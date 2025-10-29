Việt Nam - Anh tăng cường hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực

Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Vương quốc Anh thời gian qua được triển khai theo đúng định hướng, đạt nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, chiều 28/10, tại doanh trại Wellington, thủ đô Luân Đôn, Vương Quốc Anh, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có cuộc gặp song phương với ngài Vernon Coaker, Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Tại buổi gặp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh trong hơn 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Đại tướng Phan Văn Giang tại cuộc gặp song phương với Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh Vernon Coaker. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, quan hệ giữa hai nước luôn được củng cố và phát triển trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên của Việt Nam trong phát triển quan hệ với Vương quốc Anh trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh Vernon Coaker. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Vương quốc Anh thời gian qua được triển khai theo đúng định hướng, phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2017 và thống nhất giữa Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn; đào tạo; an ninh, an toàn hàng hải; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm, trong đó có việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, hải quân, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc; duy trì và mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh Vernon Coaker chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Anh sang học tại Học viện Khoa học quân sự và khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng cho biết, trong năm 2026, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, mong muốn Bộ Quốc phòng Anh tiếp tục ủng hộ, cử đoàn quan chức và doanh nghiệp quốc phòng tham dự sự kiện này.