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[VIDEO] Thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận diễn biến mới

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[VIDEO] Thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận diễn biến mới

Thị trường chung cư Hà Nội đóng băng khi nhiều nhà đầu tư cắt lỗ từ 1 đến gần 2 tỷ đồng mỗi căn mà vẫn khó bán, do áp lực lãi vay ngân hàng.

Minh Quân - Hà Anh
#thị trường chung cư Hà Nội đóng băng #nhà đầu tư cắt lỗ bất động sản #ảnh hưởng lãi vay ngân hàng #giá nhà giảm mạnh tại Hà Nội #khó khăn trong giao dịch nhà đất

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