Video: Yamaha WR155R 2026 Chính Thức Ra Mắt Việt Nam.

Cuối tuần vừa qua, đoàn bikers của Yamaha WR155R đã chính thức hoàn thành hành trình xuyên Việt dài 2.252km, khởi hành từ Cần Thơ đến Hà Giang, với bốn chặng điểm nhấn riêng biệt. Xuyên suốt hành trình, WR155R đã chứng minh khả năng vận hành vượt trội trên đa dạng địa hình, khẳng định vị thế của dòng xe tay côn thể thao Nhật Bản trên thị trường nội địa.

Hành trình thử lửa xuyên Việt của WR155R ngay sau ngày ra mắt

Ngày 20/9/2026, Yamaha WR155R chính thức ra mắt phiên bản mới tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở bán tại hàng loạt đại lý khắp toàn quốc. Song song với đó, Lễ Khai mạc WR155R Rally Touring tại Cần Thơ đã đánh dấu điểm khởi hành cho hành trình dài 7 ngày, với tổng quãng đường 2.252km của đoàn xe WR155R. Trong đó, đoàn bikers lần lượt đi qua TP. Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng và Hà Nội trước khi đến điểm đích là Cao nguyên đá Hà Giang.

Hành trình 2.252 km xuyên Việt cùng “kẻ thách thức” - Yamaha WR155R 2026.

Với chặng đầu tiên, đoàn xe khởi động di chuyển từ Đồng bằng sông Cửu Long về TP. Hồ Chí Minh để lấy đà cho hành trình từ Nam ra Bắc. Từ đây, đoàn di chuyển chặng thứ hai hướng lên Tây Nguyên, qua Buôn Ma Thuột rồi men theo Trường Sơn Đông để ra Đà Nẵng, tạo nên chặng dài nhất hành trình với 975 km. Cung đường này mang đến nhiều khung cảnh và trải nghiệm đầy cảm hứng, đồng thời là nơi đoàn ghé bốn Yamaha Town phân phối chính hãng WR155R, gồm ba điểm tại TP. Hồ Chí Minh và một điểm tại Đà Nẵng.

Chặng 3 đánh dấu hành trình tìm đến Thủ đô khi đoàn di chuyển 876km từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Đây là một trong những hành trình đa dạng địa hình nhất: từ phố thị, đường ven biển, qua dải cát trắng miền Trung, rồi đến những đoạn đèo uốn lượn và lối mòn off-road phức tạp. Điều này thử thách khả năng vận hành của WR155R đến mức tối đa, khẳng định DNA Enduro của dòng xe.

Chặng 4 kết thúc với hành trình tìm về cực Bắc của Tổ quốc, khi đoàn di chuyển từ Hà Nội lên Hà Giang, với hai điểm check-in cuối cùng là Yamaha Town Hà Nội và Yamaha Town Tuyên Quang. Hành trình khép lại bằng bữa tối Gala Dinner, dịp để các thành viên nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên đường và khám phá những nét văn hóa đặc trưng của bản địa.

Yamaha WR155R: mẫu xe địa hình cho những hành trình chinh phục

WR155R phiên bản 2026 là bản nâng cấp từ phiên bản tiền nhiệm, với việc thêm các tấm ốp thân xe, điều chỉnh ốp hông và làm mới bộ tem để làm mới ngoại hình thể thao. Bên dưới lớp vỏ là khung thép đôi được tinh chỉnh để ôm và bảo vệ động cơ tốt hơn khi đi off-road.

Cùng với đó , khoảng sáng gầm 245 mm kết hợp cùng bộ bánh 21 inch - 18 inch sử dụng lốp gai đa địa hình nâng cao khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp. Phần treo gồm phuộc ống lồng KYB 41 mm hành trình 215 mm ở trước và monocross liên kết ở sau, cho khả năng hấp thụ va đập cần thiết trên đường xấu. Với chiều cao yên 880 mm và trọng lượng khoảng 134 kg, xe thiên về những người thích tầm quan sát cao và sự nhẹ nhàng khi xoay trở.

Về khả năng vận hành, WR155R dùng động cơ 155 cc làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, cho công suất 12,3 kW tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn 14,3 Nm. Xe đi cùng hộp số 6 cấp và ly hợp Assist & Slipper, giúp sang số nhẹ và hạn chế giật bánh sau khi giảm số gấp. Đây là trang bị có ích trong những đoạn đổ đèo mà hành trình vừa qua đã đi qua.

Chia sẻ về sản phẩm, ông Okutani Masahiro, Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, cho biết: “WR Series là một trong những dòng xe enduro tiêu biểu của Yamaha, đã tạo dựng được vị thế và cộng đồng tại nhiều thị trường có văn hóa off-road phát triển như Úc và châu Âu, cũng như được yêu thích tại các thị trường khu vực như Indonesia và Thái Lan. Tại Việt Nam, WR155R đã được giới thiệu tại Revzone cách đây khoảng 2 năm và đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu xe.”

“WR155R tạo dấu ấn riêng khi trở thành mẫu xe 155cc đầu tiên của WR Series, mở ra một cách tiếp cận linh hoạt hơn với trải nghiệm off-road. Bên cạnh đó, WR155R còn được tích hợp công nghệ VVA cùng những trang bị độc đáo, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ trên địa hình off-road cũng như sự linh hoạt trong sử dụng hằng ngày.” Ông cũng cho biết.

Yamaha WR155R có giá bán lẻ đề xuất 79 triệu đồng với 2 phối màu Đen và Xanh. Xe được bán qua 9 đại lý chọn lọc trên toàn quốc, trong đó có cả đại lý xe máy phổ thông thay vì chỉ hệ thống Revzone như trước đây. Việc mở rộng này giúp mẫu xe địa hình dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng mục tiêu là người trẻ đam mê khám phá, những người cần một chiếc xe đi được cả đường phố lẫn địa hình.