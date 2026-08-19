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[VIDEO] TP.HCM công bố danh sách đại gia bất động sản nợ thuế hàng trăm tỷ

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[VIDEO] TP.HCM công bố danh sách đại gia bất động sản nợ thuế hàng trăm tỷ

Gần 8.000 doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM ngừng hoạt động, nợ thuế gần 6.000 tỷ, nổi bật là Descon với 371 tỷ đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#nợ thuế hàng trăm tỷ đồng các đại gia bất động sản #tình hình ngừng hoạt động doanh nghiệp bất động sản #thông tin về các doanh nghiệp nợ thuế lớn #ảnh hưởng của nợ thuế đến thị trường bất động sản #vai trò của Cục Thuế TP.HCM trong quản lý nợ thuế

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