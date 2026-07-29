Vì sao Apple lấy quả táo làm tên hãng công nghệ?

Đằng sau cái tên Apple nổi tiếng toàn cầu không phải câu chuyện bí ẩn hay triết lý cao siêu, mà bắt nguồn từ một ý tưởng rất đời thường của Steve Jobs.

Giữa hàng loạt tên tuổi công nghệ mang đậm màu sắc kỹ thuật như Microsoft, Intel hay Oracle, Apple luôn tạo cảm giác khác biệt ngay từ chính tên gọi. Một loại trái cây tưởng chừng chẳng liên quan đến máy tính hay điện thoại lại trở thành biểu tượng của một trong những thương hiệu giá trị nhất thế giới. Trong nhiều năm, nguồn gốc cái tên "Apple" đã tạo ra không ít giả thuyết, từ cảm hứng về quả táo của Isaac Newton cho đến mối liên hệ với Apple Corps - hãng thu âm gắn liền với ban nhạc The Beatles. Tuy nhiên, lời giải thích từ hai nhà đồng sáng lập Steve Jobs và Steve Wozniak lại đơn giản hơn rất nhiều.

Theo cuốn Tiểu sử Steve Jobs của Walter Isaacson, ý tưởng đặt tên công ty xuất hiện vào năm 1976, khi Steve Jobs đang theo đuổi chế độ ăn nhiều trái cây và vừa trở về sau chuyến thăm một trang trại táo tại bang Oregon (Mỹ). Ông cho biết mình thích cái tên "Apple" vì nó mang cảm giác vui vẻ, gần gũi và không hề đáng sợ như nhiều cái tên đậm chất kỹ thuật thời bấy giờ. Trong một số cuộc phỏng vấn sau này, Steve Wozniak cũng xác nhận rằng khi cả hai cùng thảo luận về việc thành lập công ty, Jobs đã đề xuất tên gọi "Apple Computer". Dù cân nhắc nhiều lựa chọn khác, cuối cùng họ vẫn thống nhất rằng đây là cái tên dễ nhớ, thân thiện và tạo thiện cảm ngay từ lần đầu nghe thấy.

Steve Jobs và Steve Wozniak đã chọn tên Apple từ một ý tưởng rất đời thường, thay vì dựa trên những câu chuyện biểu tượng như nhiều người vẫn nghĩ.

Bên cạnh yếu tố đơn giản và dễ tiếp cận, Steve Jobs còn có một lý do thực tế khác. Thời điểm Internet chưa phổ biến, danh bạ điện thoại là kênh quan trọng để khách hàng tìm kiếm doanh nghiệp. Jobs từng làm việc tại Atari và nhận ra rằng một cái tên bắt đầu bằng chữ "A" sẽ xuất hiện trước nhiều công ty khác trong danh sách, giúp tăng khả năng được chú ý. Dù đây không phải yếu tố quyết định duy nhất, chi tiết này cho thấy nhà sáng lập Apple đã sớm quan tâm đến giá trị của nhận diện thương hiệu và cách một doanh nghiệp có thể ghi dấu trong tâm trí khách hàng ngay từ những bước đầu tiên.

Trong bối cảnh Thung lũng Silicon giữa thập niên 1970, phần lớn doanh nghiệp công nghệ đều lựa chọn những cái tên mang hơi hướng khoa học hoặc kỹ thuật để thể hiện sự tiên tiến. Chính vì vậy, Apple trở thành một ngoại lệ. Nhiều chuyên gia thương hiệu sau này cho rằng lựa chọn ấy vô tình phản ánh đúng triết lý phát triển sản phẩm của Steve Jobs: đưa công nghệ đến gần người dùng phổ thông thay vì khiến nó trở nên khô khan và khó tiếp cận. Dù Steve Jobs chưa từng khẳng định đây là mục tiêu khi đặt tên công ty, cách Apple phát triển các sản phẩm như Macintosh, iPhone, iPad hay MacBook trong nhiều thập kỷ sau đó đã củng cố hình ảnh về một thương hiệu đề cao sự đơn giản, trực quan và trải nghiệm người dùng.

Từ một loại trái cây quen thuộc, Apple đã trở thành một trong những thương hiệu công nghệ có giá trị và mức độ nhận diện cao nhất thế giới.

Gần 50 năm kể từ ngày Apple ra đời, điều đáng chú ý là ý nghĩa của cái tên đã hoàn toàn thay đổi. Nếu trước đây "Apple" chỉ đơn giản là từ chỉ một loại trái cây quen thuộc, thì ngày nay, phần lớn người dùng trên thế giới sẽ nghĩ ngay đến hãng công nghệ đứng sau iPhone, MacBook hay Apple Watch. Câu chuyện về nguồn gốc tên gọi Apple cũng cho thấy một bài học thú vị trong xây dựng thương hiệu: một cái tên không nhất thiết phải mang màu sắc công nghệ hay chứa đựng thông điệp phức tạp để trở nên nổi tiếng. Điều quan trọng hơn là những giá trị, sản phẩm và trải nghiệm mà doanh nghiệp tạo dựng theo thời gian. Chính điều đó đã biến một từ ngữ đời thường thành biểu tượng toàn cầu của ngành công nghệ.