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[GALLERY] Wuling Darion từ 750 triệu sắp bán tại VIệt Nam, có cả bản PHEV

Số hóa - Xe

[GALLERY] Wuling Darion từ 750 triệu sắp bán tại VIệt Nam, có cả bản PHEV

Mẫu MPV cỡ trung Wuling Darion sắp gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 9/2026, được lắp ráp trong nước và có cả bản thuần điện (EV) lẫn plug-in hybrid (MPV).

Tâm Võ
Vào hồi tháng 4 đầu năm nay, trên trang chủ của mình, Wuling Việt Nam đã đăng hình ảnh của một loạt sản phẩm mới sẽ ra mắt thị trường trong nước trong năm nay. Một trong số đó có Wuling Nexus. Tuy nhiên, đến gần thời điểm ra mắt Việt Nam, mẫu xe này đã có tên gọi chính thức mới là Wuling Darion, tương tự ở thị trường Indonesia.
Vào hồi tháng 4 đầu năm nay, trên trang chủ của mình, Wuling Việt Nam đã đăng hình ảnh của một loạt sản phẩm mới sẽ ra mắt thị trường trong nước trong năm nay. Một trong số đó có Wuling Nexus. Tuy nhiên, đến gần thời điểm ra mắt Việt Nam, mẫu xe này đã có tên gọi chính thức mới là Wuling Darion, tương tự ở thị trường Indonesia.
Đây chính là mẫu MPV cỡ trung có tên Xingguang 730 ở thị trường Trung Quốc. Darion sẽ trở thành mẫu MPV thứ hai của Wuling được bán ở thị trường Việt Nam, sau Grango. Wuling Darion 2026 sẽ được sản xuất, lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Hiện một số đại lý Wuling đã bắt đầu nhận tiền đặt cọc từ khách hàng quan tâm.
Đây chính là mẫu MPV cỡ trung có tên Xingguang 730 ở thị trường Trung Quốc. Darion sẽ trở thành mẫu MPV thứ hai của Wuling được bán ở thị trường Việt Nam, sau Grango. Wuling Darion 2026 sẽ được sản xuất, lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Hiện một số đại lý Wuling đã bắt đầu nhận tiền đặt cọc từ khách hàng quan tâm.
Wuling Darion sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.910 x 1.850 x 1.770 mm và chiều dài cơ sở 2.910 mm. Xe lớn hơn đáng kể so với Wuling Grango vốn có kích thước 4.515 x 1.725 x 1.790 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Đồng thời, xe khá tương đồng với đối thủ Hyundai Custin và lớn hơn Toyota Innova Cross về mặt kích thước.
Wuling Darion sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.910 x 1.850 x 1.770 mm và chiều dài cơ sở 2.910 mm. Xe lớn hơn đáng kể so với Wuling Grango vốn có kích thước 4.515 x 1.725 x 1.790 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Đồng thời, xe khá tương đồng với đối thủ Hyundai Custin và lớn hơn Toyota Innova Cross về mặt kích thước.
Xe có cửa trượt với ray ẩn dưới đường viền cửa sổ giúp tăng tính thẩm mỹ. Thêm vào đó là mâm 17 inch, lốp có kích thước 215/55R17 và các cột sơn đen, tạo hiệu ứng nóc lơ lửng cho xe. Phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu có đồ họa tương đồng với đèn pha phía trước. Bên trong Wuling Darion là không gian nội thất 7 chỗ với cấu hình chỗ ngồi 2+2+3.
Xe có cửa trượt với ray ẩn dưới đường viền cửa sổ giúp tăng tính thẩm mỹ. Thêm vào đó là mâm 17 inch, lốp có kích thước 215/55R17 và các cột sơn đen, tạo hiệu ứng nóc lơ lửng cho xe. Phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu có đồ họa tương đồng với đèn pha phía trước. Bên trong Wuling Darion là không gian nội thất 7 chỗ với cấu hình chỗ ngồi 2+2+3.
Khoang nội thất còn cung cấp nhiều chế độ sử dụng như “ngủ trưa”, “cắm trại” và “duy trì nguồn điện khi rời xe” để đáp ứng các nhu cầu sử dụng hàng ngày của hành khách. Hàng ghế trước có thể ngả tới 180 độ, cho phép hành khách nằm xuống để nghỉ ngơi. Hàng ghế thứ hai có 2 bệ tì tay và có thể điều chỉnh đa góc. Cả hai hàng ghế sau đều chỉnh tay thay vì chỉnh điện.
Khoang nội thất còn cung cấp nhiều chế độ sử dụng như “ngủ trưa”, “cắm trại” và “duy trì nguồn điện khi rời xe” để đáp ứng các nhu cầu sử dụng hàng ngày của hành khách. Hàng ghế trước có thể ngả tới 180 độ, cho phép hành khách nằm xuống để nghỉ ngơi. Hàng ghế thứ hai có 2 bệ tì tay và có thể điều chỉnh đa góc. Cả hai hàng ghế sau đều chỉnh tay thay vì chỉnh điện.
Riêng hàng ghế thứ ba có tính năng “gập ma thuật”, trong đó lưng ghế có thể gập xuống và đệm ghế lật lên, mở rộng thể tích khoang hành lý từ 315 lít lên 1.202 lít. Trước mặt người lái xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí đặt nổi với kích thước 12,8 inch. Bên cạnh đó là 25 vị trí chứa đồ rải rác trong xe nhằm tăng tính thực dụng.
Riêng hàng ghế thứ ba có tính năng “gập ma thuật”, trong đó lưng ghế có thể gập xuống và đệm ghế lật lên, mở rộng thể tích khoang hành lý từ 315 lít lên 1.202 lít. Trước mặt người lái xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí đặt nổi với kích thước 12,8 inch. Bên cạnh đó là 25 vị trí chứa đồ rải rác trong xe nhằm tăng tính thực dụng.
Khi ra mắt Việt Nam, Wuling Darion sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid sạc điện Lingxi Power 3.0 sẽ kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với mô-tơ điện tích hợp 10-trong-1 thế hệ thứ tư. Xe đạt phạm vi chạy thuần điện 125 km theo tiêu chuẩn CLTC và mức tiêu thụ nhiên liệu 5,3 lít/100 km khi cạn pin. Khi đổ đầy xăng và sạc đầy pin, xe có thể chạy hết quãng đường 1.100 km.
Khi ra mắt Việt Nam, Wuling Darion sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid sạc điện Lingxi Power 3.0 sẽ kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với mô-tơ điện tích hợp 10-trong-1 thế hệ thứ tư. Xe đạt phạm vi chạy thuần điện 125 km theo tiêu chuẩn CLTC và mức tiêu thụ nhiên liệu 5,3 lít/100 km khi cạn pin. Khi đổ đầy xăng và sạc đầy pin, xe có thể chạy hết quãng đường 1.100 km.
Trong khi đó, phiên bản thuần điện sử dụng mô-tơ có công suất tối đa 100 kW (khoảng 134 mã lực) và pin Shenlian 60 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 500 km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Xe hỗ trợ sạc nhanh 2C, cho phép sạc từ 20% lên 80% trong 20 phút. Bên cạnh đó, xe có thể chạy thêm 200 km sau 15 phút sạc.
Trong khi đó, phiên bản thuần điện sử dụng mô-tơ có công suất tối đa 100 kW (khoảng 134 mã lực) và pin Shenlian 60 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 500 km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Xe hỗ trợ sạc nhanh 2C, cho phép sạc từ 20% lên 80% trong 20 phút. Bên cạnh đó, xe có thể chạy thêm 200 km sau 15 phút sạc.
Đáng tiếc là trang bị an toàn của Wuling Darion khá cơ bản với 4 túi khí, camera 360 độ với tính năng gầm trong suốt, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử và phanh tay điện tử.
Đáng tiếc là trang bị an toàn của Wuling Darion khá cơ bản với 4 túi khí, camera 360 độ với tính năng gầm trong suốt, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử và phanh tay điện tử.
Theo kế hoạch, Wuling Darion sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm nay. Giá bán của mẫu MPV cỡ trung này chưa được công bố nhưng dự kiến rơi vào khoảng 750 triệu đồng theo thông tin từ đại lý. Nếu con số này là chính xác, xe đắt hơn đáng kể so với người anh em Wuling Grango vốn có giá chỉ 499 triệu đồng.
Theo kế hoạch, Wuling Darion sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm nay. Giá bán của mẫu MPV cỡ trung này chưa được công bố nhưng dự kiến rơi vào khoảng 750 triệu đồng theo thông tin từ đại lý. Nếu con số này là chính xác, xe đắt hơn đáng kể so với người anh em Wuling Grango vốn có giá chỉ 499 triệu đồng.
Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Wuling Darion 2026.
Tâm Võ
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