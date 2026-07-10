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[VIDEO] Trung Quốc nhập kỷ lục 163 tấn vàng, gần 100 tấn bốc hơi khỏi thị trường

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[VIDEO] Trung Quốc nhập kỷ lục 163 tấn vàng, gần 100 tấn bốc hơi khỏi thị trường

Trung Quốc nhập khẩu 163 tấn vàng tháng 5, cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, nhưng gần 100 tấn biến mất khỏi thị trường, theo Hội đồng Vàng.

Minh Quân - Hà Anh
#Nhập khẩu vàng Trung Quốc #Kỷ lục vàng tháng 5 #Biến động thị trường vàng #Thị trường vàng quốc tế #Nội bộ vàng Trung Quốc

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