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[VIDEO] Việt Nam đẩy nhanh xây Trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng

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[VIDEO] Việt Nam đẩy nhanh xây Trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng

Phó thủ tướng và Bộ Tài chính tập trung phát triển tài sản mã hóa, tín chỉ carbon tại TP HCM và Đà Nẵng để thu hút dòng vốn.

Minh Quân - Hà Anh
#Trung tâm tài chính #TP HCM #Đà Nẵng #Tài sản mã hóa #Tín chỉ carbon

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