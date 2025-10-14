Hà Nội

Quân sự

Hợp tác đào tạo nhân lực củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Lào và Quân đội hai nước.

Trà Khánh

Chiều 14/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Lào, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại Lào.

z7116620185041-df59dd0f1ce27b3a9764d08390b2d0cb.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Thu Trang.

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone.

Tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone vui mừng nhận thấy các nội dung trong Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2025 - 2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 đã được cơ quan hai bên phối hợp, triển khai hiệu quả, thực chất trên các mặt như phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào; trao đổi thông tin, tình hình, qua đó tham mưu hiệu quả với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những vấn đề chiến lược tác động đến quốc phòng, an ninh mỗi nước; hợp tác quân, binh chủng, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng được quan tâm thúc đẩy

z7116616052444-db5822c77a25cdac09541ecbda4f57a3.jpg
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Thu Trang.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ; tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Bên cạnh đó tăng cường hợp tác về hậu cần kỹ thuật, phát triển năng lực và hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương; tiếp tục duy trì cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia với hình thức, nội dung phong phú, thực chất, phù hợp với truyền thống, quan hệ đoàn kết giữa ba nước láng giềng anh em.

z7116620211089-cdef41c92d89e54654b25b24d818df72.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Thu Trang.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh năm nay, Đảng, Nhà nước Lào sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Đây là sự kiện trọng đại không chỉ của đất nước Lào mà còn là niềm vui chung của nhân dân Việt Nam. Với kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lớn vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Lào để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng tặng Bộ Quốc phòng Lào 3 xe chỉ huy hãng Vinfast, găng tay trắng, ghệt phục vụ diễu binh; đồng thời gửi tặng các đồng chí Lào pháo hoa do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất để chào mừng lễ kỷ niệm lịch sử này.

z7116620146440-fbbcf43291e751a5810dc55eea9b6c85.jpg
Thượng tướng Khamliang Outhakaysone phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Thu Trang.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone cũng tin tưởng rằng Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia diễn ra vào ngày 15-10 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước nói chung, Quân đội ba nước nói riêng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone đã ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

z7116616909283-f149e5de6ba5645d78b3a31267b06f09.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực.Ảnh: Thu Trang.

*Trước đó, chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến dâng hương, đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại thủ đô Vientiane, Lào.

z7116615594433-95b3f57f0465211af068d39fb05d736f.jpg
z7116615588875-e7442665f988f7cb85045fade6dd15a2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dâng hương, đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: Thu Trang.
