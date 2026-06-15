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[VIDEO] Trung Quốc sử dụng InP làm vũ khí trong cuộc đua AI

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[VIDEO] Trung Quốc sử dụng InP làm vũ khí trong cuộc đua AI

Trung Quốc kiểm soát 70% indium toàn cầu, hạn chế xuất khẩu InP từ 2025, đẩy giá wafer tăng 250%, gây áp lực chuỗi cung ứng AI.

Minh Quân - Hà Anh
#Chiến tranh công nghệ Trung Quốc #Kiểm soát nguồn cung InP #Ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng AI #Giá wafer tăng đột biến #Chiến lược kiểm soát xuất khẩu công nghệ

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