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[VIDEO] WGC: Ngân hàng trung ương đua mua vàng, USD mất vị thế

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[VIDEO] WGC: Ngân hàng trung ương đua mua vàng, USD mất vị thế

Hội đồng Vàng Thế giới dự báo 45% ngân hàng trung ương sẽ mua vàng nhiều hơn, trong khi USD suy giảm ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính.

Minh Quân - Hà Anh
#Đầu tư vàng của ngân hàng trung ương #Xu hướng giảm vai trò của USD #Dự báo mua vàng trong tương lai #Thị trường vàng thế giới #Ảnh hưởng của ngân hàng trung ương đến thị trường tài chính

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