng nổ khi hàng tỷ lượt truy vấn từ chatbot, trợ lý lập trình và các dịch vụ AI liên tục tạo áp lực lên hệ thống GPU và trung tâm dữ liệu.
Đáng nói, nguyên nhân Google giới hạn Meta không xuất phát từ cạnh tranh trực tiếp mà do thiếu năng lực tính toán, trong bối cảnh nhu cầu suy luận AI (AI inference) bùng nổ khi hàng tỷ lượt truy vấn từ chatbot, trợ lý lập trình và các dịch vụ AI liên tục tạo áp lực lên hệ thống GPU và trung tâm dữ liệu.
Chính CEO Sundar Pichai từng thừa nhận Google Cloud vẫn còn lượng hợp đồng khổng lồ chưa thể triển khai vì thiếu hạ tầng, cho thấy bài toán AI hiện nay không còn nằm ở chất lượng thuật toán mà ở khả năng xây dựng và vận hành hệ thống điện toán quy mô lớn.
Chính CEO Sundar Pichai từng thừa nhận Google Cloud vẫn còn lượng hợp đồng khổng lồ chưa thể triển khai vì thiếu hạ tầng, cho thấy bài toán AI hiện nay không còn nằm ở chất lượng thuật toán mà ở khả năng xây dựng và vận hành hệ thống điện toán quy mô lớn.
Để giải quyết cơn khát compute, Google được cho là đã chi khoảng 920 triệu USD mỗi tháng để thuê thêm năng lực tính toán, trong khi Meta cũng đẩy mạnh xây dựng các trung tâm dữ liệu AI mới và ưu tiên sử dụng nhiều hơn các mô hình nội bộ nhằm giảm sự phụ thuộc vào đối thủ.
Để giải quyết cơn khát compute, Google được cho là đã chi khoảng 920 triệu USD mỗi tháng để thuê thêm năng lực tính toán, trong khi Meta cũng đẩy mạnh xây dựng các trung tâm dữ liệu AI mới và ưu tiên sử dụng nhiều hơn các mô hình nội bộ nhằm giảm sự phụ thuộc vào đối thủ.
Việc Google phải "khóa van" Gemini với Meta vì thiếu GPU đã trở thành minh chứng rõ nét rằng cuộc đua AI không còn chỉ xoay quanh mô hình thông minh nhất, mà đang chuyển sang cuộc cạnh tranh về hạ tầng, điện năng và năng lực tính toán, những yếu tố được xem là "mỏ vàng" quyết định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên AI.
Việc Google phải "khóa van" Gemini với Meta vì thiếu GPU đã trở thành minh chứng rõ nét rằng cuộc đua AI không còn chỉ xoay quanh mô hình thông minh nhất, mà đang chuyển sang cuộc cạnh tranh về hạ tầng, điện năng và năng lực tính toán, những yếu tố được xem là "mỏ vàng" quyết định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên AI.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (th)
#Google #Meta #AI #hạ tầng #GPU #trung tâm dữ liệu

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