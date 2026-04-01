Quên đổi bằng lái xe quá lâu, có thể bị cấm cấp mới trong 5 năm.

Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định chi tiết các trường hợp thu hồi bằng lái xe, trong đó hành vi bỏ quên bằng lái quá hạn có thể bị cấm cấp mới trong 5 năm.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 12/2025/TT-BCA hướng dẫn chi tiết về việc thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Những quy định mới này đòi hỏi người tham gia giao thông cần nắm vững để chủ động bảo vệ quyền lợi, đồng thời tránh rơi vào các trường hợp bị tước quyền điều khiển phương tiện dài hạn do thiếu hiểu biết về pháp luật.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cơ quan chức năng sẽ thực hiện thu hồi giấy phép lái xe trong các tình huống cụ thể. Đầu tiên là trường hợp người lái xe không còn đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Bên cạnh đó, các giấy phép lái xe được phát hiện cấp sai quy định pháp luật cũng sẽ bị thu hồi ngay lập tức sau khi cơ quan quản lý rà soát.

Đáng chú ý, quy định mới nhấn mạnh chế tài đối với hành vi bỏ quên bằng lái tại cơ quan xử lý vi phạm. Nếu quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt hành chính mà người vi phạm không đến nhận lại giấy phép mà không có lý do chính đáng, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thủ tục thu hồi theo quy trình.

Quá trình thu hồi được thực hiện đồng bộ giữa bản giấy và dữ liệu điện tử. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi phát hiện vi phạm, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông sẽ ra quyết định thu hồi. Lệnh này có hiệu lực vô hiệu hóa bằng lái bản cứng, đồng thời gỡ bỏ thông tin tích hợp trên hệ thống dữ liệu quốc gia và tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Về phía người dân, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo, cá nhân có nghĩa vụ mang giấy phép lái xe đến nộp lại tại Phòng Cảnh sát giao thông. Việc nộp lại này là thủ tục bắt buộc để cơ quan chức năng hoàn tất quy trình hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Tùy vào nguyên nhân thu hồi mà hậu quả pháp lý sẽ khác nhau. Người bị thu hồi do vấn đề sức khỏe hoặc lỗi từ cơ quan cấp phát có thể làm thủ tục cấp lại theo trình tự thông thường sau khi đã khắc phục được điều kiện cần thiết.

TViệc siết chặt quy định thu hồi và hủy bỏ bằng lái được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của tài xế trong việc chấp hành các quyết định xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, mức xử lý nghiêm khắc nhất được dành cho trường hợp cố tình không nhận lại bằng lái quá hạn. Khi đó, giấy phép lái xe cũ sẽ bị hủy vĩnh viễn và người vi phạm bị cấm cấp mới dưới mọi hình thức trong suốt 5 năm. Sau khi hết thời hạn 5 năm cấm vận, cá nhân muốn có bằng lái trở lại buộc phải đăng ký học và vượt qua kỳ thi sát hạch như người cấp bằng lần đầu.