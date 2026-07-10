Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Trung Quốc nhập kỷ lục 163 tấn vàng, gần 100 tấn bốc hơi khỏi thị trường
Trung Quốc nhập khẩu 163 tấn vàng tháng 5, cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, nhưng gần 100 tấn biến mất khỏi thị trường, theo Hội đồng Vàng.
Trung Quốc nhập khẩu 163 tấn vàng tháng 5, cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, nhưng gần 100 tấn biến mất khỏi thị trường, theo Hội đồng Vàng.
Trung Quốc nhập khẩu 163 tấn vàng tháng 5, cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, nhưng gần 100 tấn biến mất khỏi thị trường, theo Hội đồng Vàng.
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Trung Quốc nhập khẩu 163 tấn vàng tháng 5, cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, nhưng gần 100 tấn biến mất khỏi thị trường, theo Hội đồng Vàng.
Nhiều nhà đầu tư chung cư Hà Nội giảm giá hàng tỷ đồng nhưng vẫn khó bán vì áp lực lãi vay và nguồn cung dồi dào.
GDP sáu tháng đầu năm đạt 8,18% nhưng thấp hơn mục tiêu. Chuyên gia đề xuất tháo gỡ thể chế và đẩy mạnh đầu tư công.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Transimex 555 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch và vi phạm quy định giao dịch nội bộ.
Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương P-Lab gây chấn động thị trường, chuyên gia Nguyễn Thị Thu Hươn phân tích khả năng bán lại kim cương này.
Lãi suất trái phiếu ngân hàng tăng lên 8-9%/năm trong tháng 6, với tổng giá trị phát hành hơn 36.400 tỷ đồng.
Khủng hoảng nhiên liệu tại Nga do Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, thúc đẩy doanh số xe điện Geely, Dongfeng tại Moskva tăng vọt.
Gần 1.500 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong nửa đầu năm, tăng 120% so với cùng kỳ, theo số liệu của Cục Thống kê.
Microsoft cắt giảm 4.800 nhân sự toàn cầu, trong đó Xbox mất 3.200 vị trí, ảnh hưởng lớn đến mảng game của hãng vào ngày 6/7.
Sáng 7/7, giá vàng SJC giảm mạnh, chênh lệch giữa trong nước và thế giới vượt 18 triệu đồng, gây chú ý thị trường vàng.
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