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Elon Musk nói 4 từ, cuộc đua robot hình người nóng hơn bao giờ hết

Chỉ với 4 từ về trận đấu robot tại Trung Quốc, Elon Musk đã thu hút sự chú ý toàn cầu, hé lộ giai đoạn mới của cuộc đua robot hình người.

Thiên Trang (th)

Chỉ một dòng trạng thái ngắn của Elon Musk cũng đủ khiến cả cộng đồng công nghệ sôi động. Mới đây, CEO Tesla chia sẻ đoạn video ghi lại màn đối kháng giữa hai robot hình người trong lồng đấu tại Trung Quốc kèm bình luận vỏn vẹn: "Robot fights are fun" (Trận đấu robot thật thú vị). Không nhắc đến Tesla Optimus, cũng không phân tích công nghệ phía sau, nhưng bốn từ ấy nhanh chóng trở thành chủ đề được giới công nghệ và AI bàn luận. Với người nhiều năm khẳng định robot hình người sẽ trở thành thị trường còn lớn hơn cả ô tô, động thái này được xem là tín hiệu cho thấy cuộc đua phát triển robot đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, nơi khả năng vận động trong môi trường thực tế được đặt lên hàng đầu.

Đoạn video mà Elon Musk chia sẻ đến từ giải đấu Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) do startup EngineAI của Trung Quốc tổ chức. Trong màn so tài gây chú ý nhất, robot White Eagle tung cú đá khiến đầu của đối thủ Matador gần như tách khỏi thân, nhưng cỗ máy vẫn tiếp tục chiến đấu vì bộ điều khiển chính được đặt bên trong thân robot thay vì phần đầu. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, khung cảnh này gợi nhớ đến những bộ phim khoa học viễn tưởng như Real Steel. Tuy nhiên, dưới góc độ kỹ thuật, điều đáng giá không nằm ở những cú đấm hay cú đá, mà ở cách robot duy trì thăng bằng, tự phục hồi sau va chạm và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dù gặp sự cố phần cứng. Đây đều là những năng lực quan trọng nếu robot hình người muốn làm việc trong nhà máy, kho vận hoặc hỗ trợ con người trong tương lai.

Trận đấu robot tại giải URKL thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi được Elon Musk chia sẻ trên mạng xã hội.

Một điểm đáng chú ý là tất cả đội thi tại URKL đều sử dụng chung nền tảng robot T800 do EngineAI phát triển. Điều đó đồng nghĩa cuộc cạnh tranh không nằm ở phần cứng mà tập trung vào thuật toán điều khiển, khả năng xử lý tình huống và trí tuệ nhân tạo. Robot phải liên tục phân tích chuyển động của đối thủ, giữ thăng bằng sau va chạm, tự đứng dậy khi bị ngã và điều chỉnh tư thế chỉ trong tích tắc. Khác với những video trình diễn trong môi trường được kiểm soát, nơi robot chỉ thực hiện các thao tác đã được lập trình sẵn, võ đài đối kháng buộc AI phải phản ứng với vô số tình huống bất ngờ. Chính những cú ngã, va chạm hay lỗi vận hành lại trở thành nguồn dữ liệu quý giá để cải thiện thuật toán và nâng cao độ bền cơ khí. Đây cũng là triết lý mà Tesla theo đuổi nhiều năm qua khi thu thập dữ liệu thực tế từ hàng triệu xe điện để hoàn thiện hệ thống lái tự động và đào tạo robot Optimus.

Không ít chuyên gia cho rằng việc Elon Musk chia sẻ video không đơn thuần là hưởng ứng một nội dung giải trí. Trong bối cảnh Tesla đang đầu tư mạnh cho robot hình người, những cuộc đối kháng như URKL có thể được xem như "phòng thí nghiệm ngoài đời thực" giúp kiểm chứng khả năng vận động của robot trong môi trường khắc nghiệt. Những dữ liệu về cân bằng động, va chạm, phản ứng và phục hồi sau sự cố rất khó tái tạo đầy đủ trong phòng nghiên cứu. Điều này cho thấy robot hình người đang dịch chuyển từ giai đoạn trình diễn sang giai đoạn kiểm chứng năng lực thực tế, nơi AI không chỉ biết thực hiện đúng kịch bản mà còn phải thích nghi với các tình huống khó lường.

Các trận đấu robot không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp thu thập dữ liệu để huấn luyện AI và cải thiện khả năng vận động.

Sự kiện cũng phản ánh cán cân cạnh tranh mới của ngành robot toàn cầu. Nếu trước đây, Boston Dynamics hay Tesla gần như chiếm trọn sự chú ý, thì hiện nay hàng loạt startup Trung Quốc như EngineAI, Unitree, UBTech, AgiBot hay Fourier Intelligence đang tăng tốc với những màn trình diễn ngày càng thực tế và giàu tính ứng dụng. Thay vì chỉ cho robot đi bộ, nhảy múa hoặc gắp đồ, các doanh nghiệp bắt đầu thử nghiệm trong những môi trường phức tạp hơn để chứng minh năng lực AI. Những trận đấu robot vì thế không chỉ là chiến lược truyền thông hiệu quả mà còn là cách đánh giá tốc độ học hỏi, khả năng thích nghi và độ ổn định của robot trong thế giới thực. Có lẽ đó mới là ý nghĩa lớn nhất phía sau bốn từ của Elon Musk: robot hình người đang tiến gần hơn đến cuộc sống hàng ngày, và những màn đối kháng hôm nay có thể chính là nền tảng công nghệ cho thế hệ robot sẽ làm việc cùng con người trong thập kỷ tới.

#robot hình người #Elon Musk #cuộc đua robot #AI #URKL #EngineAI

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